“กาตาร์ แอร์เวย์ส” คว้าแชมป์ “สายการบินที่ดีที่สุดในโลก 2025” การบินไทยขยับขึ้นมาที่ 29

งานประกาศรางวัลสายการบินโลก ประจำปี 2025 โดย Skytrax ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2568 ในงาน Paris Air Show ที่พิพิธภัณฑ์อากาศและอวกาศ (Air and Space Museum) ณ อาคารศิลปะอาร์ตเดโค Hall of Eight Columns อันงดงามในสนามบิน Le Bourget ประเทศฝรั่งเศสรางวัลนี้ได้รับการยกย่องว่าเปรียบเป็นโดยเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในปี 1999 และยังคงความเป็นอิสระ โปร่งใส และเป็นกลางอย่างแท้จริง ทั้งในด้านการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดงานที่ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากผู้จัดงาน SkytraxEdward Plaisted ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Skytrax กล่าวว่า “รู้สึกยินดีที่ได้ต้อนรับสายการบินผู้ชนะในอดีตจำนวนมากกลับมาอีกครั้ง และยังได้เห็นสายการบินหน้าใหม่ได้รับการยอมรับในปีนี้ สะท้อนให้เห็นว่า ความเสมอต้นเสมอปลายด้านคุณภาพ คือสิ่งที่ผู้โดยสารทั่วโลกให้ความสำคัญ”สำหรับอันดับสายการบินที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2025 ได้แก่1.Qatar Airways2.Singapore Airlines3.Cathay Pacific4.Emirates5.ANA All Nippon Airways6.Turkish Airlines7.Korean Air8.Air France9.Japan Airlines10.Hainan Airlines11.Swiss Int’l Air Lines12.EVA Air13.British Airways14.Qantas Airways15.Lufthansa16.Virgin Atlantic17.Saudi Arabian Airlines18.STARLUX Airlines19.Air Canada20.Iberia