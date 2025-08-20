“Canton Paradise Noodle&Congee House” ชิมรสชาติฮ่องกงแท้ๆ กับเมนูยอดนิยม

ชิมอาหารฮ่องกงแท้ๆ กับหลากหลายเมนูยอดนิยม ที่ “Canton Paradise Noodle&Congee House” สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ที่เสิร์ฟทั้งโจ๊กเนื้อเนียนนุ่ม และบะหมี่รสชาติต้นตำรับ รวมถึงติ่มซำยอดนิยม
ใครที่ชื่นชอบการลิ้มรสอาหารจีน โดยเฉพาะอาหารจีนสไตล์ฮ่องกง ชวนมาที่ร้าน “Canton Paradise Noodle&Congee House” สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เพราะที่นี่มีเมนูฮ่องกงยอดนิยมมาเสิร์ฟให้ได้ลิ้มลองรสชาติแบบต้นตำรับกัน
โดย “Canton Paradise” เป็นร้านอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งชื่อดังจากสิงคโปร์ ที่มาเปิดสาขาแรกในไทย ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ส่วนที่สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า แห่งนี้ จะปรับสไตล์มาเป็น Canton Paradise Noodle&Congee House เสิร์ฟเมนูยอดนิยมของฮ่องกง ไม่ว่าจะเป็นโจ๊ก บะหมี่ และติ่มซำ เน้นที่อาหารจานเดียวกินง่ายๆ แต่ยังอร่อยตามแบบฉบับต้นตำรับแท้ๆ
วัตถุดิบสำคัญๆ ก็นำเข้าจากฮ่องกง เช่น เส้นบะหมี่ฮ่องกง ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ หรือแป้งก๋วยเตี๋ยวหลอดที่มีความหนานุ่มกำลังดี โดยจะมีเชฟชาวจีนควบคุมการปรุงอาหารด้วย
ซึ่งถ้าพูดถึงอาหารจีนกวางตุ้ง หรืออาหารสไตล์ฮ่องกง ก็ต้องนึกถึงเมนูบะหมี่เป็นอันดับแรก บะหมี่หมูแดง (250 บาท++) เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้าน ตัวเส้นบะหมี่นำเข้าจากฮ่องกง ลักษณะจะเป็นเส้นเล็กๆ เหนียวนุ่ม เคี้ยวเด้งกรึบ ส่วนหมูแดงก็หมักจากซอสนำเข้าจากฮ่องกง นำมาอบจนสุก เนื้อนุ่มหอม ออกรสหวานๆ เค็มๆ ถ้าสั่งแบบแห้งจะมีน้ำหมูแดงราดมาให้ด้วย เสิร์ฟพร้อมกับน้ำซุปร้อนๆ รสกลมกล่อม
อีกจานคือ บะหมี่เกี๊ยวกุ้งไซส์จัมโบ้ (240 บาท++) ตัวเส้นบะหมี่เป็นเส้นเดียวกัน เกี๊ยวกุ้งไซส์ใหญ่เต็มคำ ไส้ข้างในเป็นเนื้อกุ้งสดปรุงรส ส่วนน้ำซุปจะเป็นสไตล์ฮ่องกง รสชาติกลมกล่อมหอมกลิ่นกุ้งแห้งปลาแห้ง
เมนูสุดฮิตสไตล์ฮ่องกงอีกอย่างคือ โจ๊ก จุดเด่นคือเนื้อโจ๊กเนียนนุ่มหอม เคี่ยวใหม่สดทุกเช้า มีรสชาติกลมกล่อมแบบไม่ต้องปรุงเพิ่ม จะเสิร์ฟมาพร้อมกับปาท่องโก๋กรอบ เลือกสั่ง โจ๊กหมูเด้ง (230 บาท++) มาลองชิม ตัวหมูเด้งใช้หมูผสมกับกุ้งปรุงรสแล้วนวดจนเข้าเนื้อ อีกถ้วยเลือกเป็น โจ๊กหมูใส่เครื่องใน (230 บาท++) ใส่มาทั้งตับ ไส้ กระเพาะ ชิ้นใหญ่ๆ เครื่องในล้างและปรุงอย่างดี ไม่เหนียวและไม่มีกลิ่นคาว
สำหรับติ่มซำของที่นี่ จะเป็นติ่มซำนึ่งสดจานต่อจาน มีเสิร์ฟให้ชิมกันทั้งวัน ทั้งของนึ่ง ของทอด และเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอด อย่างเช่น ฮะเก๋ากุ้ง (135 บาท++) แป้งบางๆ ห่อไส้กุ้งสดปรุงรสเนื้อเด้งอร่อย เกี๊ยวหมูซอสเผ็ด (160 บาท++) เกี๊ยวชิ้นใหญ่ไส้หมูปรุงรส เสิร์ฟมาพร้อมกับซอสรสชาติเผ็ดๆ หอมๆ ที่ปรุงมาตามสูตรเฉพาะ
ซาลาเปาน้องหมูไส้ครีม (160 บาท++) น้องหมูหน้าตาน่ารัก แป้งนุ่มๆ ไส้ด้านในเป็นไส้ครีมหอมหวานมัน และ ก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้กุ้ง (200 บาท++) ตัวแป้งก๋วยเตี๋ยวหลอดนำเข้า ด้านในเป็นไส้กุ้งเนื้อเด้ง ราดด้วยน้ำราดสูตรเฉพาะ มีความเค็มนิดๆ หอมกลิ่นน้ำมันงา
นอกจากนี้ยังมีเมนูชวนชิมอีกหลายจาน เช่น ซาลาเปาอบไส้หมูแดง (160 บาท++) บะหมี่เนื้อตุ๋น (320 บาท++) โจ๊กเรือฮ่องกง (230 บาท++) ก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้หมูแดง (180 บาท++) ฟองเต้าหู้ทอดไส้กุ้ง (165 บาท++) เป็นต้น
ร้าน “Canton Paradise Noodle&Congee House” ตั้งอยู่ชั้น G เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น.
