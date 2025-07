“Sip into the Sunset” ปาร์ตี้สุดชิล ภายใต้บรรยากาศโรแมนติก ที่โรงแรมเดอะสแตนดาร์ด หัวหิน

เคยสร้างปรากฏการณ์ความชิลบนเกาะภูเก็ตมาแล้ว คราวนี้ประสบการณ์ความชิลพร้อมเครื่องดื่มสุดพิถีพิถันได้เดินทางมาถึงเมืองที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งความชิล ความโรแมนติก และความคลาสสิค ในงานอีเวนต์สุดคูลที่จัดขึ้นโดยรัมสุดพรีเมียมจากประเทศในกลุ่มหมู่เกาะแถบแคริบเบียน และพรีเมียมสก็อตช์วิสกี้ ร่วมกับแท็กทีมเสิร์ฟค่ำคืนสุดพิเศษ จัดเต็มทั้งเมนูอาหารและเครื่องดื่ม ที่มาสร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มีเกียรติและคนดังของเมืองหัวหินได้ดื่มด่ำกับพาเหรดเมนูเครื่องดื่มหลากหลายเมนูที่สร้างสรรค์เฉพาะเพื่องานนี้ ณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ที่นักดื่มสายชิลรอคอยที่จัดโดยเพื่อแนะนำให้รู้จักกับสองแบรนด์ดังอย่างและโดยเป็นการทัวร์จัดงานใน 4 หัวเมืองใหญ่ เริ่มจากครั้งแรกที่กรุงเทพฯ เมื่อปีที่แล้ว ต่อเนื่องที่ภูเก็ตเมื่อเดือนพฤษภาคม และครั้งนี้ถึงคิวของ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อนจะไปเสิร์ฟประสบการณ์สุดชิลครั้งสุดท้ายที่พัทยา จังหวัดชลบุรีสำหรับในครั้งนี้ เป็นการเชิญชวนทุกคนมาผ่อนคลาย ท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นสุดโรแมนติก ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าในดินแดนแห่งความคลาสสิค ที่มีฉากหลังเป็นบ้านไม้เก่าทรงสุดคลาสสิค ที่จะเติมเต็มฟีลลิ่งของการดื่มด่ำเครื่องดื่มสูตรพิเศษที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถันโดยมิกซ์ โซโลจิสต์ชื่อดัง คุณวิน-พงศธร เชาว์กิติวุฒิ จากบาร์ Shhh. และ Dibuk House Mixology Bar Phuket Old Town ที่เดินทางจากภูเก็ตสู่หัวหิน เพื่อร่วมสร้างสรรค์รสชาติสุดประทับใจที่ได้แรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมท้องถิ่นของหัวหินนอกจากบรรยากาศที่น่าประทับใจของสถานที่จัดงานภายใน The Standard ที่เข้ากับธีมของงาน Sip into the Sunset แล้ว ยังจัดเต็มด้วยเมนูอาหารที่เข้ากับเครื่องดื่มที่ถูกรังสรรค์อย่างพิถีพิถันในสไตล์ Thai Izakaya ที่เกิดจากการตีความใหม่ของอาหารสตรีทฟู้ดยอดนิยม ผสานกลิ่นอายความเป็นไทยในรูปแบบของอิซากายะริมทะเล คัดสรรเฉพาะวัตถุดิบคุณภาพจากท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ อาหารทะเล หรือผัก นำมารังสรรค์เป็นจานเล็กที่ออกแบบมาเพื่อการแบ่งปันและลิ้มรสร่วมกัน โดยผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมกับรสชาติใหม่ๆ อย่างลงตัวสำหรับเครื่องดื่มอันเป็นหัวใจสำคัญของประสบการณ์นี้ถูกปรุงจากเหล้ารัมที่มีรสชาติพิเศษและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีส่วนผสมของเครื่องเทศธรรมชาติหลากหลายชนิด เช่น วานิลลา และคาราเมล ผ่านการหมักบ่มในถังไม้เป็นระยะเวลานาน ทำให้มีรสชาติที่นุ่มนวลและกลมกล่อม และพรีเมียมสก็อตช์วิสกี้ที่เกิดจากการผสมผสานอย่างประณีตระหว่างวิสกี้จากสองแหล่งผลิตชื่อดังของสก็อตแลนด์ ได้แก่ เขตไอล่า (Islay) กับเขตสเปย์ไซด์ (Speyside) มอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร ด้วยกลิ่นควันอันเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนตั้งแต่แรกสัมผัส ตามด้วยรสชาติที่หวานละมุน กลมกล่อม และฟินนิชที่ยาวนานแต่นุ่มนวล มอบประสบการณ์แห่งรสชาติที่เต็มไปด้วยชั้นเชิงและความลุ่มลึกเป็นอีกหนึ่งครั้งที่งานที่ถูกจัดขึ้น ณได้สร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ทำให้การชมพระอาทิตย์ตกริมทะเลยามเย็นในวันนั้นแสนพิเศษและน่าจดจำ สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถหาซื้อบัมบู รัม และเดอะ ดีคอน ได้แล้วที่ วิลล่า มาร์เก็ต ทุกสาขาทั่วประเทศ