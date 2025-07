เริ่มแล้ว! เทศกาลอาร์ตทอยชวนเที่ยวภาคตะวันออก วันนี้-27 ก.ค. 68

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook page : Thai Art Toy Fest หรือ Instagram : Thai Art Toy Fest

กลับมาอีกครั้งเป็นปีที่ 2 สำหรับเทศกาลอาร์ตทอยไทยเพื่อแสดงศักยภาพของศิลปินไทยด้วยการนำเสนออาร์ตทอยเล่าเรื่องเมืองไทยในแง่มุมต่างๆ ทั้งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วรรณคดี ตำนาน และความเชื่อ สำหรับในปี 2568 นี้กลับมาพร้อมความพิเศษกว่าเดิมในตอนโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ Siam Center และ Coral โดย บริษัทกสิกร เอกซ์ จำกัด ชวนเปิดประสบการณ์เที่ยวภาคตะวันออกในมุมมองใหม่เล่าเรื่องผ่านอาร์ตทอย ด้วยไฮไลต์การรวมตัวของศิลปินไทยและสตูดิโออาร์ตทอยไทยกว่า 30 ศิลปิน / สตูดิโอ และการเปิดตัวอาร์ตทอยคอลเลกชันพิเศษชวนเที่ยวภาคตะวันออก พร้อมให้แฟนๆ อาร์ตทอยไทยและนักท่องเที่ยวได้เปิดประสบการณ์การเดินทางครั้งใหม่พบกับการเปิดตลาดอาร์ตทอยถ่ายทอดสีสันตะวันออกและเล่าเรื่องเมืองไทย เหมือนยกสีสันภาคตะวันออกมาไว้ใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมกับ การเปิดตัวตัวแทนเมืองน่าเที่ยว 5 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และตราด ที่แฝงไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวและสินค้าขึ้นชื่อประจำจังหวัด พร้อมชวนท่องเที่ยวแบบ Smart Traveler กับไกด์บุ๊คฉบับดิจิทัลที่ชวน ตามหา (ความลับ) ภาคตะวันออก ผ่านการเช็กอินสะสม NFT Travel Stamps ใน 5 จังหวัดเมืองน่าเที่ยวภาคตะวันออก เพื่อนำมาแลกรับรางวัล ส่วนลด และสิทธิพิเศษด้านการท่องเที่ยวมากมายจากผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกว่า 70 รายการ รวมทั้งแลกรับอาร์ตทอยคอลเลกชันพิเศษกล่องสุ่ม 5 ดีไซน์ ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2568ผู้บริหารบริษัทวิริยะธุรกิจ ในฐานะผู้จัดงาน Thai Art Toy Fest : สยามเด็กเล่น กล่าวถึง การกลับมาของ Thai Art Toy Fest : สยามเด็กเล่น ในปีที่ 2 ว่า “อาร์ตทอยยังคงเป็นซอฟต์พาวเวอร์และศิลปะร่วมสมัยที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จากการจัดงาน Thai Art Toy Fest : สยามเด็กเล่น ในปีที่ผ่านมายิ่งตอกย้ำว่า ศิลปินอาร์ตทอยไทยมีศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงาน ทำให้ศิลปินหลายคนแจ้งเกิดในงานครั้งที่ผ่านมา แต่สิ่งที่ศิลปินอาร์ตทอยไทยรุ่นใหม่ขาดเป็นเรื่องของการสนับสนุนและการเปิดพื้นที่เพื่อดึงศักยภาพของศิลปินรุ่นใหม่เหล่านี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่ง Thai Art Toy Fest : สยามเด็กเล่น อยากจะขอเป็นหนึ่งพื้นที่ในการส่งต่อความสามารถของศิลปินและนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ไทย และครั้งนี้เรายังคงชวนศิลปินมาถ่ายทอดเรื่องราวของประเทศไทยในมุมมองต่างๆ ให้ได้ตีความประเทศไทยผ่านอาร์ตทอยที่ใส่เรื่องดีไซน์ความสวยงามลงไป ซึ่งนั่นก็จะยิ่งทำให้คนที่ได้เห็น ได้สะสม อยากจะรู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นและอยากจะออกเดินทางตามรอยอาร์ตทอยที่แต่ละคนชื่นชอบ และความพิเศษของงานในปีนี้ คือ เราได้ร่วมกับ ททท. ชวนศิลปินมาร่วมเดินทางตามหา (ความลับ) ภาคตะวันออก ให้อาร์ตทอยได้ส่งมอบประสบการณ์ใหม่ในการเดินทางท่องเที่ยวภาคตะวันออกในทริปต่อๆ ไป”ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก ททท. กล่าวว่า เมืองน่าเที่ยวของภาคตะวันออก มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ที่รอให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่รู้ลืม ททท. จึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมออกเดินทางตามโครงการ Eastern Secrets ตามหา (ความลับ) ภาคตะวันออก ผ่านการเดินทางตามรอย NFT Travel Guide “Eastern Secrets” ไกด์บุ๊คฉบับดิจิทัล ชวนตามหา NFT Travel Stamps ตามเส้นทางท่องเที่ยว 5 Must Do ฉบับชาวตะวันออกที่ต้องออกเดินทางไปสัมผัสให้ได้สักครั้ง ไม่ว่าจะเป็น “Must See” วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่ต้องลองเห็นด้วยตา “Must Seek” วิวสวย ที่เที่ยวลับๆ ที่ต้องลองค้นหา “Must Try” กิจกรรมสนุกๆ ต้องลองลุย “Must Taste” อาหารถิ่น เมนูดังต้องลองชิม และ “Must Buy” สินค้าประจำถิ่นตะวันออกต้องลองช็อป เพื่อแลกรับส่วนลดพร้อมสิทธิพิเศษด้านการท่องเที่ยวมากมายจากพาร์ทเนอร์ทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมร่วมลุ้นเป็นเจ้าของอาร์ตทอยคอลเลกชันพิเศษตัวแทนเมืองน่าเที่ยวภาคตะวันออก 5 จังหวัด ได้แก่อาร์ตทอยประจำจังหวัดนครนายกที่เป็นสายพันธุ์ไฮบริดส่วนผสมของน้ำตกสาริกากับมะยงชิด ผลไม้อัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัด,อาร์ตทอยประจำจังหวัดปราจีนบุรีที่ได้แรงบันดาลใจจากสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในสระน้ำโบราณ,อาร์ตทอยประจำจังหวัดสระแก้วที่สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าตะวันออก อุทยานแห่งชาติปางสีดา,อาร์ตทอยประจำจังหวัดจันทบุรี ใช้กระต่ายอยู่ในตราสัญลักษณ์จังหวัดจันทบุรี มาบอกเล่าถึงถิ่นกำเนิดของพลอยหลากสีคุณภาพดีระดับโลก เช่น ทับทิมสยามเมืองจันท์ และอาร์ตทอยประจำจังหวัดตราด ที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของสุนัขสายพันธุ์หลังอานดั้งเดิมของตราดผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารหน่วยธุรกิจ สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ กล่าวถึง ความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้ว่า “สยามเซ็นเตอร์ The Ideaopolis ในฐานะแพลทฟอร์มแห่งโอกาส ผู้นำแห่งความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมเปิดพื้นที่เพื่อสนับสนุนศิลปินอาร์ตทอยไทยให้ได้แสดงศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัด