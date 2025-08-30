xs
Bakery Hut ขนมไหว้พระจันทร์ ย่านบางรัก มาพร้อมสูตรความอร่อยที่คิดแตกต่าง ไม่เหมือนใครกว่า 100 ไส้ มากที่สุดในไทย หาทานได้ที่นี่ที่เดียว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จุดเริ่มต้นจากการที่ คุณพรนรินทร์ สัตยาพันธุ์ หรือ “คุณหนู” ไม่อยากให้สูตรขนมมงคลหายไปจากครอบครัว คุณหนู จึงได้มีความตั้งใจที่สืบทอดขนมไหว้พระจันทร์ที่มีสูตรและรสชาติที่แตกต่าง หาทานที่ไหนไม่ได้ มีแค่ที่ Bakery Hut ที่เดียว

และในปัจจุบัน คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยทานขนมไหว้พระจันทร์ เพราะแบบเก่า จะแห้งและฝืดคอ จึงได้พัฒนาขนมไหว้พระจันทร์ แบบแป้งนุ่มละลายในปาก ไส้แน่น ทานง่าย ไม่แห้งฝืดคอ และมีรสใหม่ๆ ที่คนรุ่นใหม่เข้าถึงง่าย
เพื่อส่งต่อเทศกาลไหว้พระจันทร์ ให้ทันสมัย และไม่หายไปจากวัฒนธรรม
“Bakery Hut” สืบทอดสูตรลับของครอบครัวมายาวนานกว่า 50 ปี ถือว่าเป็นร้านขนมไหว้พระจันทร์ในรูปแบบ Hand-crafted Mooncakes หรือขนมไหว้พระจันทร์ที่ปั้นสดด้วยมือทุกลูก

จุดเด่นของเบเกอรี่ ฮัท ต้องบอกว่าอยู่ที่ไส้ของขนมไหว้พระจันทร์ค่ะ เพราะไส้ของทางร้านมีให้เลือกมากกว่า 100 รสชาติ ที่ผ่านการคิดค้นสูตรใหม่เพื่อไม่ให้เกิดความจำเจ สร้างความแตกต่างให้คนรักขนมไหว้พระจันทร์อีกครั้ง ด้วยรสชาติใหม่ที่บอกเลยว่า คิดต่างและไม่เหมือนใคร หนึ่งเดียวในไทย


เมนูของทางร้าน
เมนูขนมไหว้พระจันทร์ของ Bakery Hut แต่ละไส้ทางร้านจะเน้นคัดสรรเฉพาะวัตถุดิบที่มีคุณภาพทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ถึงแม้ปัจจุบันจะมีไส้ให้เลือกทานมากมายแต่เบเกอรี่ ฮัทก็ยังมีการพัฒนาไส้ใหม่ๆ ออกมาให้เราได้ทานกันอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี สำหรับปีนี้ก็มีให้เลือกเพิ่มถึง 3 ไส้ด้วยกัน คือ เมลอนญี่ปุ่น, ชาไทย และกุหลาบ ลิ้นจี่ เบอร์รี ซึ่งแต่ละไส้ก็จะมาพร้อมรสชาติและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์สุดๆ และนอกจากเมนูขนมไหว้พระจันทร์ทางร้านแล้ว Bakery Hut ก็ยังมีเมนูขนมมงคลอื่นๆ ให้บริการอีกด้วย จะมีเมนูอะไรบ้างตามมาดูกันเลยค่ะ

เมลอนญี่ปุ่น


ความพิเศษของไส้นี้คือ ทางร้านจะเลือกใช้เมลอนที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเพราะจะให้รสและกลิ่นที่หอมแบบชัดเจน เมนูนี้ทานแล้วจะมีความหวานและหอมของเมลอน และยังได้เคี้ยวเพลินกับเนื้อเมลอนอบแห้งอีกด้วย
ชาไทยลูกชิด


ต้องบอกว่าปีนี้เทรนชาไทยมาแรงมากและแน่นอนว่าเบเกอรี่ฮัทก็ไม่ตกเทรนค่ะ ไส้ชาไทยจะมีความหอมของชาไทยแบบเข้มข้นสุดๆ ทานแล้วจะมีความขมของชานิดๆ เรียกได้ว่าเป็นรสชาติที่ถูกใจคนรักชาไทยแน่นอนค่ะ

