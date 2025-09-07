xs
ชื่นชม เจ้าหน้าที่รีสอร์ตดัง "เกาะพระทอง" จ.พังงา ช่วยชีวิตเต่าหญ้าติดเศษอวนเกยตื้น บนชายหาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เจ้าหน้าที่รีสอร์ต เดอะมอแกน อีโก วิลเลจ รีสอร์ต บนเกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา ช่วยชีวิตเต่าหญ้าติดเศษอวนเกยตื้นชายหาด เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา

พรจันทร์ ศรีฟ้า ผู้บริหาร เดอะมอแกน อีโก วิลเลจ รีสอร์ตชื่อดังบนเกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา ขณะที่เจ้าหน้าที่รีสอร์ตได้ออกทำความสะอาดชายหาดที่ด้านหน้ารีสอร์ต ได้พบเห็นเต่าทะเลติดเศษอวนถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยตื้นอยู่ที่ชายหาด เมื่อเข้าตรวจสอบดูพบว่าเต่ายังมีชีวิตอยู่ แต่ทั้งตัวติดอยู่ในเศษอวนเก่า จึงช่วยกันนำมีดมาช่วยตัดเศษอวนออกจากตัวเต่า ก่อนจะนำเต่าปล่อยกลับสู่ท้องทะเลได้อย่างปลอดภัย


ด้านปรารพ แปลงงาน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง กล่าวว่า จากการดูภาพแล้วพบว่าเป็น "เต่าหญ้า" (Olive Ridley Turtle) หรือ "เต่าสังกะสี" เพศเมีย ระยะโตเต็มวัย เต่าหญ้าเป็นหนึ่งในเต่าทะเลที่ได้รับการจัดสถานภาพว่ามีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ โดยสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) เนื่องจากประชากรลดลงอย่างมากในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา สาเหตุสำคัญมาจากการทำประมงผิดกฎหมาย การติดเครื่องมือประมง มลพิษทางทะเลโดยเฉพาะขยะพลาสติก และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผอ.อช.เขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เต่าหญ้ามีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศทางทะเล การสูญเสียประชากรเต่าทะเลจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารและสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งอย่างมาก การอนุรักษ์เต่าทะเลจึงไม่ใช่เพียงเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ แต่ยังเป็นการรักษาสมดุลของทะเลไทยด้วย

ภาพ : อโนทัย งานดี









