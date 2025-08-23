สุดตระการตา Vijit@อุดรธานี ยลเสน่ห์แสง ศิลป์ ถิ่นอีสาน

ททท. เติมไฟเมืองอุดรธานี ชวนเช็กอินงาน Vijit @อุดรธานี “เสน่ห์แสง ศิลป์ ถิ่นอีสาน” วันนี้ – 31 ส.ค. นี้ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี วังมัจฉาหนองบัว จังหวัดอุดรธานี
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดอุดรธานีและพันธมิตรทุกภาคส่วน สร้างปรากฏการณ์แสงสีสุดยิ่งใหญ่กับงาน Vijit @อุดรธานี “เสน่ห์แสง ศิลป์ ถิ่นอีสาน” ปรากฏการณ์แสงสีที่เนรมิตยามค่ำคืนของเมืองอุดรธานีให้เปล่งประกาย กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22-31 สิงหาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 18.00-23.00 น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี วังมัจฉาหนองบัว จังหวัดอุดรธานี นำเสนอภายใต้แนวคิด “เสน่ห์แสง ศิลป์ ถิ่นอีสาน” ถ่ายทอดเส้นทางการเดินทางจาก “แสงแห่งศรัทธา” สู่ “ศิลป์แห่งถิ่นอีสาน” ที่หลอมรวมความศรัทธา มรดกศิลป์ ธรรมชาติ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น ผ่านการจัดแสดงแสงสีและงานออกแบบร่วมสมัย โดยใช้เทคนิคใหม่ ๆ ผสานเข้ากับบรรยากาศยามค่ำคืน แปรโฉมสวนสาธารณะให้กลายเป็นพื้นที่แห่งมนต์เสน่ห์ พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของอุดรธานีในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว นักท่องเที่ยวจะได้ท่องไปในดินแดนแห่งจินตนาการผ่าน 11 จุดแสดงแสงสี แต่ละจุดสะท้อนเอกลักษณ์ที่แตกต่าง ดังนี้
1.ถือกำเนิดเอ็งกอ ณ ดินแดนอุดร
เมื่อชาวจีนโพ้นทะเลได้เดินทางมายังลุ่มน้ำอุดร พวกเขา ได้นำศิลปะ วัฒนธรรม และพิธีกรรม มาผสมผสานกับถิ่นใหม่ อย่างกลมกลืน จุดเริ่มต้นแห่งการตั้งถิ่นฐานนี้ จึงเต็มไปด้วย ศรัทธา และการเคารพบูชาธรรมชาติ และการถือกำเนิดการแสดง “เอ็งกอ” ที่ถูกขนานนามว่า “เหล่านักรบแห่งเขาเหลียงซาน” แสงสะท้อนผืนน้ำในจุดนี้จึงเป็นดั่งภาพจำลองจากกาลก่อน บอกเล่าการเริ่มต้นของวัฒนธรรมร่วมถิ่นที่งดงาม
2 สะพานแห่งกาลเวลา
สะพานคือทางเดินของกายและวิญญาณ กลุ่มเอ็งกอเชื่อว่าอดีตยังคงเดินเคียงข้างปัจจุบัน หากเรารู้จักเคารพ รากเหง้าแห่งวัฒนธรรมจุดนี้เป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมโยง ระหว่างบ้านเชียง แหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ กับ ความศรัทธาของผู้คนในยุคปัจจุบัน แสงที่สลับเคลื่อนไหว สื่อถึงการเคลื่อนไหวของศิลปะ ศรัทธา และกาลเวลาที่ยังไม่เคยหยุดนิ่ง
3.บทเพลงวิถีเอ็งกอ
จากตำนานแห่งนักรบเอ็งกอ ดนตรีไม่ใช่เพื่อความบันเทิง แต่คือภาษาแห่งวิญญาณ และจังหวะจากธรรมชาติ ถูกใช้ในการ ประกอบพิธีกรรม และส่งผ่านเรื่องราวของบรรพชน พื้นที่นี้จึงจําลองลานวัฒนธรรมที่มีทั้ง แสงสีจังหวะดนตรี และ โชว์การเทิดทูนบทเพลงวิถีเอ็งกอ ที่สะท้อนหัวใจของเผ่า นี้อย่างแท้จริง
4.ค่ำคืนแห่งการบูชา
เมื่อแสงสุดท้ายของวันลับขอบฟ้า ความเงียบสงบที เปิดทางให้พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นขึ้น ชาวอุดรธานีเชื่อว่า แสงจากดอกบัวศักดิ์สิทธิ์จะเชื่อมโยงมนุษย์กับพลังจักรวาล นำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์และสิริมงคล แสงสีที่เปล่งประกายในพื้นที่นี้ จึงเป็นดั่งภาษาศรัทธา ที่เล่าขาน ความเชื่อผ่านการเคลื่อนไหวและเฉดสีของแสง ชวนให้ผู้ชม ดำดิ่งสู่โลกแห่งจิตวิญญาณ
