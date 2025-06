เปิดรายละเอียด “เที่ยวไทยคนละครึ่ง” รอบประชาชนลงทะเบียน 1 ก.ค. นี้ ลงก่อนได้ก่อน จำกัด 5 แสนสิทธิ์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดฉากโครงการ “เที่ยวไทยคนละครึ่ง” เชิญชวนประชาชนเตรียมตัวจองใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พักในเมืองท่องเที่ยวหลัก วันธรรมดาในอัตรา 50% ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องหรือคืน และในวันหยุด สนับสนุน 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องหรือคืนเช่นกัน กรณีใช้สิทธิ์ในเมืองน่าเที่ยว (เมืองรอง) รัฐบาลสนับสนุน 50% ทั้งวันธรรมดาและวันหยุด โดยต้องทำการจองและชำระเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการเดินทางใช้สิทธิ์ และสามารถเริ่มเดินทางใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม ถึง 31 ตุลาคม 2568 นอกจากนี้ เมื่อเช็กอินเข้าที่พัก ผู้ใช้สิทธิ์จะได้รับ e-Coupon มูลค่า 500 บาทต่อสิทธิ์ สำหรับเป็นส่วนลดค่าอาหารและกิจกรรมท่องเที่ยวนายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568 มีมติอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว โครงการ “เที่ยวไทยคนละครึ่ง” ประจำปี 2568 ภายใต้งบประมาณ 1,760 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วง Green Season เพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการชะลอการเดินทางจากตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบ ทั้งกรณีพิพาทระหว่างประเทศและความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจโลก ตลอดจนส่งเสริมการเดินทางทั้งในเมืองหลักและกระจายนักท่องเที่ยวไทยไปยังเมืองน่าเที่ยวเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการภาคท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ททท. คาดว่าโครงการ “เที่ยวไทยคนละครึ่ง” จะช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนทางการท่องเที่ยวประมาณ 35,033 ล้านบาท ซึ่งมีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ แล้วกว่า 34,000 รายนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า โครงการ “เที่ยวไทยคนละครึ่ง” จะมอบสิทธิประโยชน์จำนวน 500,000 สิทธิ์ สำหรับใช้บริการที่พัก สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน Amazing Thailand ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์ Tablet และจองที่พักได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 เวลา 08.00 น. จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2568 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด โดยกำหนดให้ผู้รับสิทธิ์จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน มีบัตรประจำตัวประชาชน และลงทะเบียนผ่าน ThaID Application เพื่อยืนยันตัวตนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เที่ยวไทยคนละครึ่ง” จะมีโอกาสได้รับสิทธิ์ค่าที่พักจำนวนสูงสุด 5 สิทธิ์ ต่อ 1 คน โดยผู้ที่ลงทะเบียนและทำการจองที่พักรวมถึงชำระเงินก่อนจะได้รับสิทธิ์ก่อน (First Come First Served) แบ่งเป็นสิทธิ์สำหรับค่าที่พักในเมืองหลักจำนวน 3 สิทธิ์ และเมืองน่าเที่ยวจำนวน 2 สิทธิ์ สำหรับพื้นที่เมืองหลัก ในวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) รัฐบาลจะสนับสนุน 50% ของค่าที่พัก สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องหรือคืน และวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์ รัฐบาลจะสนับสนุน 40% ของค่าที่พัก สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องหรือคืนกรณีใช้สิทธิ์ในพื้นที่เมืองน่าเที่ยว (เมืองรอง) 55 จังหวัด รัฐบาลจะสนับสนุน 