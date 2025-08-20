“ถ้ำโต๊ะหลวง” เสน่ห์กระบี่ที่แตกต่าง ฉากเด็ดในหนัง “Jurassic World Rebirth”

“Jurassic World Rebirth” (จูราสสิค เวิลด์: กำเนิดชีวิตใหม่) จักรวาลหนังไดโนเสาร์ภาคนี้เลือกเมืองไทยเป็นโลเกชั่นถ่ายทำอยู่หลายแห่ง โดยเฉพาะจังหวัด “กระบี่” เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ที่มีภาพ (ผสมรีทัช) ปรากฏอยู่หลายฉากด้วยกัน
หลังภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉาย ได้สร้างแรงกระเพื่อมทางการท่องเที่ยวให้จังหวัดกระบี่ไม่น้อย เพราะนอกจากจะมีคนมาเที่ยวตามรอยหนังไดโนเสาร์ภาคนี้แล้ว ยังเป็นการเปิดโลกแหล่งท่องเที่ยวอันซีนกระบี่บางแห่งให้คนรู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ “ถ้ำโต๊ะหลวง” ที่มีทั้งธรรมชาติอันทรงเสน่ห์ แหล่งโบราณคดีทรงคุณค่า และจุดสวย ๆ งาม ๆ มุมมองใหม่ ๆ ในกระบี่ให้ถ่ายรูปกันเพียบ
ถ้ำโต๊ะหลวง ตั้งอยู่ใน “เขาป่าหมาก” ภูเขาหินปูนลูกโดดแห่งบ้านนบ ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ชื่อถ้ำโต๊ะหลวงมาจากความเชื่อของคนในท้องถิ่นที่เชื่อว่า ถ้ำแห่งนี้เป็นที่สิงสถิตของ “เจ้าพ่อโต๊ะหลวง” ที่ชาวบ้านนับถือ
ถ้ำโต๊ะหลวงนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามทรงเสน่ห์แล้ว ยังเป็นหนึ่งในแหล่งโบราณคดีที่สำคัญของจังหวัดกระบี่ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “โบราณสถานแหล่งภาพเขียนสีถ้ำโต๊ะหลวง (เขาป่าหมาก)” ในปี พ.ศ. 2561 จากการสำรวจพบภาพเขียนสี และร่องรอยการเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์โบราณมาก่อน อย่างเช่น เศษกระดูก เครื่องปั้นดินเผา และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ
นอกจากนี้ถ้ำโต๊ะหลวงยังมีการสำรวจพบ “ฟอสซิล” หรือ “ซากดึกดำบรรพ์” ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโบราณที่คาดว่าอยู่ในยุค “ไฟลสโตซีน” หรือ “ยุคน้ำแข็ง” มีอายุตั้งแต่ 80,000-200,000 ปี ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งการค้นพบสำคัญของจังหวัดกระบี่ ซึ่งวันนี้ถ้ำโต๊ะหลวงยังคงมีการสำรวจทางธรณีวิทยาและการขุดค้นทางโบราณคดีอยู่อย่างต่อเนื่อง
สำหรับการเที่ยวถ้ำโต๊ะหลวงในทริปนี้เราได้ “ไกด์น้อง-มนัสทวุฒิ ชูแสง” ไกด์นำเที่ยว และผู้เชี่ยวชาญเรื่องถ้ำในจังหวัดกระบี่แห่ง “ชมรมคนรักษ์ถ้ำกระบี่” มานำชมสิ่งน่าสนใจต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะได้ความรู้ความเพลิดเพลินแล้ว เรายังได้มุมถ่ายรูปแจ่ม ๆ (จากคำแนะนำของไกด์น้องและทีมงาน) ที่ถ้ำแห่งนี้มาอีกเพียบ ทั้งจุดถ่ายรูปแจ่ม ๆ ที่เป็นมุมไฮไลต์ของถ้ำ และมุมถ่ายรูปตามรอยหนัง Jurassic World Rebirth ที่ชวนว้าวไม่น้อย
