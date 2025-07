“ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา” ฉลอง 50 ปีแห่งตำนาน จัดเต็ม “CRYSTALLIZE: A DREAM” โชว์ชุดใหม่ตระการตา

จากเวทีเล็กๆ สู่ตำนานแห่งพัทยา ย้อนกลับไปปี 2517 ทิฟฟานี่โชว์เริ่มต้นจากเวทีเล็กๆ โดยผู้มีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับสตรีข้ามเพศ จนกลายมาเป็นแลนด์มาร์กแห่งความเท่าเทียม และเวทีประกวด Miss Tiffany’s Universe & Miss International Queen ที่โด่งดังไกลระดับโลกสำหรับโชว์ที่ปรับรูปแบบใหม่ล่าสุดแห่งปี 2568 มีชื่อว่าคือการเดินทาง 75 นาที ที่ประกอบไปด้วย 9 องก์แห่งความฝัน สู่การค้นพบตัวเอง ซึ่งพาคนดูหลุดเข้าไปในโลกแฟนตาซีที่เจิดจรัสทุกองก์ จาก Welcome to Tiffany’s ที่เปิดม่านด้วยความอลังการสุดล้ำ ไปจนถึง “Crystallize” ฉากฟินาเล่ที่นักแสดงเปล่งประกายดั่งคริสตัลมีชีวิตโดยแต่ละองก์คือบทบันทึกของการค้นพบ การยอมรับ และการเฉลิมฉลองอัตลักษณ์ในทุกเฉดสีเล่าขานตำนานนทิฟฟานี่โชว์ เริ่มจาก1. Welcome to Tiffany’s เปิดม่านต้อนรับด้วยตำนาน 50 ปีแบบเจิดจรัสทันสมัย และ 2. Beyond Beauty โชว์พลังความงามแบบไม่จำกัดเพศ3. Pattaya พัทยาถูกยกขึ้นเวที สนุก จัดจ้าน มีชีวิตชีวาทั้งกลางวันและกลางคืน 4. To Dream เรื่องราวของหญิงข้ามเพศผ่านโชว์ละมุนฟีลเทพนิยาย ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทพีวีนัส เทพีแห่งการกำเนิดใหม่5. Butterfly Ball ปาร์ตี้ผีเสื้อสุดคัลเลอร์ฟูล เปรี้ยว สนุก อิสระ และมีอะไรให้ตีความเพียบ 6. Diverse-City โลกแฟนตาซีที่ทุกความแตกต่างคือพลัง ความหลากหลายถูกยกขึ้นมาเฉิดฉายแบบสุด7. Fashionista เดินรันเวย์แรงๆ ชุดเป๊ะ ท่าเป๊ะ พลังเต็มร้อย แฟชั่นคือการแสดงตัวตน 8. The Queens ราชินีจากทั่วโลกรวมตัวแบบเว่อร์วัง ปิดท้ายด้วยพลังความงามจากทุกวัฒนธรรม 9. Crystallize ฟินาเล่ที่สวยตาแตก ทุกตัวตนเปล่งประกายแบบคริสตัล กล้าจะเป็นตัวเองอย่างภูมิใจโชว์นี้ไม่ได้มาแบบเล่น ๆ แต่ได้ทีมงานระดับยอดฝีมือร่วมกันเจียระไน เพราะเบื้องหลังคือทีมสร้างสรรค์ตัวท็อปที่รวมสุดยอดฝีมือจากไทยและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อ้าท อารยา อินทรา (ผู้อำนวยการสร้างสรรค์), ศักดิพัฒน์ แสงสุริยงค์ (ผู้อำนวยการผลิต), Ken Smith ที่ดูแลเทคนิคเป๊ะทุกพิกัด ไปจนถึงดีไซเนอร์สุดแซ่บอย่าง Tube Gallery, La Boutique, Isres, Prakot, Nattaruj, และ Laurent Mercier ที่ทำให้ทุกชุดบนเวทีคือแฟชั่นไอคอน