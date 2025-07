ครบรอบ 44 ปี “อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์” สวรรค์แห่งอันดามัน ความงดงามของทะเลไทย

พระยาสุรินทราชา เทศาภูเก็ตได้สำรวจทะเลฝั่งอันดามันและได้ตั้งชื่อกลุ่มเกาะบริเวณนี้ว่า “หมู่เกาะสุรินทร์” ซึ่งได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2524 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 30 ของประเทศไทย

หมู่เกาะสุรินทร์ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เป็นหมู่เกาะที่มีแนวปะการังน้ำตื้นที่มีความสวยงาม สมบูรณ์ และใหญ่ที่สุดของอันดามัน มีพื้นที่ที่เป็นแนวปะการังน้ำตื้นที่มีการพัฒนาสูงของประเทศไทย มีอายุมากกว่า 8,000 ปี มีความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลสูงสุด 1 ใน 3 ของประเทศไทย นักดำน้ำสามารถเห็นปลาไม่ต่ำกว่า 100 ชนิด และยังเป็นที่อยู่อาศัยของมอแกนยิปชีทะเลกลุ่มสุดท้ายของไทยต่อมาได้ผนวกพื้นที่กองหินริเชลิวเข้าเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2550 รวมเนื้อที่ 141.25 ตารางกิโลเมตรหมู่เกาะสุรินทร์ เป็นหมู่เกาะที่อยู่ในทะเลอันดามัน ห่างจากฝั่งประมาณ 60 กม. และห่างจากเส้นเขตแดนไทย-พม่า เพียง 8 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะต่างๆ 5 เกาะ คือ เกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ เกาะรี (เกาะสตอร์ค) เกาะกลาง (เกาะปาจุมบา) และเกาะไข่ (เกาะตอรินลา) มีกองหินโผล่พ้นน้ำอีก 2 แห่ง ได้แก่ หินราบ และหินกอง(หินแพ) และห่างจากเกาะสุรินทร์ไปประมาณ 14 กิโลเมตร เป็นกองหินปริ่มน้ำที่เรียกว่า "ริเชลิว" ส่วนด้านเหนือของอุทยานแห่งชาติ เป็นเขตแดนติดต่อกับประเทศพม่า ทางด้านใต้ ในระยะที่ไม่ห่างกันนัก เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันทั้งนี้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2568 ผ่านมา “หาดไม้งาม” ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ยังได้รับรองมาตรฐานการบริหารจัดการชายหาดระดับสากล ตามมาตรฐาน ISO 13009 : 2015 Tourism and related services - Requirements and recommendations for beach operation ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก เกี่ยวกับการบริหารจัดการชายหาดที่ครอบคลุมองค์ประกอบที่สำคัญนับตั้งแต่การส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับชายหาดเพื่อความเข้าใจของนักท่องเที่ยว ความปลอดภัยในด้านการท่องเที่ยวแนวชายหาดและกิจกรรมทางน้ำที่เกี่ยวข้อง การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากการท่องเที่ยว ตลอดจนความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความยั่งยืนหาดไม้งาม อยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะสุรินทร์เหนือ มีจุดจอดเรือรับส่งนักท่องเที่ยวอยู่ด้านหลัง ก่อนเดินเท้าต่อไปอีก 200 เมตร ด้วยทางเดินที่ห้อมล้อมไปด้วยป่า จากนั้นจะพบกับความตื่นตาตื่นใจ กับอ่าวขนาดใหญ่ โค้งเว้าลึกเป็นรูปตัว U มีแนวหาดทรายที่ขาวสวยสะอาดสะดุดตา น้ำทะเลใส เหมาะแก่การเล่นน้ำ อาบแดด ร่มรื่นด้วยป่าชายหาด ป่าชายเลน