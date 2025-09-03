อนาถ! เพจดังเผยภาพ “วังหลวงเขมร” ขยะเกลื่อน-คนยืนฉี่สบายใจเฉิบ

เพจดังเผยภาพน่าอนาถใจของพระราชวังหลวงกัมพูชาที่เต็มไปด้วยขยะ มีคนยืนฉี่กันอย่างสบายใจ โดยเพจดังกล่าวระบุว่าเคยมีคนนั่งอึในวังและข้าวกำแพงด้วย แต่เอาลงไม่ได้
เพจ Army Military Forceเผยภาพชวนอนาถใจของ “พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล” หรือ “พระราชวังหลวงกัมพูชา”แห่งกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ที่เต็มไปด้วยขยะ รวมถึงมีคนยืนฉี่กันอย่างสบายใจ โดยมีภาพของทหาร-ตำรวจวัง ร่วมยืนฉี่ที่ข้างกำแพงวังอย่างสบายใจเฉิบ
โดยเพจ Army Military Forceได้โพสต์ข้อความว่า สภาพ! พระราชวังจตุมุขมงคล กรุงพนมเปญของกัมพูชา
นอกจากนี้เพจดังกล่าวยังระบุว่า เคยมีคนนั่งอึในวังและข้าวกำแพงด้วย แต่นำภาพมาลงไม่ได้
อย่างไรก็ดี เพจ Army Military Force ไม่ได้ระบุช่วงเวลาและที่มาของภาพต่าง ๆ ที่โพสต์ลงในเพจแต่อย่างใด
สำหรับพระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล เป็น “พระราชวังหลวง” ของประเทศกัมพูชา ตั้งอยู่ที่กรุงพนมเปญ มีลักษณะเป็นกลุ่มอาคารพระราชมนเทียรของพระมหากษัตริย์กัมพูชา พระเจ้าแผ่นดินกัมพูชาเสด็จประทับที่นี้นับแต่แรกสร้างใน ค.ศ. 1866 และเสด็จไปประทับที่อื่นเมื่อบ้านเมืองวุ่นวายเพราะเขมรแดงเรืองอำนาจ
ภายในบริเวณพระราชวังหลวง ยังมีสวนที่ได้รับการจัดแต่งอย่างสวยงาม และหมู่อาคารต่างๆ เช่น วัดอุโบสถรตนาราม หรือวัดพระแก้วมรกต พระที่นั่งจันทร์ฉาย และพระที่นั่งนโปเลียนที่ 3 เป็นต้น
ปัจจุบันพระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคลเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้บางส่วน โดยคนไทยนิยมเรียกพระราชวังแห่งนี้ว่า “พระราชวังเขมรินทร์” ซึ่งเป็นเพียงพระที่นั่งองค์หนึ่งในพระบรมราชวังจตุมุขเท่านั้น
นอกจากนี้พระบรมราชวังจตุมุขมงคล ยังเป็นพระราชวังหลวงที่ได้รับอิทธิพลจาก “พระบรมมหาราชวัง” ของประเทศไทยในหลายด้านด้วยกัน
โดยเว็บไซต์ “ศิลปวัฒนธรรม” ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ในบทความ “พระบรมราชวังจตุมุขมงคล วังหลวงเขมรที่ได้อิทธิพลจากวังหลวงไทย” (เผยแพร่ 1 ก.ค. 68) ซึ่งมีข้อความส่วนหนึ่งระบุว่า
...ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ กัมพูชาได้รับอิทธิพลจากไทยหลายด้าน โดยเฉพาะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมที่ปรากฏอย่างเด่นชัดใน “พระบรมราชวังจตุมุขมงคล” ที่มีความละม้ายคล้ายคลึงกับ “พระบรมมหาราชวัง” ของไทย ไม่ว่าจะเป็นคติการก่อสร้าง นามพระที่นั่ง ตำแหน่งสิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ...