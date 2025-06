เปิดตัว “โรงแรม พัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา” กับวิวทะเลแบบพาโนรามา

ผู้สนใจสามารถสำรองห้องพักได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2568 เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสำรองห้องพักได้ที่อีเมล pattaya.reservations@marriott.com โทร. 0-3316-8542 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ www.marriottpattaya.com

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร และแมริออท อินเตอร์เนชันแนล (Marriott International) ผู้นำเครือโรงแรมชั้นนำระดับโลก เปิดตัว(Pattaya Marriott Resort and Spa) โรงแรมภายใต้แบรนด์แมริออทแห่งแรกบนหาดจอมเทียน เมืองพัทยา ที่จะร่วมสร้างความแข็งแกร่งให้การท่องเที่ยวเมืองพัทยาสู่การเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี คุณปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา คุณระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน เป็นประธานร่วมในพิธีเปิด โดยมี คุณบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานกรรมการ และคุณวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) และ มร. แบรด เอ็ดแมน รองประธานกรรมการประจำประเทศไทย กัมพูชา และเมียนมา แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ให้การต้อนรับโรงแรมระดับพรีเมียมแห่งนี้ประกอบไปด้วยอาคารสูง 14 ชั้น ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวและไลฟ์สไตล์ที่มองหาประสบการณ์การพักผ่อนสุดประทับใจ ประกอบด้วยห้องพักทั้งหมด 289 ห้อง รวมถึงห้องสวีทวิวทะเลพร้อมอ่างจากุซซี่ ห้อง Pool Sky Villas และยังเตรียมกิจกรรมและเครื่องเล่น Waterplay สุดพิเศษมากมาย ทั้งสระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้พูลที่มองเห็นวิวพระอาทิตย์ตก สระว่ายน้ำสำหรับครอบครัว และสไลเดอร์ยักษ์ที่เห็นวิวทะเลที่สวยที่สุด เชื่อมต่อพื้นที่หลากหลายความสนุกของเมืองพัทยาตอบโจทย์ความสุขให้กับนักเดินทางทุกเจเนอเรชันและทุกคนในครอบครัว โดดเด่นด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์จากแรงบันดาลใจภายใต้แนวคิด “Sugar Palm Trees Paradise” ที่ผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ากับสไตล์ทรอปิคอลร่วมสมัย สร้างสรรค์ประสบการณ์การเข้าพักที่เชื่อมโยงความยั่งยืน ความสะดวกสบาย และเสน่ห์เฉพาะตัวเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน พร้อมมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารอันหลากหลาย ตั้งแต่อาหาร อิตาเลียนชั้นเลิศ อาหารญี่ปุ่นพร้อมวิวทะเลแบบพาโนรามา ไปจนถึงมื้อสบายๆ กับบรรยากาศชายทะเล โดยโรงแรม พัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา จะร่วมเป็นพลังสนับสนุนเมืองพัทยาในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพอย่างยั่งยืนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) หรือ AWC กล่าวว่า “AWC และแมริออท อินเตอร์เนชันแนล มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการพัฒนาโครงการคุณภาพภายใต้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมระดับสากล พร้อมมุ่งสร้างคุณค่าองค์รวมให้กับชุมชนและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เราเชื่อมั่นว่าโรงแรม พัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา จะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางแห่งความสุขที่ตอบโจทย์การท่องเที่ยวสำหรับทุกคนในครอบครัว”“โครงการนี้พัฒนาตามกลยุทธ์การเติบโตของ AWC ด้วยการเพิ่มสินทรัพย์ที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างกระแสรายได้ที่มั่นคง ด้วยโครงสร้างและวินัยทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยโครงการได้รับการพัฒนาให้เป็นจุดหมายปลายทางริมทะเลที่เติมเต็มความสุขสุดพิเศษสำหรับครอบครัว และมีแผนพัฒนาต่อเนื่องในเฟสที่สองพร้อมอาคารใหม่อีกหนึ่งอาคารที่จะเสริมจำนวนห้องพัก ห้องประชุม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับทั้งกลุ่มลูกค้าครอบครัว และกลุ่ม MICE