ล่องแก่ง “คลองสองแพรก” สนุกสุดมันกรีนซีซั่นพังงา

พังงาก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีสถานที่น่าสนใจหลากหลายตอบโจทย์กิจกรรมท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่น หนึ่งในนั้นก็คือ "บ้านสองแพรก" แหล่งท่องเที่ยวแนวธรรมชาติและผจญภัย
บริเวณบ้านสองแพรกมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญคือน้ำตกโตนปริวรรต และ ลำคลองสองแพรกที่ขึ้นชื่อในเรื่องกิจกรรมล่องแก่งแพยางที่จัดโดยชุมชนบ้านสองแพรก นอกจากการล่องแก่งแล้ว ที่บ้านคลองสองแพรก ยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่น่าสนใจอื่น ๆ ให้ทำกันอีก อาทิ กิจกรรมขี่เอทีวี กิจกรรมซิปไลน์และ ทำกิจกรรมกับช้าง เป็นต้น
นับได้ว่าบ้านคลองสองแพรก เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอันโดนเด่นในช่วงฤดูฝนหรือกรีนซีซั่น ที่รอให้ผู้สนใจได้ไปสัมผัสกัน
