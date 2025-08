ททท. ต่อยอดหนัง “Jurassic World Rebirth” ดึงอินฟลูตามรอยโปรโมตท่องเที่ยวไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ Universal Pictures Home Entertainment จัดกิจกรรมดึงอินฟลูเอนเซอร์ 30 ราย จากทั่วโลก เดินทางท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ภายใต้ธีมในพื้นที่ 3 โลเคชั่นสำคัญโดยมุ่งนำเสนอ Soft Power ผ่านการท่องเที่ยวเชิงภาพยนตร์ (Film-Induced Tourism) เพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจให้ผู้ชมจากทั่วโลกเดินทางมาตามรอยภาพยนตร์ในสถานที่จริงพร้อมกันนี้ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 ททท. ยังจัดงานเลี้ยงต้อนรับสุดพิเศษ ณ โรงแรมตรีสรา จังหวัดภูเก็ต พร้อมเชิญทีมผู้กำกับและนักแสดงนำจากภาพยนตร์ Jurassic World: Rebirth เข้าร่วมงานฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ สร้างการรับรู้ถึงเสน่ห์ของประเทศไทยในมุมมองใหม่ พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะ World-Class Film Destinationผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากผู้สร้างภาพยนตร์นานาชาติในฐานะจุดหมายปลายทางของการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลก ด้วยองค์ประกอบที่ครบครัน ทั้งมาตรฐานการส่งเสริมจากภาครัฐผ่านการคืนเงิน (Cash Rebate) แก่กองถ่ายต่างชาติในอัตราสูงสุดที่ร้อยละ 30 ความยืดหยุ่นทางวัฒนธรรม กระบวนการอนุญาตที่มีความรวดเร็ว การยกเว้นภาษีนักแสดงต่างชาติ สถานที่ถ่ายทำที่หลากหลายและแปลกตา ตลอดจนอุปกรณ์ถ่ายทำทันสมัย สตูดิโอคุณภาพ ทีมงานมืออาชีพ และความสะดวกด้านการเดินทางและที่พัก พร้อมด้วยอัธยาศัยไมตรีของคนไทย ทำให้มีผู้สร้างภาพยนตร์จากทั่วโลกเลือกประเทศไทยเป็นโลเคชันสำคัญและเดินทางเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยสถิติจากกองกิจการภาพยนตร์และวิดีทัศน์ต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 ประเทศไทยต้อนรับกองถ่ายทำต่างชาติแล้วถึง 322 เรื่อง สร้างรายได้หมุนเวียนสู่ประเทศกว่า 3,333 ล้านบาทปัจจุบันการเดินทางท่องเที่ยวตามรอยสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ หรือ Set - Jetting ได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น ททท. จึงได้วางกลยุทธ์หลักเพื่อตอบสนองต่อเทรนด์ดังกล่าว ด้วยการดำเนินการตลาด Film-Led Destination Marketing ใช้ภาพยนตร์และซีรีส์ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวไทย เชื่อมโยงฉากถ่ายทำกับสถานที่จริงเพื่อกระตุ้นการเดินทางและแสดงศักยภาพของประเทศไทย โดยความร่วมมือระหว่าง ททท. และ Universal Pictures Home Entertainment ในครั้งนี้ เป็นการขยายผลจากความนิยมของภาพยนตร์ที่ช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางตามรอย โดยใช้ช่องทางการนำเสนอเนื้อหาประชาสัมพันธ์ของ Influencers จำนวน 30 รายจากทั่วโลก ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างการรับรู้ถึงประเทศไทยในฐานะสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ พร้อมจุดประกายแรงบันดาลใจให้ผู้ชมทั่วโลกเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ด้วยตนเองในสถานที่ถ่ายทำทรงคุณค่า และสัมผัสเสน่ห์ไทยอันน่าประทับใจไปพร้อมกันด้วยกิจกรรม Global Influencers ตามรอยเส้นทางภาพยนตร์ Jurassic World: Rebirth เป็นหนึ่งใน กลยุทธ์สำคัญที่ ททท. ร่วมกับ Universal Pictures Home Entertainment จัดขึ้น เพื่อต่อยอดพลัง Soft Power ผ่านการท่องเที่ยวเชิงภาพยนตร์ (Film-Induced Tourism) โดยเชิญ Influencers จำนวน 30 ราย จากหลากหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลี และจีน เดินทางมายังประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2568 เข้าเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ภายใต้ธีม Sea – Land – Air ที่เชื่อมโยงกิจกรรมท่องเที่ยวจากฉากสำคัญในภาพยนตร์ อาทิ SEA : ดื่มด่ำความมหัศจรรย์ของ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ด้วยการล่องเรือชมภูเขาหินปูนกลางทะเลสีเขียวมรกต ซึ่งเป็นฉากเบื้องหลังสำคัญของภาพยนตร์ LAND : สำรวจผืนดินแห่งการผจญภัย ท่ามกลางหาดทรายและภูเขาหินปูนของจังหวัดกระบี่ AIR : สัมผัสความตื่นเต้นบนห้วงอากาศ ร่วมกิจกรรมปีนผาและโรยตัวจากหน้าผาไร่เลย์ จังหวัดกระบี่ สัมผัสความเร้าใจในมุมเดียวกับฉากไคลแมกซ์ของภาพยนตร์ตลอดเส้นทาง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสกับ ประสบการณ์เสน่ห์ไทยที่หลากหลาย ตามแนวคิด 5 Must Do ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ และรับ Amazing Experience ระดับ World Class ทั้งที่พักและการบริการ รวมถึงรสชาติอาหารไทยตั้งแต่ Street Food จนถึง Fine Dining ระดับมิชลิน นอกจากกิจกรรมการเดินทางตามรอยสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์แล้ว Universal Pictures Home Entertainment ยังได้เชิญผู้กำกับภาพนตร์ Gareth Edwards รวมถึงนักแสดงนำจากภาพยนตร์ Jonathan Bailey, Luna Blaise, David Iacono และ Audriana Miranda เดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อร่วมประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางถ่ายทำระดับโลกMs. Stephanie Lutjens, Senior Vice President Global Marketing, Universal Pictures Home Entertainment กล่าวขอบคุณ ททท. สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ การจัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะ Global Influencers ในค่ำคืนนี้นำเสนอวัฒนธรรมไทยและความสวยงามของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีและได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งต่อการสนับสนุนกิจกรรมการเดินทางตามรอยเส้นทางภาพยนตร์ Jurassic World Rebirth ซึ่งทำให้เห็นว่า ททท. มีความมุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้ไปสู่การเป็นจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วโลกควบคู่ไปกับการรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้ยังคงมีความงดงามและสมบูรณ์07ภาพยนตร์ “Jurassic World : Rebirth” ได้เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2567 โดยเลือกโลเคชัน 3 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ กระบี่ พังงา และตรัง พร้อมใช้งบถ่ายทำในประเทศไทยกว่า 400 ล้านบาท ภาพยนตร์เรื่องนี้มีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2568 และเตรียมส่งต่อความบันเทิงถึงบ้านผ่านช่องทางดิจิทัล โดย Universal Pictures Home Entertainment เริ่มเปิดให้รับชมได้ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป ความพิเศษสำหรับการรับชมผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล คือ ภาพและวิดีโอเบื้องหลังการถ่ายทำสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน นอกจากความสำเร็จด้านภาพยนตร์ การถ่ายทำในประเทศไทยยังสร้างงานให้กับชาวไทยกว่า 2,245 คน ครอบคลุมทั้งทีมงานเบื้องหลัง บริษัทโปรดักชัน และผู้ประกอบการในพื้นที่ สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะ “World-Class Film Destination”ทั้งนี้ “Jurassic World: Rebirth” เป็นหนึ่งในหลายโปรเจกต์ระดับโลกที่เลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำ ร่วมกับผลงานซีรีส์อย่าง The White Lotus Season 3 และ The Fountain of Youth ซึ่งต่างมีส่วนสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่เวทีโลก และเสริมภาพลักษณ์ประเทศในฐานะศูนย์กลาง Soft Power แห่งภูมิภาคเอเชีย