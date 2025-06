สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชวนร่วมงานวันเกิด ครบรอบ 1 ปี “หมูเด้ง” 10 -13 กรกฎาคม นี้

วันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 2568 พบกับกิจกรรมมากมาย ได้แก่ นิทรรศการ + แกลอรี่ภาพหมูเด้ง, บูธจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์หมูเด้ง, ขบวนพาเหรดมาสคอตสัตว์น่ารัก





ไฮไลต์พิเศษ 10 ก.ค. 68 วันเกิดหมูเด้งตัวจริง

พิธีมอบเค้กยักษ์สุดน่ารักให้หมูเด้ง, Meet & Greet กับ “กัปตัน” – พี่เบนซ์ – พี่โต๊ด – พี่นิค และ Influencer สายสัตว์สุดปัง, ประมูลของรักหมูเด้ง สุด Exclusive ที่มีชิ้นเดียวในโลก!

แฟนเพจ ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง แจ้งข่าวให้บรรดาแฟนๆ “หมูเด้ง” เตรียมนับถอยหลังไปร่วมงานวันเกิดครบรอบ 1 ขวบ ของซุปตาร์สาวแห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียว โดยระบุว่าHappy Birthday หมูเด้งหมูเด้งจะครบ 1 ขวบแล้วจ้าาา!สวนสัตว์เปิดเขาเขียวขอชวนทุกคนมาร่วมฉลองวันเกิดสุดยิ่งใหญ่ของ “น้องหมูเด้ง” ขวัญใจมหาชน ผู้สร้างรอยยิ้มให้ทุกเพศทุกวัย!สำหรับ “หมูเด้ง” ฮิปโปแคระ เพศเมีย เกิดจากแม่โจนากับพ่อโทนี่ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ความน่ารักน่าชัง เด้งไปเด้งมาพร้อมสวบพี่เลี้ยง กลายเป็นฮิปโปซุปตาร์ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี และ ทำให้หมูเด้งได้รับความนิยมเป็นปรากฏการณ์ดังระดับโลกหมูเด้งยังได้รับรางวัล "Introducing the 63 most stylish people of 2024" หรือ "63 บุคคลผู้มีสไตล์แห่งปี" จาก The New York Times มาแล้ว