กุหลาบ ลิ้นจี่ เบอร์รี่


ไส้นี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างรสเปรี้ยวและหวานได้อย่างลงตัว เหมาะสำหรับคนที่อยากทานขนมไหว้พระจันทร์ไส้ใหม่ๆ ที่เป็นผลไม้ เมื่อทานแล้วจะได้รับรสชาติของลิ้นจี่มาก่อนเลยค่ะ รสเปรี้ยวอมหวานและหอมกลิ่นลิ้นจี่มาก และตามมาด้วยรสเปรี้ยวนิดๆ จากเนื้อเบอร์รีอบแห้งที่ใส่ลงไปด้วย ปิดท้ายด้วยความหอมจากกลิ่นกุหลาบอบแห้งค่ะ
มะม่วงน้ำปลาหวาน


ไส้มะม่วงน้ำปลาหวาน ไส้นี้เป็นไส้ที่ออกใหม่ในปีที่ผ่านมาแต่ด้วยรสชาติที่จัดจ้านและเข้มข้นจึงทำให้เป็นไส้ที่ยังขายดีอยู่ตลอดจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะ โดยไส้นี้ทางร้านจะเลือกใช้มะม่วงแก้วขมิ้นจากจังหวัดฉะเชิงเทรา เพราะเวลาเอามาทำไส้จะมีรสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ เมื่อทานแล้วจะมีรสเปรี้ยวอมหวานของเนื้อมะม่วงอบแห้งที่ใส่ลงไป และตามด้วยความหวานหอม เค็ม และเผ็ดนิดๆ จากน้ำปลาหวานและกุ้งแห้งค่ะ
เอสเพรสโซ่ลำไยสีทอง (Signature ของร้าน ขายดีอันดับ 1)


ไส้เอสเพรสโซ่ลำไยสีทอง เป็นไส้ที่มีความลงตัวของรสชาติทั้ง 2 รสชาติ ทั้งความขมจากกาแฟอราบิก้า และรสชาติหอมหวานของลำไยสีทองที่ส่งตรงจากจังหวัดลำพูน ทานแล้วบอกเลยว่าเป็นรสชาติไปด้วยกันได้ดีทีเดียวค่ะ นอกจากนี้ทางร้านก็ยังใส่ลำไยสีทองอบแห้งมาด้วย เมื่อเคี้ยวไปโดนเนื้อลำไยก็จะได้สัมผัสกับความหอมหวานที่มากขึ้นจากเนื้อลำไยด้วยค่ะ

ส้มยูซุมิยาซากิ


ไส้ผลไม้พรีเมียมอีกหนึ่งไส้อย่าง ‘ส้มยูซุมิยาซากิ’ ที่มาพร้อมรสชาติเปรี้ยวอมหวานและตามมาด้วยความหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะส้มยูซุ ความพิเศษของไส้นี้คือทางร้านจะเลือกใช้ส้มยูซุที่นำเข้าจะเมืองมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น และความพิเศษอีกหนึ่งย่างคือทางร้านจะนำเปลือกส้มยูซุมาเป็นส่วนผสมในขั้นตอนการทำไส้เพื่อให้เกิดความหอมแบบอโรม่าตอนที่ทานด้วยค่ะ

พีชญี่ปุ่น


ไส้พีชญี่ปุ่นที่เน้นความหอมของพีชเป็นพิเศษ ในส่วนของวัตถุดิบหลักอย่างพีชทางร้านจะเลือกใช้พีชที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น เพราะจะมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ ทานแล้วจะมีความหวานนิดๆ จากเนื้อพีชอบแห้งที่ทางร้านใส่ลงไป และตามด้วยความหอมที่ฟุ้งไปทั่วทั้งปาก สำหรับใครที่ชอบทานและชอบความหอมของพีช บอกเลยว่าต้องลองค่ะ

องุ่นเคียวโฮ


ไส้นี้ต้องบอกว่าเป็นไส้โปรดของคนที่รักการทานองุ่นเคียวโฮ ตัวไส้ทานแล้วจะมีความหอมหวานเป็นพิเศษ เพราะไส้นี้ทางร้านจะใส่เนื้อองุ่นอบแห้งลงไปด้วยค่ะ เวลาทานแล้วเราจะได้รับหอมและความหวานของเนื้อองุ่นเคียวโฮนั่นเองค่ะ

