“ไก่ทอดหาดใหญ่” เตรียมขาดตลาด หลัง “ลิซ่า” บอกว่าอร่อยมาก!

แม่ค้าไก่ทอดหาดใหญ่เตรียมรับมือ หลัง “ลิซ่า BLACKPINK” เอ่ยปากชมพร้อมยกนิ้วโป้งให้ว่า “อร่อยมาก” งานนี้ชาวเน็ตพากันแซวว่า “หรือไก่ทอดหาดใหญ่ จะขึ้นแท่นเป็นซอฟต์พาวเวอร์น้องใหม่ของไทยชิ้นต่อไปนะ!?”
“ลิซ่า” ลลิษา มโนบาล สาวไทยคนเก่งหนึ่งในสมาชิกจากวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังอย่าง BLACKPINK ที่ไม่ว่าหยิบจับอะไรก็ทำให้แฟนคลับอยากตามรอย ซึ่งล่าสุดเธอได้เอ่ยถึง “ไก่ทอดหาดใหญ่” หนึ่งในเมนูอร่อยจากร้านอาหารของ “ครูลูกกอล์ฟ” คณาธิป สุนทรรักษ์ ที่ได้ไปเปิดร้านอาหารอยู่ที่ลอนดอน และลิซ่าได้แวะไปกิน
โดยคลิปดังกล่าวถูกใน TikTok ช่องของครูลูกกอล์ฟ บัญชีผู้ใช้ @ploukgolf ซึ่งครูลูกกอล์ฟได้ถามลิซ่าว่า “น้องคะ บะหมี่อร่อยไหมคะ” ซึ่งลิซ่าได้ยิ้มกว้างสุดน่ารักว่า “อร่อยมากค่ะ อร่อยจริงค่ะ” และพูดต่อแบบภูมิใจว่า “แต่ไก่ทอดหาดใหญ่อร่อยมาก!” พร้อมกับปรบมือชอบใจและยกนิ้วโป้งให้เมนูนี้
ซึ่งครูลูกกอล์ฟได้บรรยาบใต้คลิปว่า “ดีใจอ่ะ พาไก่ทอดหาดใหญ่มาไกลมาก ใครอยู่ไทยถ้าหิวตอนนี้ไปหาดใหญ่ก่อนเลย ไม่ต้องรอมาลอนดอน”
งานนี้ชาวเน็ตพากันไปแซวใต้คลิปกันเยอะมาก อาทิ
- ไก่ทอดหาดใหญ่เตรียมตัวนะคะแมสแน่
- ไก่ทอดหาดใหญ่ เตรียมตัวดัง
- ดีใจมาก ลิซ่าพูดไก่ทอดหาดใหญ่😭🙏🏻
- เอาแล้วไก่ทอดหาดใหญ่ เริ่มเลยยย😅
- ไก่ทอดหาดใหญ่เตรียมรับค่ะ
- เดือดร้อนแล้วไก่ทอดหาดใหญ่😂😂😂😂😂
- หนูจะไปหาไก่ทอดหาดใหญ่มากินก่อนนะคะ
- โอเคฉันไปซื้อมาตุนไว้ก่อนก่อนจะไม่มีให้กิน5555
