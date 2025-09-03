กราบ “หลวงพ่อโต” รับพลังศรัทธา ณ “วัดยาง” พระอารามหลวงแห่งย่านอ่อนนุช

“วัดยาง พระอารามหลวง” หลายคนอาจมองว่านี่คือวัดบ้านใกล้เรือนเคียงธรรมดา ๆ ในย่านอ่อนนุชแต่จริง ๆ แล้ว วัดแห่งนี้มีความเก่าแก่และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากว่า 200 ปี
วัดยาง พระอารามหลวง ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1197 ซอยอ่อนนุช 23 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ การเดินทางรถเมล์ : สาย 519, 1013 หรือ BTS อ่อนนุช แล้วต่อวินมอเตอร์ไซค์เข้าซอยประมาณ 3 กม.
