น่ารัก! น้อง “แพะแคระ 8 ตัว” สมาชิกใหม่แห่งสวน อบจ.เชียงใหม่

หลังจากที่สวนสาธารณะ อบจ.เชียงใหม่ ได้มีน้องหงส์ขาวและหงส์ดำมาสร้างสีสันให้ที่สวนแล้ว ล่าสุดทางสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้มอบ “แพะแคระ” จำนวน 8 ตัว มาเพิ่มความน่ารักให้ที่สวนแห่งนี้อีกด้วย
เฟซบุ๊กเพจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้โพสต์ภาพของ “แพะแคระ” จำนวน 8 ตัว ที่มาเป็นสมาชิกใหม่ที่สวนสาธารณะ อบจ.เชียงใหม่ (ด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่) พร้อมให้ข้อมูลว่า
วันที่ 1 กันยายน 2568 เวลา 16.30 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายก อบจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ รับมอบแพะแคระ จำนวน 8 ตัว จากสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
โดยแพะแคระเหล่านี้จะนำมาเลี้ยงภายในแหล่งน้ำของ สวนสาธารณะ อบจ.เชียงใหม่ เพื่อเพิ่มบรรยากาศความร่มรื่น สร้างความเพลิดเพลินให้กับประชาชนที่มาใช้สวนสาธารณะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
อบจ.เชียงใหม่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ความสะอาด รวมถึงการดูแลสุขภาพสัตว์และระบบนิเวศอย่างรอบด้าน เพื่อให้พื้นที่แห่งนี้เป็นทั้งมุมพักผ่อนของชุมชน และ แหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