ทางเราเชื่อมั่นว่างานศิลปะอาร์ตทอยยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและอยู่ในกระแสความสนใจของคนทั่วโลก ดังนั้น อาร์ตทอยที่เล่าเรื่องเมืองไทย ในหลายแง่มุม อาทิ การท่องเที่ยว มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และ ประวัติศาสตร์ เป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างและน่าสนใจ อีกทั้งสามารถยกระดับ Thai Creative สู่สายตาคนทั่วโลก ดังจะเห็นได้ชัดเจนจากผลงานที่นำมาโชว์เคสในงาน Thai Art Toy Fest : สยามเด็กเล่น @Siam Center ในครั้งนี้ สยามเซ็นเตอร์จึงร่วมสนับสนุนทุกความคิดสร้างสรรค์ ที่เปี่ยมพลังของคนรุ่นใหม่และพร้อมเปิดโอกาสให้กับศิลปินและนักออกแบบได้ระเบิดพลังสร้างสรรค์และแสดงผลงานเพื่อต่อยอดสู่ระดับสากล”Senior Venture Director บริษัทกสิกร เอกซ์ จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน Coral Super Pass ซึ่งได้เข้ามาร่วมออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวภาคตะวันออกรูปแบบใหม่ผ่านการเช็กอินเก็บ NFT Travel Stamps “Eastern Secrets” ในสถานที่ท่องเที่ยวจริง 5 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และตราด กล่าวถึงความพิเศษในการออกเดินทางตามหา (ความลับ) ภาคตะวันออกในรูปแบบดิจิทัลไกด์บุ๊ค รูปแบบใหม่ที่เปิดตัวในงานนี้ว่า “Coral Super Pass เป็นแอปพลิเคชันที่สร้างการมีส่วนร่วมผ่านของสะสมดิจิทัล (NFT) ซึ่งหนึ่งในฟีเจอร์หลักของ Coral คือ พาสปอร์ตดิจิทัลที่ให้ผู้ใช้งานได้เช็กอินตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเก็บของที่ระลึกเป็นงานศิลปะหรือตราประทับ โดยที่ผ่านมา Coral ได้ทำงานร่วมกับหลากหลายพาร์ทเนอร์ อาทิ งานบางกอกดีไซน์ วีค กรุงเทพมหานคร มิวเซียมสยาม หรือสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และในครั้งนี้เป็นการร่วมงานกับ ททท. ในการออก NFT Travel Stamps คอลเลกชัน Eastern Secrets นับเป็นการนำเทคโนโลยีมาผนวกกับการท่องเที่ยวที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ เราเชื่อมั่นว่า พาสปอร์ตดิจิทัลจะช่วยสร้างประสบการณ์แบบอินเตอร์แอคทีฟ นอกจากกระตุ้นให้คนออกเดินทางท่องเที่ยวแล้ว ผู้ใช้งานยังได้รับข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมทั้งได้ของสะสม NFT Travel Stamps ซึ่งมาพร้อมเรื่องราวและประสบการณ์ใหม่ที่น่าประทับใจในภาคตะวันออก”ศิลปินอาร์ตทอยรุ่นใหม่จากจังหวัดระยอง ผู้ออกแบบอาร์ตทอยคอลเลกชันพิเศษ Eastern Secrets ร่วมกับ ททท. ซึ่งเปิดให้ได้สะสมกันในงานนี้ และสามารถแลกรับได้ฟรีผ่านการเช็กอินเก็บ NFT Travel Stamps “Eastern Secrets” ในแอปพลิเคชัน Coral ย้ำถึงศักยภาพของศิลปินอาร์ตทอยไทยว่า “สำหรับวงการอาร์ตทอยไทยนั้นถือว่ามีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดไปมาก ผมในฐานะศิลปินอาร์ตทอยรุ่นใหม่ ต้องขอขอบคุณหลายๆ ฝ่ายที่สนับสนุนพื้นที่ สนับสนุนโอกาสให้ศิลปินรวมทั้งนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ๆ ได้มีโอกาสพัฒนาและแสดงศักยภาพ ในส่วนของงานอาร์ตทอยคอลเลกชันพิเศษ Eastern Secrets ที่ร่วมกับ ททท. นั้น ผมได้นำอัตลักษณ์และรากทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของภาคตะวันออก 5 จังหวัดมาเป็นคีย์หลักในการออกแบบอาร์ตทอย 5 ดีไซน์ ในฐานะที่เป็นคนภาคตะวันออกด้วยผมคิดว่า ภาคตะวันออกยังมีอีกหลายสิ่งที่ยังคงเป็นความลับที่น่าค้นหา แล้วก็หวังว่าอาร์ตทอย 5 ดีไซน์นี้จะเป็นตัวแทนชวนคนจากภูมิภาคอื่นๆ ให้เดินทางมารู้จักภาคตะวันออกให้มากขึ้น ถ้าได้ลองมาเที่ยวผมการันตีเลยว่าทุกคนจะหลงรักภาคตะวันออก”ด้านศิลปินและนักแสดงรุ่นใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่สะสมอาร์ตทอย บอกเล่าถึงแรงบันดาลใจที่ส่งต่อถึงการเดินทางจริงว่า “ผมชื่นชอบและสะสมอาร์ตทอยอยู่แล้วและมองว่าอาร์ตทอยไม่ใช่แค่ของเล่น ของโชว์ แต่เป็นงานศิลปะและสามารถส่งต่อแรงบันดาลใจได้เฉกเช่นงานศิลปะแขนงอื่น อย่างเช่นวันนี้ที่มีโอกาสได้เดินชมบูธต่างๆ ภายในงานจะเห็นว่าอาร์ตทอยที่สร้างสรรค์โดยศิลปินไทยนำเสนอแง่มุมที่หลากหลายของเมืองไทยได้น่าสนใจมาก เช่น อาร์ตทอยที่เป็นตัวแทนจังหวัดของภาคตะวันออกแฝงด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยว และของดีของเด็ดในจังหวัดนั้น ทำให้เราอยากไปตามรอยบ้าง อย่างของ จังหวัดตราด เป็นแหล่งกำเนิดหมาพันธุ์ไทยหลังอาน หรือตัว ‘มกร’ ของปราจีนบุรีที่มาจากภาพสลักนูนต่ำในโบราณสถาน ทำให้อยากไปสถานที่จริงเพื่อเห็นของจริงสักครั้ง”นอกจากนี้ ภายในงานยังมีเวิร์กชอปศิลปะจากกระดาษ “สีสันตะวันออก” โดยศิลปินงานกระดาษชื่อดังของเมืองไทย “โอม- ณัตสุพล พรมสวัสดิ์” แห่ง OHMycraft Studio ซึ่งจะชวนมาสร้างงานศิลปะจากกระดาษเป็นการ์ดของที่ระลึก เชิญชวนให้อยากเดินทางตามหาความลับภาคตะวันออก ไม่เพียงเท่านั้น ใครที่อยากรู้พิกัดที่เที่ยวลับๆ ในภาคตะวันออก งานนี้ ทาง ททท. มีเส้นทาง (ความลับ) ภาคตะวันออกมาแชร์ให้ได้เซฟเก็บไว้อีกด้วยความสนุกของสีสันตะวันออกยังไม่หมดเพียงเท่านี้ สำหรับใครที่เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน Coral เช็กอินเก็บ NFT Travel Stamps ลุ้นรับสิทธิ์จุ่มน้องๆ อาร์ตทอยจากคอลเลกชันพิเศษ Eastern Secrets ภายในงานกลับบ้านไปได้ทันที พร้อมของรางวัลจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่จะมาร่วมแจกภายในงานอีกมากมายเก็บกระเป๋าแล้วออกเดินทางไปเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเมืองไทย ในมุมใหม่ผ่านแรงบันดาลใจจากอาร์ตทอย ไปพร้อมกับการสนับสนุนศิลปินอาร์ตทอยไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ในงาน Thai Art Toy Fest : สยามเด็กเล่น @Siam Center ตอนระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2568 ณ 0 2 ชั้น G Siam Center ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป เข้าร่วมงานฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย#########################################