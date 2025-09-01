“Shaloba @ Baan Tuk Din” หอมกรุ่นกาแฟสไตล์ตุรกี

ใครเป็นคอกาแฟ ชวนมาลิ้มลองอีกหนึ่งสไตล์ของกาแฟที่มีเอกลักษณ์ นั่นคือ กาแฟตุรกี ที่ร้าน “Shaloba” สาขาบ้านตึกดิน ถนนดินสอ จิบกาแฟหอมๆ ที่ถูกต้มบนทรายร้อน กับบรรยากาศคลาสสิกน่านั่ง
มาเดินเล่นบนถนนดินสอ อีกหนึ่งย่านเก่าแก่ของกรุงเทพฯ นอกจากบริเวณนี้จะมีวัด แหล่งชอปปิ้ง และแลนด์มร์สำคัญของกรุงเทพฯ แล้ว ย่านนี้ก็ยังมีของอร่อยให้ชิมหลากหลาย
และอีกหนึ่งร้านที่จะชวนมาลิ้มลอง คือร้านกาแฟที่โดดเด่นด้วยวิธีการชงกาแฟที่มีเอกลักษณ์ นั่นคือร้าน “Shaloba @ Baan Tuk Din” ที่ตั้งอยู่ภายในโรงแรมบ้านตึกดิน ถนนดินสอ
คอนเซ็ปต์ของ Shaloba เป็น Sand Coffee จากตุรกี ก็คือวิธีการทำกาแฟแบบหนึ่ง โดยจะต้มกาแฟในหม้อ Ibric เป็นหม้อต้มกาแฟที่มีด้ามจับยาวๆ นำไปต้มบนทรายร้อน 200 องศา ตัวทรายนำเข้าจากประเทศแถบตะวันออกกลาง เป็นทรายละเอียดที่ผ่านกระบวนการพาสเจอไรส์แล้ว ส่วนวิธีการชงจะเป็นสไตล์สโลว์บาร์ ตั้งแต่การชั่งตวงเมล็ด บด ล้างกระดาษฟิลเตอร์ และกรองกากกาแฟออก
ความพิเศษของร้านนี้คือ จะใช้เมล็ดกาแฟที่คัดเลือกมาจากหลายแหล่ง เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความชื่นชอบ แบ่งออกเป็นประเภท CoffTea ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของร้าน ประเภท Exotic Coffee และ Local Coffee
และการชงกาแฟในสไตล์ตุรกีของที่นี่จะแตกต่างจากต้นฉบับคือ กาแฟตุรกีแท้ๆ จะต้มกาแฟทั้งกากแล้วดื่มแบบนั้นเลย แต่ที่นี่จะมีการกรองกากกาแฟออก ทำให้ดื่มได้ง่ายกว่าเดิม
ชิมเมนูซิกเนเจอร์ Before Sunrise (180 บาท++) แก้วนี้ใช้เมล็ดกาแฟเอธิโอเปียนำไปเบลนด์กับชาเอิลเกรย์ ที่จะได้ทั้งรสชาติของกาแฟหอมกรุ่น ผสมผสานไปกับกลิ่นชาอ่อนๆ
Dark Caramel (140 บาท++) กาแฟคั่วเข้ม เมล็ดกาแฟในประเทศจากเชียงใหม่และเชียงราย จิบแล้วได้รสดาร์กช็อกโกแลตและคาราเมล แก้วนี้เลือกสั่งเป็นกาแฟนมแบบเย็น
แต่ถ้าไม่ดื่มกาแฟก็ยังมีเครื่องดื่มอร่อยๆ อีกหลายแก้ว แนะนำเป็น Sunstone (150 บาท++) ชาไทยเข้มข้น ใส่ไซรัปบัตเตอร์สก็อต ทอปด้วยข้าวแต๋น ใครรักชาไทยชิมแล้วต้องติดใจ ซึ่งนอกจากกาแฟและชาแล้ว ที่ร้านก็ยังมีเบเกอรี่โฮมเมดให้ลองชิมด้วย
“Shaloba @ Baan Tuk Din” ตั้งอยู่ภายในโรงแรมบ้านตึกดิน ถนนดินสอ เขตพระนคร กทม. สามารถจอดรถได้ด้านข้างโรงแรม (เป็นที่จอดรถเอกชน ค่าจอดชั่วโมงละ 40 บาท) ร้านเปิดทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น. (Last Order 16.30 น.) โทร. 06-1663-2262 Facebook : Shaloba