5.พญานาคาล่องทะเลบัวแดง
ในตำนานลุ่มน้ำโขง “พญานาค” คือผู้พิทักษ์แห่งสายนํ้า และเป็นสัญลักษณ์ของพลังชีวิตที่หลั่งไหลไม่สิ้นสุด พื้นที่ทะเลบัวแดงแห่งหนองหานในอุดรธานี ถือเป็นสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์ที่พญานาคเฝ้าดูแล การออกแบบพื้นที่ด้วยเส้นไฟ พญานาคและเสาดอกบัวเรืองแสง คือการชวนผู้คนออกเดิน บนเส้นทางแห่งศรัทธา ที่ยังคงมีชีวิตจนถึงปัจจุบัน
6.แสงสนุกแห่งอนาคต
แม้ผู้คนจะสืบทอดอดีต แต่อนาคตต้องเริ่มจากเด็ก สีสันความสนุก จึงเปรียบได้ดั่งอนาคตอันสดใสของชาว อุดรธานี พื้นที่แห่งนี้จึงเปรียบเสมือนสนามพลังงานของเยาวชน ผู้สืบทอดวัฒนธรรมต่อไปในวันหน้า เสียงหัวเราะ การเล่นสนุก และแสงไฟที่วิ่งพลิ้วไปมา จึงเป็นตัวแทนของ “อนาคตอุดร” ที่ลดใลและไม่หยุดเคลื่อนไหว
7.คืนแห่งแสงกลางหนองบัว
ทะเลบัวแดงที่ “หนองหานกุมภวาปี” คือปาฏิหาริย์จาก ธรรมชาติที่ทำให้ผู้มาเยือนได้เห็นศิลปะที่สร้างขึ้นโดยไม่ต้อง เติมแต่งแต้มสีใดๆ เมื่อแสงได้ตกกระทบดอกบัวในยามค่ำ จึงราวกับภาพวาด เคลื่อนไหวที่มีชีวิต การประดับไฟในจุดนี้เป็นการจำลองคืน มหัศจรรย์ที่บัวกลางน้ำเรืองแสงได้ราวต้องมนต์
8.ลายเส้นศิลป์แห่งการเวลา
เมื่อศิลปะและความเชื่อหลอมรวมกันทําให้ความงามจึง ไม่แยกจากศรัทธา ลวดลายความพริ้วไหวนั้นสื่อถึงความ สวยงามและลวดลายแห่งเส้นศิลป์ เส้นสายแห่งศิลป์นี้เชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบันพร้อมสอดคล้องกับ ความเชื่อเรื่องพญานาคที่ฝังรากในจิตวิญญาณของผู้คนและ ในทุกการเคลื่อนไหวของแสงยังคงมีจังหวะของศรัทธาที่ไม่เคย เลือนหายไป
9.ลมหายใจใหม่ของชนเผ่า
ศิลปะและวัฒนธรรมไหลเวียนดั่งสายน้ำสอดผสาน จากรุ่นสู่รุ่น แต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ที่เลอค่าจากบรรพชน พร้อมเปิดรับความสร้างสรรค์ของยุคสมัยใหม่นําเสนอเรื่องราวของบ้านเชียง วัฒนธรรมไทย-จีน และ มรดกของเมืองอุดรธานี และมรดกโลก พร้อมการแสดง ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่จะทำให้ค่ำคืนนี้อบอวลไปด้วย กลิ่นอายแห่งรากเหง้าและชีวิตใหม่
10.สรวงสวรรค์บันดาลพร
ตำนานพื้นถิ่นเล่าว่า แสงจากฟากฟ้าเคยหยดลงกลาง หนองหาน ราวกับเป็นพรจากสวรรค์ที่หล่อเลี้ยงจิตใจของ ชาวอุดรให้เติบโตอย่างมั่นคง แรงบันดาลใจจากเรื่องเล่า จึงถ่ายทอดออกมาเป็น “แสงจากฟากฟ้า” รายล้อมด้วยวงแสงสื่อถึงพรอันประเสริฐ ที่หล่อเลี้ยงจิตใจและความหวังของผู้คนเมืองอุดร
11.ศูนย์กลางแห่งจิตวิญญาณอุดร
ใจกลางของดินแดนแห่งนี้ คือศูนย์รวมของความเชื่อวัฒนธรรม และศิลปะอันลึกซึ้ง ดอกบัวขนาดใหญ่เปรียบเสมือน ดั่งหัวใจของอุดร ที่เต้นอยู่เหนือกาลเวลาดอกบัวนี้ไม่ใช่เพียงงานศิลปะ แต่เป็นสัญลักษณ์ของศรัทธา วัฒนธรรม และจิตวิญญาณของอุดร เป็นจุดรวมพลังที่ หลอมรวมอดีต ปัจจุบัน และอนาคตเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน Vijit @อุดรธานี “เสน่ห์แสง ศิลป์ ถิ่นอีสาน” ตั้งแต่ – 31 สิงหาคม 2568 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี วังมัจฉาหนองบัว จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่เวลา 18.00–23.00 น. เข้าชมงานฟรี
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline