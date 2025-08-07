แลนด์มาร์กใหม่สงขลา “พญานาคราช” แห่งวัดโคกเปี้ยว เกาะยอ

ประติมากรรมพญานาคสองตน สูงเกือบ 10 เมตร เปล่งประกายความงามที่อ่อนช้อยราวกับมีชีวิตอยู่ริมทะเลสาบ ความวิจิตรที่ปรากฏ คือ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของวัดโคกเปี้ยว จังหวัดสงขลา ที่ในวันนี้คลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แวะเช็กอินถ่ายภาพ บ้างก็มาสักการะตามความเชื่ออย่างไม่ขาดสาย
ความเชื่อเรื่องพญานาคในประเทศไทยนั้น เรามักนึกถึงพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน แต่ทางภาคใต้ก็มีการนับถือและบูชาพญานาคในหลายพื้นที่เช่นกัน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับแม่น้ำและแหล่งน้ำ โดยมีการอ้างอิงจากประวัติหลวงปู่ทวด อริยสงฆ์ดังแห่งภาคใต้ที่มีประวัติ เกี่ยวข้องกับพญางูจงอางมีกายสีเทา มาคายแก้วให้ เรียกว่างูเจ้าที่ ทวดงู หรือพญางู
สำหรับ ประติมากรรมพญานาคที่กลายเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของจังหวัดสงขลา เป็นพญานาคที่ “วัดโคกเปี้ยว” ซึ่งอยู่ในเกาะยอ อำเภอเมือง นามว่า “พญาภุชงค์นาคราชเจ้าวิสุทธิเทวา” (ปู่ภุชงค์) กับ “พญานาคินีเทวีศรีปางตาล” (แม่ย่าทองคำ)
พญาภุชงค์นาคราชเจ้าวิสุทธิเทวา เป็นพญานาคที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพญานาคประจำองค์พระศิวะ (พระอิศวร) อยู่ในตระกูลวิรูปักษ์ มีกายสีเทาฮินดู และส่วนท้องกับส่วนเศียรเป็นสีแดง สามารถแผ่เศียรได้ตั้งแต่ 1, 3, 5, 7 หรือ 9 เศียร แต่โดยทั่วไปมักปรากฏให้เห็น 1 หรือ 7 เศียร (วัดโคกเปี้ยวสร้างไว้เป็นแบบ 7 เศียร)
ตามความเชื่อกล่าวว่าเป็นพญานาคที่ดูแลคุ้มครองน่านน้ำอ่าวไทย และน่านน้ำทะเลอันดามัน รวมทั้งอาศัยตามโถงถ้ำต่าง จึงพบเห็นได้ที่ภูมิภาคอื่นๆด้วย
พญาภุชงค์นาคราชเจ้าวิสุทธิเทวา หรือที่มีชื่อเรียกว่า พ่อปู่ภุชงค์ มีพญานาคินีเทวีศรีปางตาล หรือแม่ย่าทองคำ ผู้เป็นนาคราชินีประจำพระองค์ ซึ่งเป็นผู้ดูเเลกุมภมหาสมบัติวังบาดาล มีพระวรกายสีเขียวทอง พระนาภีสีขาว
วัดโคกเปี้ยวจึงสร้างไว้เคียงคู่กัน โดยมีการสร้างพญานาคินีเทวีศรีปางตาลเพียงเศียรเดียว พร้อมทั้งออกแบบให้พญานาคินี ซึ่งเป็นเพศเมีย มีร่างกายที่ใหญ่กว่า ส่วนพญานาคราชมีลักษณะเล็กกว่านั้น เป็นไปตามธรรมชาติที่สัตว์เพศเมียมีร่างกายใหญ่กว่าเพศผู้ตามหลักชีววิทยา
จุดเด่นอีกด้านในการสร้าง คือ การออกแบบพญานาคทั้งสองตนให้เกี้ยวหางกันเป็นเลข 8 บริเวณกลางลาน เพื่อสื่อถึงการเป็นประตูเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองบาดาล เมื่อผู้มาเยือนได้ลอดผ่านประตูเลข 8 จึงเสมือนว่าได้ก้าวเข้าสู่เขตเมืองบาดาล
แรงบันดาลใจที่วัดโคกเปี้ยวเลือกสร้างพ่อปู่ภุชงค์และแม่ย่าทองคำ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับประวัติความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับพญานาคที่ดูแลปกปักรักษาทะเลอ่าวไทยและลุ่มน้ำในทะเลสาบสงขลา เฉกเช่นเดียวกับพญานาคที่สร้างที่สวนสองทะเล ปลายแหลมสนอ่อน เขตเทศบาลนครสงขลา ซึ่งเป็นพญานาคชนิดเดียวกัน ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กในจังหวัดสงขลาที่หลายคนรู้จักมาก่อนหน้านี้
วัดโคกเปี้ยว ริมทะเลสาบสงขลา หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline