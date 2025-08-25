จัดใหญ่!! ฉลองวันเกิด “แม่มะลิ” ฮิปโปโปเตมัสขวัญใจมหาชน ครบ 60 ปี

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชวนร่วมฉลองวันเกิด “แม่มะลิ” ฮิปโปโปเตมัสขวัญใจมหาชน ครบ 60 ปี
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและแฟนคลับ “แม่มะลิ“ ฮิปโปโปเตมัสขวัญใจมหาชน ร่วมกิจกรรมฉลองวันเกิดครบรอบ 60 ปี ระหว่างวันที่ 6–8 กันยายน 2568 ณ ส่วนแสดงฮิปโปโปเตมัส พบกับกิจกรรมสนุกสนานและสาระน่ารู้มากมาย อาทิ
- นิทรรศการเกร็ดความรู้ “แม่มะลิ”
- บูทแสดงโครงการ “Hippo Village”
- กิจกรรมเกมสนุก ลุ้นรับของที่ระลึกสุดน่ารัก
- ร่วมเขียนคำอวยพรให้ “แม่มะลิ” ผ่านการ์ดน่ารักๆ
- กิจกรรมพิเศษ วันที่ 8 กันยายน:
- มอบเค้กผลไม้สุดอลังการ
- ร่วมร้องเพลง Happy Birthday ให้แม่มะลิอย่างอบอุ่น
นอกจากนี้ ผู้ที่ต้องการร่วมเป็นเจ้าภาพเค้กผลไม้ให้แม่มะลิ สามารถร่วมบริจาคได้ที่
บัญชี “โครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่า สวนสัตว์เปิดเขาเขียว” ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 208-0-74900-5
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 038-318444
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline