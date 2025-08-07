เที่ยวพังงามุมใหม่ ตามรอยหนังดัง “Jurassic World Rebirth” รับฟรีพวงกุญแจไดโนเสาร์สุดน่ารัก

ททท.พังงา จับมือท่องเที่ยวชุมชน ชวนสัมผัสพังงามุมมองใหม่ ในเส้นทางตามรอยหนังดัง “Jurassic World Rebirth” ในพื้นที่อ่าวพังงาที่ปรากฏในภาพยนตร์ 3 จุด คือ เกาะนากายะ เกาะสองพี่น้อง และเขาตาปู พร้อมฟังเรื่องราวเบื้องหลังการถ่ายทำจากชาวบ้านในพื้นที่ และรับของที่ระลึก “พวงกุญแจไดโนเสาร์” สุดน่ารักที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ
นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพังงา ร่วมกับท่องเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ชวนร่วมกิจกรรมเที่ยวตามรอยหนังดัง “Jurassic World Rebirth” (จูราสสิค เวิลด์: กำเนิดชีวิตใหม่) ซึ่งเป็นภาพยนต์ฟอร์มยักษ์ที่ตอนนี้ทำรายได้ทั่วโลกไปกว่า 700 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งยังสร้างกระแสความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
ผอ.ททท.สำนักงานพังงา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กิจกรรมนี้เป็นการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ่าวพังงา ซึ่งเป็นหนึ่งในโลเกชั่นถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกเรื่องดังกล่าว โดยนักท่องเที่ยวจะเริ่มลงเรือหัวโทงที่ท่าเรือบ้านสามช่องเหนือ ล่องเรือชมความงดงามของป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์และทิวทัศน์ของภูเขาหินปูนในอ่าวพังงา ถ่ายภาพตามจุดแลนด์มาร์กที่ปรากฏในภาพยนตร์ 3 จุด ที่เกาะนากายะ เกาะสองพี่น้องและเขาตาปู พร้อมฟังเรื่องราวเบื้องหลังการถ่ายทำจากชาวบ้านในพื้นที่
“เราต้องการใช้เสน่ห์ของอ่าวพังงา ที่เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวูดชื่อดัง มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว พร้อมกับกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนโดยมีไฮไลต์พิเศษของกิจกรรม คือการมอบของที่ระลึกสุดน่ารัก “พวงกุญแจไดโนเสาร์” ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ให้แก่นักท่องเที่ยวที่ร่วมกิจกรรมในเส้นทางตามรอยจูราสสิคเวิลด์ที่ร่วมกิจกรรมกับท่องเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องเหนือและท่องเที่ยวชุมชนบ้านหินร่ม เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจ และเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดพังงา" ผอ.ททท.สนง.พังงา กล่าว
สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานพังงา หรือ Facebook Page “ททท.สำนักงานพังงา” โดยกิจกรรมจะจัดตลอดเดือนสิงหาคม 2568 นี้
ภาพ : อโนทัย งานดี