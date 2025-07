พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา ชวนเที่ยว “Music and Night at the Museum ครั้งที่ 4”

ในงาน Music and Night at the Museum ครั้งที่ 4 จัดเต็มความสนุกถึง 4 วัน วันที่ 25-26 กรกฎาคม และ 1-2 สิงหาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 17.00น. - 21.00น.





นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ ! แคมเปญ “แต่งใต้ไฉไล 2025” ชวนมาแต่งตัวเที่ยวงานด้วยชุดพื้นถิ่นกลิ่นใต้ให้เฉี่ยวจนต้องเหลียวหลัง ชิงรางวัลตั๋วเครื่องบินจากสายการบิน Airasia ห้องพักจาก Laguna Grand Hotel & Spa Songkhla

ความรื่นรมย์เวียนมาบรรจบอีกครั้งแบบยิ่งใหญ่กว่าเดิม เต็มอิ่มกว่าเดิมในปี 2568 นี้ โดย “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา” ร่วมกับภาคีเครือข่าย ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมรับฟังดนตรีในพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนชวนมาทอดน่องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ยลพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน ฟรี !!โดยภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมมากมาย ได้แก่ละลานตาสินค้าสร้างสรรค์ งานแฮนด์เมด พร้อม Workshop เท่ ๆ เอาใจสายอาร์ตเดินเพลิน นั่งเพลิน ฟังเพลิน ไปกับเสียงดนตรีขับขานในคืนฟ้าพร่างดาวโดยเยาวชนสงขลา ไฮท์ไลท์ !!! การโคจรมาของดาวดวงใหม่ ในมินิคอนเสิร์ตท่ามกลางแสงดาว วันที่ 2 สิงหาคม 2568 โดย guncharlie ศิลปินและนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ชวนหนุ่มสาวดูดาว เล่าเรื่องราวจากพิพิธภัณฑ์ เช็กอินกับบอลลูนดวงจันทร์ ดาวพฤหัสบดี พร้อมกิจกรรม Workshop กล่องดวงดาว (Stellar Light Box) โดยหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลาประสบการณ์ใหม่ในการชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ที่ครบทั้ง “รูป รส กลิ่น เสียง พบกับการเล่าประวัติศาสตร์ผ่าน Site Specific Dance ในตอน “ความเรืองรองของเมืองสงขลา” ห้วงเวลาแห่งความรุ่งเรืองเมื่อ 100 กว่าปีที่ผ่านพ้น โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สัมผัส “กลิ่นสงขลา” โดย SAN Original Scent Store พร้อมเสิร์ฟสำรับเสน่ห์สงขลาที่รังสรรค์ให้วัตถุดิบจากประวัติศาสตร์โดดเด่นและเฉิดฉาย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2568 จำนวนวันละ 2 รอบ รอบละ 30 คน (มีค่าใช้จ่าย)รอบที่ 1 เวลา 18.00 น.-19.00 น.รอบที่ 2 เวลา 19.00 น.-20.00 น.สำรองที่นั่งทาง inbox หรือกล่องข้อความของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา (Songkhla National Museum : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา)ยลพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ ชมนิทรรศการกลิ่นสงขลาโดย SAN Original Scent Store วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 17.00น.-21.00น.