“เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว” เตือนนักท่องเที่ยว “ห้ามให้อาหารสัตว์ป่าและแมลง”

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เตือนนักท่องเที่ยว อย่าทำลายระบบนิเวศด้วยการใช้อาหารล่อให้แมลงออกมาตอม เผยมีทั้งน้ำผสมน้ำปลา น้ำหมักปู ฯลฯ ทำให้มีแมลงจำนวนมากถูกรถเหยียบในแต่ละวัน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โพสต์เตือนนักท่องเที่ยวห้ามให้อาหารแมลง เพียงเพราะอยากให้แมลงออกมาตอม และถ่ายภาพ ชี้เป็นการทำลายระบบนิเวศ และเป็นอันตราย โดยเมื่อเร็วๆนี้ แฟนเพจ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว โพสต์ข้อความระบุว่า
“ความหวังดี ที่นำมาซึ่งภัย” เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ขอประชาสัมพันธ์ “ห้ามให้อาหารสัตว์ป่าและแมลง” เพราะการให้อาหารสัตว์ป่าและแมลงส่งผลเสียมากกว่าที่เราคิด…
การให้อาหารสัตว์ป่าส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม สร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการใช้อาหารล่อสัตว์ป่าให้ออกมาริมถนน จนทำให้สัตว์ป่าเกิดความเคยชินจนสูญเสียสัญชาตญาณของสัตว์ป่าและเมื่อสัตว์ป่าออกมาบริเวณถนนบ่อยครั้ง อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่สัตว์ป่าและผู้ที่ใช้ถนนสัญจรไปมาได้
ปัจจุบันมีสัตว์ป่าจำนวนไม่น้อยที่ต้องสังเวยชีวิตเพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการให้อาหารสัตว์ป่าริมถนน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศและสมดุลทางธรรมชาติในหลายด้าน เช่น จำนวนประชากรสัตว์ป่าลดลง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและห่วงโซ่อาหารของสัตว์ป่า
ร่วมมือกันรักษาธรรมชาติเพื่อความสมดุลของระบบนิเวศ อย่าให้ความปราถนาดีกลับมาทำร้ายสัตว์ป่าโดยไม่ตั้งใจ