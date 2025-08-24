“พิพิธภัณฑ์แกรนด์อียิปต์” พิพิธภัณฑ์ระดับโลก เตรียมเปิดอย่างเป็นทางการ (อีกครั้ง) 1 พฤศจิกายน นี้

หลังจากเลื่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการมาครั้งแล้วครั้งเล่า สำหรับ “พิพิธภัณฑ์แกรนด์อียิปต์” (The Grand Egyptian Museum) ล่าสุด มีการประกาศวันเปิดอย่างเป็นทางการอีกครั้ง คือ 1 พฤศจิกายน 2025 นี้
พิพิธภัณฑ์แกรนด์อียิปต์ มีพื้นที่มากกว่า 5 แสนตารางเมตร และโบราณวัตถุมากกว่า 1 แสนชิ้น ซึ่งตั้งอยู่นอกกรุงไคโร บนที่ราบกีซา (ใกล้กับมหาพีระมิด) โดยเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่นี้ มีกำหนดเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 ก.ค. 2025 หลังจากเลื่อนมาหลายครั้ง
แต่จนแล้วจนรอด การเลื่อนเปิดตัวก็เกิดขึ้นอีก เนื่องจากช่วงเวลานั้น กำลังเกิดสถานการณ์สงครามระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ที่ทำให้ยังไม่เหมาะที่จะเปิดตัวเพื่อเฉลิมฉลอง แม้ว่าอียิปต์จะไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งดังกล่าวก็ตาม แต่ถ้อยแถลงของกระทรวงการท่องเที่ยวและโบราณวัตถุ ได้ระบุว่า “การตัดสินใจครั้งนี้ เกิดจากความรับผิดชอบระดับชาติของอียิปต์และความมุ่งมั่นในการนําเสนอเหตุการณ์ระดับโลกที่โดดเด่นอย่างแท้จริงในบรรยากาศที่คู่ควรกับความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมอียิปต์และมรดกที่เป็นเอกลักษณ์ และในลักษณะที่รับประกันการมีส่วนร่วมระหว่างประเทศในวงกว้าง”
โดยการเลื่อนครั้งล่าสุด นายกรัฐมนตรีอียิปต์ Mostafa Madbouly ประกาศว่าการเปิดตัวพิพิธภัณฑ์เต็มรูปแบบน่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปี อย่างไรก็ตาม พื้นที่ส่วนใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ก็เปิดให้บริการไปบ้างแล้ว
สำหรับการเลื่อนเปิดตัวของ “พิพิธภัณฑ์แกรนด์อียิปต์” ต้องนับเป็นมหากาพย์อันยาวนาน เพราะโปรเจคเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2002 มีการหยุดก่อสร้างไปในช่วงการเกิดปฏิวัติในช่วงอาหรับสปริง ก่อนจะมาก่อสร้างต่ออีกครั้งในปี 2018 แต่ก็ต้องมาเจอสถานการณ์โควิด-19 จนต้องเลื่อนออกไปอีก ซึ่งก่อนหน้านี้มีการประกาศว่าจะเปิดตัวในปี 2020 และเลื่อนอีก 2-3 ครั้ง
ต่อมา มีการประกาศอย่างเป็นทางการ ว่าไม่เลื่อนอีก จนกระทั่งสงครามความขัดแย้งในภูมิภาคเกิดขึ้น ทำให้ต้องขอเลื่อนเปิดตัวอีกครั้ง เป็นวันที่ 3 ก.ค. 2025 แต่สุดท้ายแล้ว ก็เลื่อนอีกจนได้ เป็นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2025
ทางการอียิปต์คาดว่าการเปิดตัวพิพิธภัณฑ์จะกระตุ้นให้การเดินทางเข้าเพิ่มขึ้นโดยมีผู้เยี่ยมชมจำนวนมากที่ต้องการสัมผัส พิพิธภัณฑ์โบราณคดีที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่อุทิศให้กับอารยธรรมเดียว นอกเหนือจากไคโรและกิซ่าแล้ว การเฉลิมฉลองจะขยายไปทั่วหลายจังหวัดของอียิปต์เพื่อให้มั่นใจว่าช่องเปิดทำหน้าที่เป็น นิทรรศการมรดกวัฒนธรรมของประเทศระดับประเทศ
พิพิธภัณฑ์แกรนด์อียิปต์ ไม่เพียงเป็นอัญมณีล้ำค่าแห่งใหม่ของอียิปต์เท่านั้น แต่นับเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุด ทันสมัยที่สุด และมีชื่อเสียงที่สุดในโลก