แบล็คทรัฟเฟิลแมคคาเดเมีย


อีกหนึ่งไส้พรีเมียมที่ต้องยกให้ “แบล็คทรัฟเฟิลแมคคาเดเมีย” แบล็คทรัฟเฟิลนำเข้าจากประเทศอิตาลี ทานแล้วจะมีรสเค็มนิดๆ และมีกลิ่นหอมของแบล็คทรัฟเฟิลที่เป็นเอกลักษณ์ และปิดท้ายด้วยความมันนวลของถั่วแมคคาเดยเมียที่ทางร้านจะใส่มาแบบแน่นๆ ให้เราได้เคี้ยวเพลินๆ

คัสตาร์ดไข่เค็มลาวา


ปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งไส้พรีเมียมที่ต้องยกให้ “คัสตาร์ดไข่เค็มลาวา” ที่หอมหวานกำลังดี และหอมจากฝักวนิลาแท้ นำเข้าจากมาดากัสการ์ อีกหนึ่งไส้ที่นิยม และขายดี ไม่แพ้ไส้อื่น ที่ควรต้องลอง

รสใหม่ปีนี้

- บิสคอฟคาราเมล รสชาติคาราเมลเข้มข้น ผสานความกรุบกรอบของบิสคอฟในทุกคำ สำหรับคนรักความหอมหวานแบบพรีเมียม

- อุเมะ บ๊วย เพิ่มความสดชื่นด้วยรสบ๊วยเปรี้ยวอมหวาน หอมกลิ่นอุเมะแบบญี่ปุ่น ฟีลสดชื่นไม่ซ้ำใคร

- น้ำพริกกุ้ง ที่สุดของความครีเอทีฟ ขนมไหว้พระจันทร์ไส้เผ็ดนิดๆ หอมกลิ่นกุ้งแห้ง กัดแล้วได้รสชาติเผ็ดหวานมันลงตัว แซ่บแบบไทยๆ แต่ดูหรูในเทศกาล




นอกเหนือจากรสชาติที่แตกต่าง Bakery Hut ยังมีการออกแบบ Package ที่สวยงาม มีความหมายดีๆ เหมาะที่จะนำไปมอบให้เป็นของขวัญให้ คนสำคัญ คนในครอบครัว หรือญาติผู้ใหญ่เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้รับค่ะ และสำหรับองค์กรและแบรนด์ที่ต้องการส่งของขวัญแทนคำขอบคุณให้ลูกค้าทางร้านก็ยังมีบริการ OEM ผลิตขนมไหว้พระจันทร์พร้อมโลโก้แบรนด์ (OEM) เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการสร้างความประทับใจในเทศกาลสำคัญนี้

พิกัดของร้าน Bakery Hut & Tea Factory
Bakery Hut & Tea Factory
286/9-10 ซอยพัฒนา ถนนสุรวงศ์ (เข้าซอยมา ห้องที่ 2 ขวามือ)

จุดสังเกตบริเวณใกล้เคียง
- ซอยพัฒนาอยู่ติดกับ โรงแรมแมริออท สุรวงศ์
- ใกล้แยกนเรศ สน.บางรัก
- สามารถเข้าซอยสีลม 20 ทะลุมายังถนนสุรวงศ์ได้ (โรงแรมแมริออท สุรวงศ์ จะอยู่ตรงข้าม)
เบอร์ติดต่อ 080-424-4868, 080-424-6848
https://goo.gl/maps/AVtS3MAaYy8iZuS6A

ช่องทางการติดต่อสั่งซื้อ
• Line : @bakeryhut2007
• Facebook : bakeryhut2007
• Instagram : bakeryhut2007
• TikTok : bakeryhut2007
• Tel : 080-424-4868 , 080-424-6848
• Shopee : คำค้นหา bakeryhut2007
• Lazada : คำค้นหา Bakery hut2007
• Robinhood / Grab / Lineman / Shopee Food ค้นหา Bakery Hut สุรวงศ์

















