“ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ” แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เรื่องเต่าทะเลชั้นดี ใต้พระบารมี “พระพันปีหลวง”

อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงฯ ที่มีสิ่งน่าสนใจหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สวนนงนุช เรือหลวงจักรีนฤเบศร หาดนางรอง หาดนางรำ เกาะแสมสาร เกาะขาม รวมถึง “ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ” ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และแหล่งเรียนรู้เรื่องเต่าทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองไทย
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ เกิดขึ้นจากน้ำพระราชหฤทัยในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของประเทศไทยที่ลดน้อยลง ตลอดจนสัตว์ทะเลหลายชนิดตกอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ โดยเฉพาะเต่าทะเล อาทิ เต่ามะเฟือง เต่าตนุ เต่ากระ เต่าหญ้า และ เต่าหัวค้อนหรือเต่าหัวโต เป็นต้น เนื่องจากในอดีตชาวบ้านนิยมเก็บไข่เต่าทะเลไปรับประทานและจำหน่าย ทำให้เต่าทะเลในบ้านเรามีจำนวนลดลงเป็นจำนวนมาก
พระองค์ท่านจึงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลขึ้น โดยได้พระราชทานพื้นที่เกาะมันใน จังหวัดระยอง จัดตั้งเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลใต้พระบารมีโครงการแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522
จากนั้นโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ ในปี 2532 กองทัพเรือได้สงวนพื้นที่เกาะในอ่าวสัตหีบ คือ เกาะคราม เกาะอีร้า และเกาะจาน ซึ่งเป็นแหล่งที่มีแม่เต่าขึ้นมาวางไข่ชุกชุม ไว้เป็นที่สำหรับให้แม่เต่าขึ้นวางไข่โดยเฉพาะ โดยจัดเจ้าหน้าที่ประจำตามหาดต่าง ๆ บนเกาะไม่ให้ชาวบ้านลักลอบเก็บไข่เต่า พร้อมทำการรวบรวมไข่เต่าเพื่อนำไปเพาะฟัก และอนุบาลลูกเต่าให้เติบโตแข็งแรง ก่อนปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล กองทัพเรือ” ที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ขึ้นในปี 2537 เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เกี่ยวกับเต่าทะเลที่สำคัญของเมืองไทย พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้แก่ประชาชน
ภายในศูนย์ฯ แห่งนี้ เมื่อเดินเข้ามาพบกับ “อาคาร นิทรรศการทรงโดม” ที่มีส่วนหลังคามองเห็นเป็นรูปเต่าโดดเด่นมาแต่ไกล ภายในอาคารจะมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับเต่าทะเล ซึ่งการสูญพันธุ์ของประชากรเต่าทะเลมีสองสาเหตุหลักๆ คือโดยธรรมชาติ ไข่เต่าของลูกเต่าทะเลจะเป็นอาหารของสัตว์ที่ใหญ่กว่า และด้วยฝีมือของมนุษย์เรานั่นเอง ได้แก่ การกินไข่เต่า นำกระดองเต่าไปทำเครื่องประดับ บุกรุกแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล และสุดท้ายคือการทำประมง
ถัดมาเป็นส่วนของ “บ้านเต่าทะเล” เป็นอาคารโปร่งมีหลังคา มีระเบียงเหล็กกั้นส่วนของบ่อเต่านั้นคล้ายสระน้ำ และมีกระจกใสกั้นให้ได้เห็นเจ้าเต่าตัวโตแหวกว่ายน้ำกันแบบชัด ๆ
นอกจากนี้ก็ยังมี “โรงอนุบาลเต่า” เป็นบ่ออนุบาลเต่าตั้งแต่แรกเกิด เพื่อให้เต่าแข็งแรงก่อนที่จะปล่อยกลับสู่คืนธรรมชาติ รวมถึงมีกิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่ทะเล ให้พวกเขาได้กลับไปในชีวิตในธรรมชาติต่อไป
สำหรับเต่าทะเลเป็นสัตว์เลือดเย็นมีกระดูกสันหลังหายใจด้วยปอด ถ้าเต่าตัวใหญ่นั้นจะสามารถหายใจในน้ำได้หลายชั่วโมง แต่ก็ต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำ จึงทำให้ได้เห็นเต่าดำผุดดำว่ายทักทายคนที่เข้ามาเยี่ยมเยียน และในจุดนี้ยังสามารถสัมผัสเต่าทะเลได้อย่างใกล้ชิด โดยการให้อาหารจะมีเจ้าหน้าที่เตรียมอาหารไว้ให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยว
และนี่ก็คือหนึ่งในสถานที่ใต้พระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเกิดขึ้นจากน้ำพระราชหฤทัยและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์ท่าน ที่ไม่เพียงอนุรักษ์เต่าทะเลไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากบ้านเราเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้เกี่ยวกับเต่าทะเลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยทีเดียว