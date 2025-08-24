“องค์ศรีสุขคเณศ” จ.อุดรธานี พระพิฆเนศปางนาคปรกหนึ่งเดียวในโลก

สำหรับผู้ไปเยือนจังหวัดอุดรธานี โดยเฉพาะบรรดาสายมูทั้งหลาย หนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวเมืองอุดรที่ไม่ควรพลาดการไปกราบสักการะก็คือ “องค์ศรีสุขคเณศ” ที่ประดิษฐาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
องค์ศรีสุขคเณศ เป็นผลงานการสร้างสรรค์ของ ศิลปิน “ราชัน แสงทอง” ศิษย์เก่าแผนกศิลปกรรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ที่สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับโลก
องค์ศรีสุขคเณศ สร้างขึ้นอย่างประณีตงดงาม มีขนาดหน้าตัก 33 นิ้ว สูง 279 เซนติเมตร เป็นพระพิฆเณศวรปางศรีสุขคเณศ ที่สร้างด้วยแนวคิด “ศรัทธาแห่งความสำเร็จ” โดยนำองค์พระพิฆเณศวร เทพแห่งความสำเร็จทั้งมวล มาผสมผสานกับพลังศรัทธาของ “พ่อปู่ศรีสุทโธ” องค์พญานาคแห่งคำชะโนดอันลือลั่น
จนเกิดเป็น “องค์ศรีสุขคเณศ” ซึ่งเป็นพระพิฆเนศปางนาคปรกหนึ่งเดียวในโลก ที่วันนี้ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี
องค์ศรีสุขคเณศ ปรกด้วยนาคราช 9 เศียร มี 8 กร แต่ละกรจะทรงถือสิ่งของแปดอย่าง แต่ละอย่างแฝงความหมายตาม “มรรคแปด” ในศาสนาพุทธ
เชื่อกันว่าองค์ศรีสุขคเณศ หรือพระพิฆเนศปางนาคปรกหนึ่งเดียวในโลกองค์นี้ เป็นมหามงคลแห่งความสุข ความสำเร็จทั้งปวง
ปัจจุบันองค์ศรีสุขคเณศถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสายมูที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งที่ผ่านมาได้มีผู้นับถือศรัทธาเลื่อมใสเดินทางมาสักการะขอพรกันอย่างต่อเนื่อง
โดยเชื่อกันว่าพระพิฆเนศปางนาคปรกองค์นี้ จะประทานพลังแห่งความสำเร็จ โชคลาภ และความสุขสมหวัง โดยเฉพาะเรื่องการงาน การเงิน และธุรกิจ ซึ่งหลาย ๆ คนที่ได้มาอธิษฐานขอพรกับองค์ท่านก็มักจะสมหวังดังปรารถนาเสมอ
สำหรับผู้ที่ไปเยือนจังหวัดอุดรธานีองค์ศรีสุขคเณศ หรือพระพิฆเนศปางนาคปรกหนึ่งเดียวในโลก เป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุดรธานีที่ไม่ควรพลาดการไปกราบสักการะด้วยประการทั้งปวงค่ะ