50% ของค่าที่พักสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องหรือคืน ทั้งในวันธรรมดาและวันหยุด โดยสามารถค้นหาที่พักที่เข้าร่วมโครงการได้ผ่านแอปพลิเคชัน Amazing Thailand และทำการติดต่อจองที่พักโดยตรงกับผู้ประกอบการ พร้อมชำระเงินค่าที่พักภายใน 23.00 น. ของวันที่ทำการจองและแนบหลักฐานการชำระเงินบนระบบแอปพลิเคชัน Amazing Thailand เมื่อที่พักรับชำระเงินและแจ้งยืนยันการรับชำระในระบบแอปพลิเคชัน Amazing Thailand แล้วจึงถือว่าได้รับสิทธิ์ในการสนับสนุนค่าที่พักประชาชนสามารถใช้สิทธิ์และจองที่พักได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นจังหวัดตามบัตรประชาชนของตนเอง และสามารถเดินทางใช้สิทธิ์ได้หลังจากการจองและชำระเงินอย่างน้อย 3 วัน โดยสามารถเริ่มออกเดินทางใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม -31 ตุลาคม 2568 (เข้าพัก 30 ตุลาคม 2568 เป็นคืนสุดท้าย) กรณีที่ผู้ใช้สิทธิ์ไม่ชำระเงินภายในเวลา 23.00 น.ของวันที่ทำการจองที่พัก ระบบจะยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ และนำสิทธิ์นั้นกลับเข้าสู่ระบบต่อไปทั้งนี้ เมื่อมีการเดินทางใช้สิทธิ์ ผู้ใช้สิทธิ์จะได้รับ e-Coupon มูลค่า 500 บาทต่อ 1 สิทธิ์ในระบบแอปพลิเคชั่น Amazing Thailand ทันที เมื่อเช็กอินเข้าพักผ่านทางแอปพลิเคชั่น Amazing Thailand และยืนยันตัวตนผ่านระบบ ThaID ณ โรงแรมที่พัก โดยสามารถใช้เป็นส่วนลด 50% สำหรับทุกการใช้จ่ายกับร้านค้าและสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ส่วนต่างของการใช้จ่าย ผู้ใช้สิทธิ์จะต้องเป็นผู้ชำระเงินเอง ซึ่ง e-Coupon มูลค่า 500 บาท สามารถใช้ได้จนถึงเวลา 23.00 น. ของวันถัดไปหากมีการใช้สิทธิ์ในการจองที่พักมากกว่า 1 คืน ผู้ใช้สิทธิ์จะต้องทำการเช็กอินผ่านระบบแอปพลิเคชัน Amazing Thailand และยืนยันตัวตนผ่านระบบ ThaID ณ โรงแรมที่พัก ระหว่างวันที่เข้าพักทุกวัน ก่อนเวลา 16.00 น. เพื่อรับ e-Coupon มูลค่า 500 บาทในระบบ เวลา 17.00 น. และสามารถใช้ได้จนถึงเวลา 23.00 น. ของวันถัดไปสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งธุรกิจโรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ร้านค้า OTOP แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว สปา นวดเพื่อสุขภาพ รวมถึงบริการรถเช่าและเรือเช่า สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.เที่ยวไทยคนละครึ่ง.com หลังจากสมัครและกดยินยอมรับยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว ธนาคารกรุงไทยจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลบัญชีของผู้ประกอบการ โดยใช้เวลา 5 วันทำการ และจะแจ้งผลการพิจารณาผ่านระบบ หลังจากนั้นทางคณะกรรมการจะดำเนินการนำรายชื่อสถานประกอบการแสดงบนหน้าเว็บไซต์ต่อไป ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2568 เวลา 16.00 น. มีผู้ประกอบการลงทะเบียนทั้งสิ้น จำนวน 34,005 ราย โดยมีผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนพร้อมกรอกเอกสารสำเร็จ จำนวน 6,439 รายและผู้ประกอบการที่รอยื่นเอกสารเพิ่มเติม จำนวน 27,566 รายทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน ประชาชนสามารถศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมโครงการและขั้นตอนการใช้สิทธิ์ได้ที่ https://เที่ยวไทยคนละครึ่ง.com พร้อมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Amazing Thailand และลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชั่น ThaID ไว้ล่วงหน้าก่อนการเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 02-483-0963 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. หรือสอบถามผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Line Official Account: @ThaiTravelCopay ได้ในช่วงเวลาเดียวกัน