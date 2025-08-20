“กิ้งกือมังกรสีชมพู” เริ่มมาให้เห็นแล้วที่ “หุบป่าตาด” หลังฝนมาเร็วกว่าปีที่ผ่านมา

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน จังหวัดอุทัยธานี เผยว่า “กิ้งกือมังกรสีชมพู” ได้โผล่มาทักทายนักท่องเที่ยวแล้วกันตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้ว หลังปีนี้สายฝนมาเร็วกว่าปีแล้ว
เฟซบุ๊กเพจประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้โพสต์ภาพของ “กิ้งกือมังกรสีชมพู” ที่โผล่มาทักทายนักท่องเที่ยวแล้ว ที่หุบป่าตาด เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน จังหวัดอุทัยธานี พร้อมข้อความว่า
นักท่องเที่ยวที่มาหุบป่าตาดและเขาปลาร้า ซึ่งอยู่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน จังหวัดอุทัยธานี เริ่มพบเห็น “กิ้งกือมังกรสีชมพู” กันตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้ว หลังปีนี้สายฝนมาเร็วกว่าปีแล้ว
จนมาถึงเดือนสิงหาคม ซึ่งมีฝนตกชุกมากขึ้น ใครมาหุบป่าตาด มาเขาปลาร้าช่วงนี้จะได้เจอตัวกิ้งกือมังกรสีชมพูแน่นอน แต่ต้องสังเกตดีๆ เพราะกิ้งกือมังกรสีชมพูไม่ได้ ตัวใหญ่แบบในภาพ โดยลำตัวตัวมีความยาวไม่เกิน 7 เซนติเมตรเท่านั้น
ซึ่งอาจเดินอยู่บนทางเดิน โดยนักท่องเที่ยวต้องเดินชมธรรมชาติด้วยความระมัดระวัง อาจเผลอไปเหยียบกิ้งกือมังกรสีชมพูได้ และช่วงที่ฝนตก ทางเดินจะมีความลื่นด้วย ขอให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
“กิ้งกือมังกรสีชมพู” (Shocking Pink Millipede) ถูกค้นพบโดยสมาชิกในชมรมคนรักกิ้งกือ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 พบบริเวณป่าเขาหินปูนครั้งแรกโดยเก็บตัวอย่างจากพื้นที่หุบป่าตาด เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี และพบในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวในโลก
เมื่อ ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำมาศึกษาวิจัยภายใต้โครงการวิจัยกิ้งกือและไส้เดือนดิน และร่วมกับ ศ.เฮนริค อิงฮอฟ (Henrik Enghoff) ผู้เชี่ยวชาญด้านกิ้งกือมือหนึ่งของโลกแห่งมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก พบว่าเป็นกิ้งกือชนิดใหม่ของโลกและให้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า เดสโมโซเตส เพอร์พิวโรเซีย (Desmoxytes purpurosea)
และได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ ซูแทกซา (Zootaxa) ปี 2550 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 สถาบันไอไอเอสอี (International Institute for Species Exploration : IISE) มหาวิทยาลัยรัฐแอริโซนา (Arizona State University) สหรัฐอเมริกา ประกาศให้กิ้งกือมังกรสีชมพูเป็นสุดยอดการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่อันดับที่ 3 ของโลก รองจากการค้นพบปลากระเบนไฟฟ้าในแอฟริกาและการค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์ปากเป็ดอายุ 75 ล้านปี ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้อันดับ 1 และ 2 ตามลำดับ
การค้นพบกิ้งกือมังกรสีชมพูติดอันดับโลกสร้างชื่อเสียงและความน่าชื่อถือให้กับประเทศไทย แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์อีกมาก
เหตุที่ได้ชื่อว่ากิ้งกือมังกรสีชมพู เพราะอยู่ในวงศ์กิ้งกือมังกรหรือพาราดอกโซโซมาติดี (Paradoxosomatidae) และมีสีชมพูสดใสแบบช็อคกิงพิงค์ (shocking pink) และมีลักษณะโดดเด่นด้วยลวดลายและปุ่มหนามคล้ายมังกร พบได้ในป่าที่มีความชุ่มชื้นสูงและอุดมสมบูรณ์แถบภาคเหนือตอนล่างตั้งแต่จังหวัดตาก นครสวรรค์ และอุทัยธานี
เมื่อโตเต็มวัยจะมีลำตัวยาวประมาณ 7 เซนติเมตร มีจำนวนปล้องราว 20-40 ปล้อง และสามารถขับสารพิษประเภทไซยาไนด์ออกมาจากต่อมขับสารพิษข้างลำตัวเพื่อป้องกันตนเองจากศัตรูธรรมชาติจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก เช่น หนู เป็นต้น
