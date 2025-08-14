“เนปาล” เตรียมเปิดให้ปีนเขาได้ฟรี 97 แห่ง หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ห่างไกล

ข่าวดีสำหรับนักปีนเขาทั้งมืออาชีพหรือระดับเริ่มต้น เมื่อทางการเนปาล เตรียมเปิดเส้นทางปีนเขาจำนวน 97 แห่ง ให้สามารถปีนได้ฟรี ภายในสองปีข้างหน้า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ห่างไกล
การปีนเขาในประเทศเนปาล นักปีนเขามืออาชีพจำนวนมากมุ่งไปสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการปีนสูงถึง 15,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 480,000 บาท)
แต่แม้ว่ายอดเขาเบอร์หนึ่งของโลกสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวจำนวนมาก แต่กรมการท่องเที่ยวของเนปาลก็คาดหวังว่า อยากให้นักท่องเที่ยวลองไปสัมผัสจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่ยังไม่ค่อยมีใครไปสํารวจ จึงมีแผนเปิดให้นักปีนเขา ปีนได้ฟรีในภูเขาจำนวน 97 แห่ง
ยอดเขาที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตั้งอยู่ในจังหวัด Karnali และ Sudurpaschim ของเนปาล ซึ่งมีความสูงระหว่าง 5,970 เมตร ถึง 7,132 เมตร ทั้งสองจังหวัดซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของเนปาล ถือเป็นจังหวัดที่ยากจนที่สุดและพัฒนาน้อยที่สุดของประเทศ
Himal Gautam ผู้อํานวยการกรมการท่องเที่ยวของเนปาลกล่าวว่า “แม้ว่ามีความสวยงามอันน่าทึ่ง แต่จำนวนนักท่องเที่ยวและนักปีนเขาที่นี่กลับมีจำนวนน้อยมาก เนื่องจากการเข้าถึงพื้นที่ยากลำบาก จึงหวังว่ามาตรการใหม่นี้จะเป็นประโยชน์สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ และเสริมสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น”
ทั้งนี้ในอดีต นักปีนเขาไม่ค่อยสนใจยอดเขาห่างไกลทั้ง 97 ยอดนี้ มีนักปีนเขาเพียง 68 คนเท่านั้นที่กล้าเสี่ยงไปที่นั่นในช่วงสองปีที่ผ่านมา ซึ่งตรงกันข้ามกับการออกใบอนุญาตปีนเขาเอเวอเรสต์ ที่มีจำนวนถึง 421 ใบ ในปี 2024 ที่ผ่านมา