โดยเน้นการสร้างคุณค่าระยะยาวทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสนับสนุนการเติบโตของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)”รองประธานกรรมการประจำประเทศไทย กัมพูชา และเมียนมา แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวเพิ่มเติมว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สานต่อความร่วมมือกับ AWC ผ่านการเปิดตัวโรงแรมพัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขยายพอร์ตโฟลิโอของแมริออทในประเทศไทย การเปิดตัวในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการขับเคลื่อนอนาคตของอุตสาหกรรมการบริการในประเทศไทย ด้วยการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูงในทำเลที่กำลังเติบโตอย่างมีศักยภาพ โรงแรมแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในระยะยาวของแมริออทที่มีต่อประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดคำมั่นสัญญาของแบรนด์ในการมอบประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์เพื่อตอบโจทย์นักเดินทางยุคใหม่ได้อย่างลงตัว และด้วยเครือข่ายสมาชิกของ Marriott Bonvoy ที่มีอยู่ทั่วโลก แขกผู้เข้าพักจะได้เพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์มากมาย พร้อมทั้งได้สัมผัสจิตวิญญาณของท้องถิ่นผ่านประสบการณ์ที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน”เป็นโรงแรมระดับพรีเมียมจากเครือโรงแรมระดับโลกแห่งแรกบนหาดจอมเทียน ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นักเดินทางหลากหลายรูปแบบ ทั้งครอบครัว คู่รักที่ต้องการช่วงเวลาสุดโรแมนติก กลุ่มเพื่อนที่ร่วมเดินทางด้วยกัน หรือผู้ที่ต้องการผสมผสานการทำงานและการพักผ่อนไว้ในทริปเดียว ผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมสำหรับครอบครัวอย่างครบวงจร รวมถึงสไลเดอร์น้ำสุดพิเศษ ที่พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การเข้าพักด้วยบรรยากาศริมทะเลอันมีชีวิตชีวาและเสน่ห์เฉพาะตัวของเมืองพัทยานอกจากนี้ โรงแรมยังพร้อมตอบโจทย์ผู้เข้าพักในทุกไลฟ์สไตล์ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย ครอบคลุมการพักผ่อน การทำงาน และการดูแลสุขภาพ อาทิ สระว่ายน้ำอินฟินิตี้พูลที่มองเห็นวิวพระอาทิตย์ตก สระว่ายน้ำสำหรับครอบครัว Quan Spa และสวนเพื่อสุขภาพ รวมถึงสวนและบาร์บนชั้นดาดฟ้า พร้อมห้องประชุม 4 ห้อง เอ็กเซ็กคิวทีฟเลานจ์ และฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่ทันสมัย เหมาะสำหรับการจัดสัมมนาองค์กรและกิจกรรมกลุ่มด้านการรับประทานอาหาร ทางโรงแรมมีห้องอาหารและบาร์หลากหลายรูปแบบที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน ไม่ว่าจะเป็น Goji Kitchen Grill & Bar นำเสนอประสบการณ์การรับประทานอาหารที่เปี่ยมด้วยชีวิตชีวาตลอดทั้งวัน พร้อมด้วยครัวเปิดและบรรยากาศแสนอบอุ่น ห้องอาหาร La Familiare ที่ให้บริการอาหารอิตาเลียนรสเลิศ ห้องอาหารญี่ปุ่นพร้อมวิวหาดจอมเทียนแบบ 180 องศา ร้าน Siam Bakery ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากร้านเบเกอรีแบบคลาสสิก Siam Pool Bar & Lounge บาร์ริมสระว่ายน้ำพร้อมบริการเครื่องดื่มเติมความสดชื่นตลอดวัน และ Sunbird Bar ในบรรยากาศหรูหราพร้อมวิวทะเลแบบพาโนรามา นอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพและแผนโภชนาการเฉพาะบุคคลที่ออกแบบมาให้ตอบโจทย์ผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ เพื่อมอบประสบการณ์การพักผ่อนที่สมดุลทั้งกายและใจ“ด้วยพันธกิจ “Building Better Future For all” ของ AWC โรงแรม พัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน LEED ระดับ Gold สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ AWC ในการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้สิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชนในเมืองพัทยา ซึ่งถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดย AWC ได้พัฒนาโครงการขนาดใหญ่อื่นๆ อีกหลายโครงการในพื้นที่ รวมถึง The Aquatique Destinations Pattaya โครงการระดับแฟลกชิปภายใต้แนวคิด AWC’s Lifestyle Destination ที่สะท้อนความมุ่งมั่นในการร่วมเสริมภูมิทัศน์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา และสนับสนุนประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ และการท่องเที่ยวยั่งยืนในระดับโลก" นางวัลลภากล่าวสรุป