เปิดโต๊ะอร่อยลิ้มรสอาหารจีนระดับตำนาน ที่ "ห้องอาหารจีนดรากอน" ลดพิเศษ 20%

เปิดโต๊ะอร่อย ลิ้มรสอาหารจีนระดับตำนาน ลดพิเศษ 20% อาหารจีนกวางตุ้งต้นตำรับ ที่คัดสรรวัตถุดิบสดใหม่ ปรุงอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอน พร้อมเมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ ปลาสดหวาน เป็ดปักกิ่งหนังบางกรอบ เสิร์ฟคู่ แป้งนุ่มและน้ำจิ้มสูตรลับ ติ่มซำไส้แน่น แป้งบาง นึ่งสด และอีกหลากหลายจานเด็ด ที่ ห้องอาหารจีนดรากอน โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โทร. 0-2575-5599
