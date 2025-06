“โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ” ติด 1 ใน 10 “โรงแรมที่ดีที่สุดในโลก” โดยสื่อดังฝรั่งเศส

La Réserve, Paris

วันนี้ (8 มิ.ย.68) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แจ้งข่าวว่า ประเทศไทยได้รับข่าวดีระดับโลกอีกครั้ง เมื่อโรงแรม Mandarin Oriental Bangkok ได้รับคัดเลือกให้ ติดอันดับ 1 ใน 10 โรงแรมที่ดีที่สุดในโลก จากการจัดอันดับโดย La Liste องค์กรชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งรวบรวมคะแนนจากรีวิวมากกว่า 400 แหล่งทั่วโลก ทั้งจากนักวิจารณ์ระดับนานาชาติ แขกผู้เข้าพัก และผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ถือเป็นโรงแรมระดับตำนานของไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2419 (ค.ศ. 1876) มีอายุยาวนานกว่า 149 ปี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้บริการห้องพักสุดหรู 393 ห้อง พร้อมร้านอาหารระดับโลก เช่น Le Normandie by Alain Roux (2 ดาวมิชลิน) และ Kinu by Takagi รวมถึงบริการสปา The Oriental Spa ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากลจุดเด่นอีกประการคือ “Authors’ Lounge” ห้องน้ำชายามบ่ายสุดคลาสสิก ซึ่งเคยต้อนรับนักเขียนชื่อดังระดับโลกมานับไม่ถ้วนการติดอันดับดังกล่าวไม่เพียงสะท้อนมาตรฐานความเป็นเลิศของโรงแรมไทยในระดับสากล แต่ยังช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ของ ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและบริการระดับโลก อีกด้วย