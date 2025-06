“LELE BURGER” เบอร์เกอร์แป้งสด เปิดสาขาแรกที่ซัมเมอร์ฮิลล์ ตั้งเป้า 10 สาขาภายในปี 2026

เมื่อสไตล์มาพร้อมกับรสชาติ LELE BURGER (เลอเล่อเบอร์เกอร์) ผุดแนวคิดของจุดเริ่มต้นของยุคใหม่สำหรับเบอร์เกอร์แห่งเอเชีย เปิดตัวสาขาแรกใจกลางกรุงเทพแบบจัดเต็ม พร้อมยกระดับประสบการณ์ในการทานเบอร์เกอร์ และแรงบันดาลใจต่างๆ ในการใช้ชีวิตตามคอนเซ็ปท์ของแบรนด์ไม่ว่าจะเป็น Special Guest สุดปัง คุณโทนี่ จา (Tony Jaa) ผู้ซึ่งเป็นนักแสดงภาพยนตร์แอคชั่น เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้ทั้งศาสตร์ตะวันตกและตะวันออก ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ผู้ซึ่งเป็นตำนานแห่งวงการบันเทิงที่ไม่เคยหลับใหล พร้อมขบวนกองทัพอินฟลูเอนเซอร์ และสื่อมากมายหลายแขนงแบบจัดเต็ม และกิจกรรมสุด Exclusive ในงาน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหมุนวงล้อล่ารางวัล แฟชั่นโชว์สายแฟ Make Your Own Runway ที่เปรียบเสมือนแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตในแบบฉบับของตัวเองรวมไปถึงการเปิดตัว น้องเฮดี้ (Hedy) แบรนด์แอมบาสเดอร์ (Brand Ambassador) สุดน่ารัก ขนาด 3 เมตร พร้อมกองทัพกล่องสุ่ม Hedy ทั่วทุกพื้นที่ของเลอเล่อเบอร์เกอร์และแน่นอนว่า เมนูไฮไลท์ของ เลอเล่อเบอร์เกอร์ เบอร์เกอร์แป้งสดแบบ Flat Bun สไตล์โฮมเมด ก็ขนมาอย่างเต็มพื้นที่ พร้อมไก่ย่าง ไก่ทอด ของทานเล่น ชาชีส ชาผลไม้ กาแฟพรีเมี่ยม มัทฉะเกรดพิธีการ ต่างๆ ก็ถูกคัดสรรมาให้ได้เลือกทานกันอย่างจุใจแบบไม่อั้น ชนิดที่ว่า ไม่อิ่ม ไม่ให้ออกจากงาน กันเลยทีเดียวดร.สุมิท พิฮ์ กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) บริษัท เลอเล่อเบอร์เกอร์ กล่าวว่า LELE ไม่ได้เป็นเพียงแค่ชื่อ แต่คือคำ 4 คำที่แบรนด์ยึดถือ คือ Life, Energy, Light, และ Enjoyment เพราะทุกคำที่ได้ทาน ไม่ใช่แค่เรื่องของความอิ่มท้อง แต่มันคือการเติมพลังให้ชีวิต การจุดแสงสว่างในการสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำสิ่งใหม่ๆ และสร้างความสุขในการใช้ชีวิตในทุกๆวันและเพราะเลอเล่อเบอร์เกอร์ มาพร้อมกับความมุ่งมั่นตั้งใจในการยกระดับประสบการณ์การทานเบอร์เกอร์ และยึดถือคุณภาพ รสชาติ และความสดใหม่เป็นสำคัญ เพื่อมอบประสบการณ์แห่ง Next Level ให้กับลูกค้าอย่างแท้จริง ตามทัศนคติ และสโลแกน Stay Hungry, Stay Fresh ของแบรนด์ ที่อยากให้ลูกค้าทุกคนรับรู้ได้ ไม่ใช่แค่เรื่องความสดใหม่ของอาหาร แต่รวมไปถึงทัศนคติที่ดี และความหิวกระหายในการค้นหาสิ่งใหม่ๆ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ พร้อมเรี่ยวแรงและพลังใจอย่างล้นเหลือในการลงมือสร้าง ดีไซน์ และยกมาตรฐานใหม่ขึ้นอีกระดับอย่างไม่หยุดยั้งดร.สุมิท กล่าวเพิ่มเติมว่า เลอเล่อเบอร์เกอร์เป็นแบรนด์เบอร์เกอร์สายครีเอทีฟที่ “แตกต่าง” ทั้งความสดใหม่ และทั้งไอเดียที่ผสมผสานคุณภาพและความสดใหม่ของวัตถุดิบ รสชาติความอร่อย และภาพลักษณ์ของอาหารและเครื่องดื่ม ให้เบลนด์เข้ากันได้อย่างลงตัว กับภาพลักษณ์ของแบรนด์ และแพกเกจจิ้งตามเอกลักษณ์ของแบรนด์รวมไปถึงความสนุกสนานของ “เฮดี้” (Hedy) แบรนด์ไอคอนิกสุดน่ารักของเลอเล่อเบอร์เกอร์ ซึ่งถูกออกแบบมาเป็น Art Toy ทั้ง 6 เวอร์ชันในเฟสแรก ก็พร้อมมาร่วมเติมสีสัน และความสนุกให้กับทุกวันของทุกท่านดร.สุมิท กล่าวเพิ่มเติมว่า ต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นคุณโทนี่ จา, ผู้บริหารพื้นที่และศูนย์การค้าหลากหลายแห่ง เช่น Central Pattana Group, The Mall Group, Magnolia Quality Development Corporation, LH Mall, Siam Piwat รวมไปถึงสำนักข่าวและสื่ออีกมากมายหลายแขนง ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับประสบการณ์แห่งการทานเบอร์เกอร์ และทำให้ เลอเล่อเบอร์เกอร์ ประสบความสำเร็จอย่างงดงามและเป็น Next Level อย่างแท้จริงพบกับ เลอเล่อเบอร์เกอร์ ที่ไม่เพียงแค่อร่อย แต่ครองใจคนมากมายได้แล้ววันนี้ ที่ศูนย์การค้าซัมเมอร์ฮิลล์ ติดรถไฟฟ้าสถานีพระโขนง ทางออกที่ 4 ทุกวัน เวลา 08.00 - 22.00 น. รวมไปถึงช่องทางเดลิเวอรี่พาร์ทเนอร์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามข้อมูลข่าวสาร “LELE BURGER” ได้ที่ Facebook: leleburgerofficial Line: @leleburger IG: leleburgerofficial และ TikTok : leleburgerthailand