สุดตระการตา "ถ้ำนาคา" แห่งเดียวในกรุงเทพฯ ที่วัดเวฬุวนาราม

หากใครกำลังมองหาสถานที่สงบเงียบใกล้กรุงเทพฯ เพื่อทำบุญและพักผ่อนหย่อนใจ ที่ "วัดเวฬุวนาราม" หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "วัดไผ่เขียว" ในเขตดอนเมืองคือคำตอบที่น่าสนใจ
วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงจากความร่มรื่นของต้นไม้นานาชนิด และยังเป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนให้ความเคารพอย่าง "หลวงพ่อใหญ่" และไฮไลต์สำคัญอย่าง "ถ้ำนาคา" ที่จำลองบรรยากาศถ้ำจากภาคอีสานได้อย่างน่าทึ่ง
เมื่อเข้ามาในบริเวณวัดสิ่งแรกที่ควรทำคือการเข้าไปสักการะ "หลวงพ่อใหญ่" ซึ่งเป็นพระประธานของวัด ประดิษฐานอยู่ในวิหารที่งดงาม องค์พระมีขนาดใหญ่และมีสีเหลืองทองอร่ามโดดเด่น การได้กราบไหว้ขอพรจากหลวงพ่อใหญ่เชื่อว่าจะช่วยให้จิตใจสงบ มีความเจริญรุ่งเรือง และแคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง
อีกหนึ่งไฮไลต์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้มาเยือนวัดแห่งนี้คือ "ถ้ำนาคา" ที่สร้างขึ้นอย่างวิจิตรบรรจง ด้านในถ้ำมีการจำลองบรรยากาศของถ้ำนาคาได้อย่างงดงามตระการตา มีการตกแต่งด้วยแสงสีและงานประติมากรรมที่เสมือนจริงจนหลายคนต้องหยุดถ่ายภาพ ถ้ำแห่งนี้ไม่ได้มีแค่ความสวยงาม แต่ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวทางความเชื่อและความศรัทธาที่เกี่ยวกับพญานาค ผู้ที่มาเยือนมักจะรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์และพลังงานที่อยู่ภายในถ้ำ
และภายในถ้ำนาคายังประดิษฐานองค์ปู่พญาอนันตนาคราช 108 เศียร ให้นักท่องเที่ยวและผู้ศรัทธาสามารถเข้าไปสักการะได้ โดยพญาอนันตนาคราชผู้ยิ่งใหญ่ที่มาพร้อมกับ 108 เศียร นับว่าเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ บารมี และการปกป้องคุ้มครองอย่างครบถ้วน ตามความเชื่อของสายมูซึ่งเชื่อว่าองค์ปู่สามารถช่วยดลบันดาลโชคลาภและความมั่งคั่งได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อสักการะองค์ปู่แล้ว ที่บริเวณชั้น 2 ยังประดิษฐานพระพุทธเมตตาให้เดินขึ้นไปกราบไหว้เช่นกัน
นอกจากนี้บริเวณเสาทั้ง 4 ต้นที่อยู่ภายในถ้ำมีปูนปั้นของพญานาค 4 ตระกูล ได้แก่ ตระกูลสีทอง พญาวิรูปักษ์นาคราช, ตระกูลสีดำ พญากัณหาโคตรมะนาคราช, ตระกูลสีรุ้ง พญาฉัพพยาปุตตะนาคราช และตระกูลสีเขียว พญาเอราปถนาคราช ประดับได้อย่างงดงาม
สำหรับประวัติความเป็นมาของวัดเวฬุวนาราม สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.2445 (รศ.121) ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เดิมบริเวณนี้เป็นหนองป่ากก ตั้งอยู่ที่บ้านสีกัน ตำบลบ้านสีกัน อำเภอตลาดขวัญ แขวงเมืองนนทบุรี ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า "หนองกก"
ตามคําบอกเล่าที่ดินผืนนี้เป็นที่นาของทวดนามสกุลม่วงลาย ต่อมาได้มีพระธุดงค์รูปหนึ่งจาริกมาจําพรรษาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ ชาวบ้านในทุ่งนี้เกิดศรัทธาจึงได้สร้างที่พักสงฆ์ให้จําพรรษา และเมื่อพระภิกษุรูปนั้นได้จากไปแล้วชาวบ้านจึงนิมนต์พระอาจารย์แปลกมาพักจําพรรษาและเริ่มก่อสร้างกุฎิศาลา จากนั้นจึงได้รับพระราชทานที่นาให้เป็นธรณีสงฆ์จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยถือเอาตามที่ปรากฎในโฉนดที่ดิน ฉบับที่ 4150 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า พระเจ๋าแผ่นดินสยาม ให้ไว้เป็นสําคัญแก่ "ที่นาธรณีสงฆ์วัดกก" วันที่ 30 กรกฎาคม ร.ศ.121 ชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดแห่งนี้ว่า "วัดกก"
ต่อมาในสมัยพระอาจารย์ทองซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 4 ชาวบ้านเกิดศรัทธาได้ถวายบ้านแบบโบราณสร้างกุฏิถวาย จํานวน 2 หลัง พร้อมกับปลูกต้นไผ่รอบบริเวณวัด เมื่อต้นไผ่เจริญเติบโตขึ้น จึงได้เปลี่ยนชื่อจากวัดกก มาเป็น "วัดไผ่เขียว" และชาวบ้านในละแวกนั้นมีศรัทธาได้พร้อมใจกันสร้างอุโบสถขึ้น ตามประวัติแล้วอุโบสถหลังนี้ ได้รับพระราชทานวิสงคามสีมาจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ จนกระทั่งพระอาจารย์นนท์ เจ้าอาวาสรูปที่ 7 ได้เปลี่ยนชื่อจากวัดไผ่เขียว มาเป็น "วัดเวฬุวนาราม" และได้พัฒนามาโดยลําดับ
ข้อมูลการเดินทาง วัดเวฬุวนาราม ตั้งอยู่ที่เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ การเดินทางสะดวกสบาย สามารถใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือรถโดยสารสาธารณะได้ หากใช้รถส่วนตัวสามารถเดินทางตามถนนสรงประภาแล้วเลี้ยวเข้าถนนวัดเวฬุวนาราม หรือเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดง ให้มาลงที่สถานีดอนเมือง จากนั้นนั่งรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างไปยังวัดได้เช่นกัน
"วัดเวฬุวนาราม" เป็นอีกหนึ่งจุดเช็กอินที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการหาความสงบและทำบุญใกล้กรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็นการกราบไหว้หลวงพ่อใหญ่ หรือการชมความสวยงามของถ้ำนาคาจำลอง ที่นี่ก็พร้อมต้อนรับทุกคนด้วยความอิ่มเอมใจและประทับใจไม่รู้ลืม
ถ้ำนาคา เปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.00 – 18.00 น.