ถ้ำโต๊ะหลวงมีลักษณะเป็น “ถ้ำแห้ง” (จากคำเรียกขานของไกด์น้อง) คือไม่ใช่ถ้ำตาย 100% แต่มีบางจุดยังมีชีวิตหรือเป็น “ถ้ำเป็น” ที่ยังคงมีการเติบโตของหินงอกหินย้อย ซึ่งนักท่องเที่ยวห้ามไปสัมผัสจับต้องโดยเด็ดขาด
ถ้ำแห่งนี้แบ่งเป็น 3 ชั้นด้วยกัน ชั้นที่ 1 มีความสูงอยู่ระดับเดียวกับพื้นดิน มีลักษณะเด่นคือเป็นถ้ำ โปร่งเป็นโพรงทอดตัวไปตามแนวนอนของภูเขา สามารถเดินจากด้านหน้าไปทะลุออกด้านหลังได้ ซึ่งที่ท้ายถ้ำเราจะพบกับตาน้ำธรรมชาติที่เป็นแหล่งน้ำสำคัญให้มนุษย์ยุคโบราณใช้ดื่มกินและทำประโยชน์อื่น ๆ
ในถ้ำชั้นแรกนี้มีการค้นพบเศษหม้อดินเผาลายเชือกทาบยุคก่อนประวัติศาสตร์ และไฮไลต์ต้องชมคือภาพเขียนสีโบราณ (ยุคปัจจุบัน) เขียนด้วยสีดำ นำโดยภาพ “โนรา” หรือ “มโนราห์” อายุเก่าแก่นับร้อยปี ซึ่งไกด์น้องสันนิษฐานว่า อาจเป็นภาพที่คณะหนังตะลุง- มโนราห์เร่ในอดีต ที่เดินทางไปเล่นตามหมู่บ้านต่าง ๆ แล้วมักจะแวะพักค้างแรมในเพิงถ้ำเขียนไว้
มาดูในส่วนของปรากฏการณ์ธรรมชาติที่โดดเด่นกันบ้าง ที่บริเวณโถงส่วนท้ายของถ้ำชั้นแรกมีกองหินงอกขนาดใหญ่ ชาวบ้านจินตนาการว่าเหมือน “ตัวกินมด” ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปยืนถ่ายรูปและชมวิวของป่าละเมาะภายนอกถ้ำได้
ขณะที่ตามพื้นเบื้องล่างจะพบต้น “หยาดมโนราห์” ที่ชอบขึ้นตามพื้นที่หินปูน ออกดอกสีม่วงสดใสให้ชมกันจำนวนหนึ่ง
จากนั้นเราไปต่อกันที่ถ้ำชั้นที่ 2 ที่มีความสูงประมาณ 5 เมตรจากพื้นดิน สามารถเดินเชื่อมต่อจากชั้นแรกขึ้นมาบนถ้ำชั้น 2 ได้
ถ้ำชั้นนี้แม้ยังคงมีลักษณะเป็นโพรงถ้ำ มีส่วนทางเข้าด้านหน้าสามารถเดินไปทะลุหน้าต่างถ้ำที่ด้านหลังได้ แต่ว่าทางเดินช่วงกลางทางนั้นค่อนข้างมืดมิด ต้องใช้ไฟส่องนำทางและเดินด้วยความระมัดระวัง
สำหรับถ้ำชั้นที่ 2 นี้ ถือเป็นฉากเด็ดในหนังเรื่อง Jurassic World Rebirth เลยทีเดียว เพราะถูกใช้เป็นฉากในช่วงที่ครอบครัว “เดลกาโด” (ครอบครัวคุณพ่อหนวด) หนีตายจากการตกเรือ (รอบ 2) เข้ามาหลบอยู่ในถ้ำ ก่อนออกผจญภัยเพื่อหาทางกลับบ้านบนเกาะไดโนเสาร์ (เกาะอิสลา นูบลาร์)ต่อไป
หนังช่วงนี้ถือเป็นฉากภายในถ้ำหนึ่งเดียวของเรื่องที่น่าจดจำไม่น้อย โดยเฉพาะตอนที่พ่อหนุ่มนักปุ๊นปีนขึ้นไปบนหินรูปสามเหลี่ยมแล้วมองวิวป่าสุดว้าวนอกหน้าต่างถ้ำก็เป็นฉากที่ถ่ายทำในถ้ำชั้นที่ 2 แห่งนี้ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถไต่ขึ้นไปบนยอดหินสามเหลี่ยมแล้วมองออกไปนอกโพรงถ้ำด้านหลังได้ แต่ว่าวิวป่าก็จะไม่เหมือนกับในหนัง เพราะนั่นเป็นวิวผ่านการรีทัชปรับแต่งมาแล้ว
ภายในถ้ำชั้นที่ 2 นี้ยังมีการขุดพบเศษเครื่องปั้นดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์และเปลือกหอย ส่วนในทางธรรมชาติชั้นนี้มีหินงอกรูปปะการัง รูปม่าน รูปดอกบัว และหินย้อย (หินเป็น) ที่มีน้ำหยดติ๋ง ๆ รวมถึงมีมุมถ่ายรูปในช่องผนังถ้ำสะท้อนเงาน้ำ (จากคำแนะนำของไกด์น้อง) ที่เด็ดมาก ๆ และมุมนี้ยุงก็เยอะมาก ๆ ด้วย
จากถ้ำชั้น 2 เรามุ่งหน้าต่อไปยังถ้ำชั้นที่ 3 ที่ภายในไม่มีทางเดินเชื่อมต่อถึงกัน ต้องเดินผ่านหินรูปดอกบัวออกไปยังป่าหน้าถ้ำ แล้วเดินขึ้นไปในถ้ำชั้นที่ 3 ต่อไป ซึ่งระหว่างทางมีแหล่งขุดค้นทางโบราณคดี พบเจอเครื่องปั้นดินเผา เปลือกหอย และกระดูกซึ่งคาดว่าเป็นของมนุษย์โบราณ
เมื่อเดินต่อไปจะเป็นบริเวณทางเข้าปากถ้ำชั้น 3 ที่ทางด้านขวาดูน่าตื่นตาตื่นใจกับผนังถ้ำทะลุ 2 ชั้น มีทั้งประตูถ้ำ หน้าต่างถ้ำ และสะพานถ้ำตามธรรมชาติ ซึ่งพบเจอไม่กี่แห่งในเมืองไทย
ถัดไปเป็นเส้นทางปีนป่ายสู่ถ้ำชั้น 3 ซึ่งมีความสูงจากพื้นดินประมาณ 10-15 เมตร เส้นทางเดินในถ้ำช่วงแรกเป็นโพรงมืดมีแสงรำไรให้เราเดินผ่านโพรงแห่งแสง สู่ไฮไลต์จุดชมวิวสุดเจ๋งให้ถ่ายรูปกันอย่างเพลิดเพลิน
บริเวณจุดชมวิวถ้ำชั้น 3 มีลักษณะเป็นโพรงถ้ำทะลุ 2 ช่องน้อย-ใหญ่ เปรียบได้กับประตูและหน้าต่างหรือช่องลม เมื่อมองออกไปจะเห็นวิวทิวทัศน์ของสวนปาล์มเขียวขจี มีมัสยิดและเสาสัญญาณตั้งเด่นอยู่ช่วงกลาง ท่ามกลางภูเขาหินปูนที่ตั้งเด่นเรียงรายเป็นฉากหลัง ถือเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่อันซีน สวยงามและมีเอกลักษณ์ไม่น้อยแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่
และนี่ก็คือมนต์เสน่ห์ของถ้ำโต๊ะหลวงที่ถูกคัดเลือกให้เป็นฉากเด็ดในหนังเรื่อง Jurassic World Rebirth ซึ่งนี่ถือเป็นอีกหนึ่งอันซีนกระบี่ที่สวยงามแปลกตา และคุ้มค่าต่อการมาเที่ยวชมเป็นอย่างยิ่ง
นอกจากถ้ำโต๊ะหลวงแล้ว จังหวัดกระบี่ยังถูกใช้เป็นฉากถ่ายทำในภาพยนตร์เรื่อง Jurassic World Rebirth อีกหลายจุดด้วยกัน อาทิ หาดไร่เลย์ หาดถ้ำพระนาง น้ำตกห้วยโต้ บ้านบากัน และคลองหรูด เป็นต้น
ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ในจังหวัดกระบี่เชื่อมโยงกับถ้ำโต๊ะหลวง ได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกระบี่ โทร. 0-7562-2163, 0-7561-2811-2