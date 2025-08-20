สะพรั่งสวย! “ดอกลิ้นมังกร” เบ่งบานอวดโฉมที่น้ำตกหมันแดง อช.ภูหินร่องกล้า

อช. ภูหินร่องกล้า เผยภาพความงามของ “ดอกลิ้นมังกร” ที่กำลังบานสะพรั่งสวย เต็มพื้นที่บริเวณน้ำตกหมันแดง โดยดอกลิ้นมังกรจะเบ่งบานในช่วงฤดูฝน ประมาณเดือนสิงหาคมเช่นนี้เท่านั้น
เฟซบุ๊กเพจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้โพสต์ภาพของ “ดอกลิ้นมังกร” บริเวณน้ำตกหมันแดง อช.ภูหินร่องกล้า พร้อมให้ข้อมูลว่า
น้ำตกหมันแดงเป็นน้ำตก 9 ชั้นที่สวยงามตลอดปี แต่ความพิเศษที่ทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดหมายปลายทางในฝันของนักผจญภัยคือช่วงเดือนสิงหาคม เพราะเป็นช่วงเวลาที่ “ดอกลิ้นมังกรสีชมพู” จะพร้อมใจกันเบ่งบาน สร้างสรรค์ภาพที่น่าอัศจรรย์ราวกับเทพนิยาย
ลองจินตนาการถึงภาพของม่านน้ำสีขาวใสที่ไหลรินลงมาตามชั้นหินที่ปกคลุมด้วยมอสสีเขียวชอุ่มตัดกับดอกลิ้นมังกรสีชมพูสดใสที่โผล่ขึ้นมาจากซอกหินรอบๆ น้ำตก มันเป็นทัศนียภาพที่สวยงามจับใจและหาชมได้ยากยิ่ง การได้ยืนอยู่ตรงนั้นจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้เป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมาเอง
เส้นทางที่ไม่ใช่แค่การเดิน แต่คือการผจญภัย
การเดินทางไปน้ำตกหมันแดงไม่เหมือนการไปเที่ยวที่ไหนทั่วๆ ไป เพราะมันคือการผจญภัยที่ต้องใช้ความตั้งใจและการเตรียมพร้อม เริ่มต้นด้วยการนั่งรถจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 20 นาที สู่หน่วยพิทักษ์ฯ หมันแดง และจากนั้นคือการเดินเท้ารวมระยะ 6 กิโลเมตร ที่จะพาคุณลัดเลาะเข้าไปสู่ใจกลางของป่าอันอุดมสมบูรณ์ คุณจะได้สัมผัสกับกลิ่นไอดินหลังฝนตก สูดอากาศบริสุทธิ์เต็มปอด และฟังเสียงนกร้องก้องกังวานไปทั่วผืนป่า
แม้จะเป็นระยะทางที่ท้าทาย แต่ทุกย่างก้าวจะคุ้มค่าเมื่อคุณได้เห็นความงามที่ซ่อนตัวอยู่ ณ ปลายทาง ความเหนื่อยล้าจะมลายหายไปทันทีที่ได้ยินเสียงน้ำตกดังใกล้เข้ามา และได้เห็นสายน้ำที่ทอดตัวลงมาอย่างยิ่งใหญ่
ช่วงเวลาที่ดีที่สุด :ให้วางแผนมาช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนกันยายน โดยเฉพาะเดือนสิงหาคม เพราะเป็นช่วงที่ดอกลิ้นมังกรบานสะพรั่งเต็มที่
สิ่งที่ต้องเตรียม : รองเท้าเดินป่าที่ใส่สบายและกันลื่น, น้ำดื่ม, ขนมขบเคี้ยว, ยาประจำตัว, และที่สำคัญที่สุดคือเตรียมร่างกายให้พร้อม เนื่องจากเส้นทางลาดชัน พร้อมลื่น พร้อมเปียก และกล้องถ่ายรูปพร้อมแบตเตอรี่เต็มๆ
ระยะเวลาเดิน: เผื่อเวลาไว้ประมาณ 6-8 ชั่วโมงสำหรับการเดินไป-กลับ ที่สำคัญต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
สำหรับการท่องเที่ยวแบบ One day trip และต้องโทรจองลงทะเบียนล่วงหน้ากับทางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าก่อน เนื่องจากจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละวัน และการเดินป่าจะต้องมีไกด์เจ้าหน้าที่นำทางเท่านั้น
ศึกษาข้อมูลก่อนเดินทาง : https://www.facebook.com/share/p/1FSQZmqbi7/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โทร. 081-596-5977 หรือเพจ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - Phu Hin Rong Kla National Park
