"วัดพระธาตุดอยพระฌาน" แหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยา ชมหินล้ำค่าอายุ 250 ล้านปี

สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต1 ร่วมกับอุทยานธรณีลำปาง ดำเนินการจัดทำแหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยา ณ วัดพระธาตุดอยพระฌาน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยตัววัดได้ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาที่มีความโดดเด่นของหินภูเขาไฟ ทั้งชนิดของหินที่มีความหลากหลาย และอายุของหินที่พบได้ตั้งแต่ 250 ล้านปีก่อน จนถึงอายุอ่อนประมาณ 2 ล้านปี
รูปแบบแหล่งเรียนรู้ประกอบไปด้วยตัวอย่างหินที่พบบริเวณดอยพระฌาน เช่นหินบะซอลต์ หินไรโอไลต์ หินกรวดเหลี่ยมภูเขาไฟ และคอนครีชันภูเขาไฟ นอกจากนี้ยังจัดแสดงตัวอย่างแร่และซากดึกดำบรรพ์ที่สำคัญของอุทยานธรณีลำปาง ได้แก่ ดินเบา หอยขมแม่เมาะ และหอยแอมโมไนต์ ทั้งนี้เพื่่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ทางธรณีวิทยาและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับอุทยานธรณีลำปางให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมวัดพระธาตุดอยพระฌาน ซึ่งไม่เพียงเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาและมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม แต่ยังเป็นแหล่งที่มีความโดดเด่นทางธรณีวิทยาของอุทยานธรณีลำปางอีกด้วย
สำหรับ “พระใหญ่ไดบุตสึ” ที่ประดิษฐานอยู่ที่ “วัดพระธาตุดอยพระฌาน” ลักษณะคล้ายกับพระไดบุตสึแห่งวัดโคโตคุ เมืองคามาคุระ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งโดดเด่นท่ามกลางป่าเขียวขจีของดอยพระฌาน ด้านบนยอดดอยพระฌานยังมีสถานที่สำคัญอีกหลายจุด ไม่ว่าจะเป็น องค์พระธาตุเจดีย์สีขาวที่มีปลียอดและฉัตรสีทอง หรือก็คือองค์พระธาตุดอยพระฌานที่มีมาแต่ดั้งเดิม
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline