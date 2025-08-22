ททท.จันทบุรี ชวนเที่ยวงาน ”จันท์·อวด·ดี” รวมของดีจากคนจันท์ 27-28 ก.ย.68

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจันทบุรี ชวนมาเที่ยวเมืองจันท์ในเทศกาลที่เต็มไปด้วยสีสัน ชื่อ "จันท์·อวด·ดี" เพราะเราเชื่อว่าคนจันท์มีดี ! 27-28 กันยายน นี้ เช้าจรดค่ำ ณ ย่านชุมชนริมน้ำจันทบูร
จันท์อวดดี งานคอนเซ็ปต์ที่ Vibes ดีสุดๆ รวมความเก๋ ความเท่ ความเริ่ด ทุกอย่างในจักรวาลจันท์ไว้ที่นี่ ทั้งศิลปะ ดนตรี กาแฟ แฟชั่น เวทีพูดคุย Workshop และกิจกรรมสุดคูล อวดให้รู้ว่าคนจันท์มีของดี ดี๊ ดี ในพื้นที่อาคารเก่าสุดคลาสสิค และมุมลึกๆ ซอกลับๆ บนถนนสายชิล ชุมชนริมน้ำจันทบูร
ใครใคร่ฟัง ฟัง | ใครใคร่วาด วาด | ใครใคร่ดื่ม ดื่ม คอเดียวกันเท่านั้นที่จะเข้าใจ ร่วมเปิดมุมมอง และจังหวะการเต้นของหัวใจจังหวะใหม่ๆ ไปกับของดีมากมาย ได้แก่
วาดดี : นิทรรศการภาพวาด ภาพถ่าย งานหัตถกรรม บทกวี กลอน ฯลฯ
ฟังดี : ดนตรีสากล ดนตรีไทยร่วมสมัย ดนตรีอะไรเนี่ยยยย ฯลฯ
ชงดี : มารับคาเฟอินดี ๆ หลากหลายเมนู จากคาเฟ่เก๋ เท่ห์ คูล หลากหลายสไตล์ของบรรดาชนเผ่ากาแฟละแวกชุมชนริมน้ำ
คุยดี : ร่วมพูดคุยเรื่องราวประวัติศาสตร์ อาร์ต เรื่องราวของคนจันท์ หรือเรื่องของที่บ้านใครก็ได้ ที่เราไปสอดแนมมา แล้วคิดว่าดี
ดีไซน์ดี : Workshop หลากหลาย งานอาร์ตแนวใหม่ ดีไซน์แฟชั่นสุดเริ่ด และกิจกรรมต่างๆ นานา ที่จะมาแบความคิด สะกิดให้อารีนาดีนพลุ่งพล่าน
เทสต์ดี : พาวัตถุดิบท้องถิ่นจันทบุรีออกไปเดิน วิ่ง และรันวงการ พุ่งทะยานออกนอกดวง ”จันท์“
ณ ชุมชนริมน้ำจันทบูร ระหว่างวันที่ 27–28 ก.ย. 68 เวลา 10.00–20.00 น.
ติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊ก ททท.สำนักงานจันทบุรี facebook.com/TATChanthaburi
