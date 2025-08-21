บำเพ็ญกุศลสูงสุดอุทิศแด่ “ทหารกล้า” สุดตราตรึงใจ “ขบวนฟ้อนเล็บ“ สีธงชาติไทย

ชมภาพบรรยากาศงาน “เติมใจ๋เตื่อมฮักสู่นักสู้ชายแดนไทย” ที่ทาง “กองทุนดารารัศมีรำฦก” ได้จัดขึ้นเพื่อบำเพ็ญกุศลทักษินานุปทาน อุทิศแด่ทหารกล้าที่เสียชีวิตในเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมชม “ขบวนฟ้อนเล็บ” สุดอ่อนช้อยที่ช่างฟ้อนกว่า 200 คน แต่งกายด้วยสีธงชาติไทย
เฟซบุ๊กเพจกองทุนดารารัศมีรำฦก ได้เผยภาพบรรยากาศงาน “เติมใจ๋เตื่อมฮักสู่นักสู้ชายแดนไทย” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา พร้อมให้ข้อมูลว่า
เจ้าสุรีย์ ณ เชียงใหม่ ประธานกองทุนดารารัศมีรำฦก เป็นประธานจัดงาน "...เติมใจ๋เตื่อมฮักสู่นักสู้ชายแดนไทย..." ซึ่งประกอบไปด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลทักษินานุปทาน อุทิศแก่เหล่าวีรชนทหารกล้าที่เสียสละในสมรภูมิชายแดนราชอาณาจักรไทย และกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาทั้ง 15 นาย
และในการนี้ได้ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการ "ฟ้อนเล็บ" ซึ่งเจ้าดารารัศมี พระราชชายาในรัชกาลที่ 5 ทรงได้ประทานแบบแผนไว้จนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งของนครเชียงใหม่ และล้านนามาจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งมีเหล่าช่างฟ้อนสมาชิกกองทุนฯและภาคีเครือข่ายกว่า 200 คนร่วมงาน ด้วยเครื่องแต่งกายสีธงชาติและหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความรักในชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อย่างเต็มภาคภูมิ โดยได้รับความสนใจจากชาวไทยและต่างประเทศอย่างมาก
