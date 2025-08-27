รู้จัก “ตึกแฝดปิโตรนาส” (Petronas Twin Towers) แลนด์มาร์กระดับโลกแห่งมาเลเซีย

ชวนมารู้จัก “ตึกแฝดปิโตรนาส” อาคารที่เคยครองสถิติสูงที่สุดในโลก ที่ออกแบบงานสร้างโดยสถาปนิกชาวอาร์เจนตินา-อเมริกัน ซึ่งทุกวันนี้เปรียบเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของประเทศมาเลเซีย
“ตึกแฝดปิโตรนาส” (Petronas Twin Towers) เริ่มสร้างขึ้นเมื่อเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1992 (พ.ศ.2535) และด้วยความสูงถึง 452 เมตร (1,483 ฟุต) จำนวน 88 ชั้น ทำให้เคยครองตำแหน่งอาคารที่สูงที่สุดในโลก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 - 2004
ตึกสูงระฟ้าแห่งนี้ ออกแบบโดย "เซซาร์ เปลลี” (Cesar Pelli) สถาปนิกชาวอาร์เจนตินา-อเมริกัน มีแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมอิสลาม โครงสร้างเป็นรูปดาวแปดแฉกที่เกิดจากการซ้อนทับกันของรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสสองรูป สื่อถึงหลักการสำคัญของอิสลาม ได้แก่ ความเป็นหนึ่งเดียว ความสามัคคี ความมั่นคง และเหตุผล ซึ่งกลายเป็นผลงานที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเคยได้รับการจัดอันดับโดยนิตยสาร TIME ให้เป็นหนึ่งในสถาปนิกที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก
ลักษณะเด่นคือสถาปัตยกรรมของอาคารหอคอย 2 อาคาร เชื่อมโดยสะพานลอยฟ้า (skybridge) แผนผังของแต่ละอาคารเหมือนกันหมด คือ โครงสร้างวงกลมแปดแฉกที่มีพื้นที่ใช้สอย 88 ชั้น และยอดแหลม รูปพีระมิดที่มียอด แหลมเหล็กเรียวแหลมอยู่เหนือยอดแหลมทั้งสอง
แต่ละอาคารรองรับด้วยเสาขนาดใหญ่ 16 ต้น ซึ่งเมื่อรวมโครงสร้างส่วนที่เหลือแล้วทำจากคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงแทนที่จะเป็นเหล็กโครงสร้าง แผ่นปิดภายนอกทำจากสแตนเลสสตีลและกระจก สะพานลอยฟ้าสูงสองชั้นเชื่อมสองอาคารระหว่างชั้นที่ 41 กับ 42 ซึ่งสะพานแห่งนี้ ยังถือเป็นสะพานสองชั้นที่สูงที่สุดในโลก
ในด้านวัฒนธรรมร่วมสมัย ตึกแฝดแห่งนี้ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางอีกครั้งจากการเป็นหนึ่งในฉากของภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด เรื่อง “Entrapment” (1999) ที่นำแสดงโดยนักแสดงระดับตำนานของวงการอย่าง “ฌอน คอนเนอรี” (Sean Connery) ร่วมกับ “แคทเธอรีน ซีตา โจนส์” (Catherine Zeta-Jones)ซึ่งเป็นนางเอกใหม่มาแรงในยุคนั้น
สำหรับผู้ที่หลงใหลในเสน่ห์และความมีชีวิตชีวาของเมืองใหญ่ การมาเยือน ตึกแฝดปิโตรนาส ถือเป็นประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง สิ่งที่ทำให้ตึกแฝดแห่งนี้โดดเด่น คือ การเป็นหนึ่งในตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลก เปรียบเสมือนตัวแทนระดับสากลที่สะท้อนภาพลักษณ์ของกรุงกัวลาลัมเปอร์และประเทศมาเลเซีย
นอกจากความงดงามของสถาปัตยกรรมแล้วตึกยังเป็นที่ตั้งของ ศูนย์การค้า Suria KLCC แหล่งชอปปิงและสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่เต็มไปด้วยกิจกรรมและสิ่งน่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Esplanade (Lake Symphony) น้ำพุดนตรีอันสวยงาม, Petrosains Discovery Centre ศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, KLCC Park สวนสาธารณะใจกลางเมืองที่ให้ความสดชื่น ไปจนถึง Aquaria KLCC พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่รวบรวมความมหัศจรรย์ใต้ทะเล
การมาเยือนตึกแฝดแห่งมาเลเซีย จึงไม่เพียงแต่เป็นการได้มาชมสถาปัตยกรรมระดับโลก แต่ยังได้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบครบวงจร ณ ใจกลางมหานครกัวลาลัมเปอร์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.petronastwintowers.com.my