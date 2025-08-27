อช. ดอยอินทนนท์ ประกาศเตรียมขนย้ายต้นไม้ล้มปิดเส้นทาง “อ่างกา” ในวันที่ 8-9 ก.ย. 68

อช. ดอยอินทนนท์ เตรียมขนย้ายซากต้นไม้ล้มใกล้กับบริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา เนื่องจากฝนตกหนัก ในวันที่ 8-9 ก.ย. 68 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
เฟซบุ๊กเพจ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ - doi inthanon national park โพสต์ภาพของต้นไม้ล้มใกล้กับบริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา เนื่องจากฝนตกหนัก พร้อมประชาสัมพันธ์ว่า
🛎📌ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์ เนื่องจากเกิดฝนตกหนักทำให้เกิดต้นไม้ล้มบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา จึงประกาศเเจ้งกับนักท่องเที่ยวทุกท่าน ในวันที่ 8-9 กันยายน 2568 จะมีการนำต้นไม้ที่ล้มออกจากเส้นทาง อาจกระทบต่อการท่องเที่ยวในเส้นทาง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จึงขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ
⭐️หากมีกำหนดการเปลี่ยนแปลง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จะประกาศแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งค่ะ
สำหรับ “อ่างกา” เป็นชื่อเดิมของดอยอินทนนท์ เป็นหย่อมป่าที่มีลักษณะพิเศษมีระบบนิเวศแตกต่างจากผืนป่าทั่วไปในเมืองไทย ปัจจุบันทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้จัดสร้าง “เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา” เอาไว้ให้นักท่องเที่ยวเดินสัมผัสมนต์เสน่ห์ของผืนป่าอ่างกากันอย่างใกล้ชิด
