“วัดท่าไม้” ชวนชิม “ไข่เจียวปู จานละ 45 บาท” รายได้บริจาคทำบุญ คนท้อง เด็ก ชรา ผู้พิการกินฟรี!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ฝ่ากระแสดราม่าไข่เจียวปูเจ๊ไฝ “วัดท่าไม้” จ.สมุทรสาคร ชวนชิม “ไข่เจียวปู” และหลากหลายเมนูปู ราคามิตรภาพจานละ 45 บาท ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 68 เด็ก คนชรา คนท้อง ผู้พิการกินฟรี โดยรายได้ทั้งหมดจะบริจาคทำบุญให้สัตว์

ภาพจากวัดท่าไม้
เฟซบุ๊กเพจวัดท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร โพสต์ข้อความว่า

#ไม่เป็นไรมันแพงมากมากินที่วัดท่าไม้เลย‼️😮😮😮
หลวงพี่ขอโยมมาแล้ว วันศุกร์29เสาร์30อาทิตย์31นี้✅🥰🥰🥰
#ไข่เจียวปูฉ่ำๆเลย #ไข่ปูลาวา #เนื้อปูผัดกระเพา #ข้าวผัดปู สูตรเจ้เต่ามหาชัย เอาสุด ไหนๆก็ไหนๆแล้ว👍ธรรมดา 45พิเศษ 55
#มีข้อแม้นะห้ามเกินคนละ2จาน 09:14น.-15:00 หยุดนะ😎

#พระอจได้ให้อจฟุ๊ค อจนุ ได้เตรียมฝึกคนทำให้4มูเนนูนี้แล้วแล้วก็ให้ทดลองทานที่ร้านเจ้ไฝแล้วให้นำมาให้ด้วย
#ทุกคนต้องได้กินไข่เจียวปูเจ้ไฝแน่นอน😊😊😊
#คนท้อง ผู้ชรา ผู้พิกาล เด็ก ทานฟรี สาธุๆตามใจเจ้าภาพ👏
#เจ้าภาพประสงค์ให้นำรายได้บริจาคใช้พี่ช้างบุญชู วัว กระบือ แพะแกะและสุนัขจรจัดที่ศูนย์ดูแลของวัด


วัดท่าไม้ ตั้งอยู่ที่ บ้านกงสีล้ง ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ปัจจุบันมี “พระครูปลัดอุเทน สิริสาโร” หรือ “พระอาจารย์อุเทน” ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ปัจจุบันวัดท่าไม้ ถือเป็นหนึ่งในวัดดังสายมูลำดับต้น ๆ ของเมืองไทย ซึ่งภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายให้สักการะบูชา ขอพรอธิษฐาน แก้กรรม แก้ปีชง เสริมดวงชะตา และทำบุญกันตามจิตศรัทธา


