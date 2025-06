8 มิถุนายน วันมหาสมุทรโลก หรือวันทะเลโลก (World Ocean Day)

สำหรับวันมหาสมุทรโลก ปี 2025 คือ ปีที่สองของธีม Wonder: Sustaining What Sustains Us ชื่นชมความมหัศจรรย์ของสิ่งที่คอยหล่อเลี้ยงเรา และเรียนรู้ที่จะรักษามันไว้ ซึ่งใช้รณรงค์ระยะยาวในระดับนานาชาติ เพื่อ "จุดประกายการลงมือเพื่อมหาสมุทรและภูมิอากาศ" (Catalyzing Action for Our Ocean & Climate) โดยการเคลื่อนไหวในปีนี้ยังคงมุ่งหมายเดิมเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน และดูแลโลกสีครามให้แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม

วันสำคัญของโลกวันนี้ ได้กำหนดขึ้นในคราวการประชุมสุดยอดระดับประเทศผู้นำว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (UN Conference on Environment and Development: UNCEN) หรือการประชุม Earth Summit ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยเป็นแนวความคิดของประเทศแคนาดาองค์การสหประชาชาติ เริ่มต้นวันมหาสมุทรโลก หรือวันทะเลโลก อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งการจัดตั้งวันทะเลโลกก็เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและอนุรักษ์มหาสมุทร ไปยังประชาชนทั่วโลก ผ่านเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกพร้อมกันนั้นก็ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์และมีกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหลายประเทศ พร้อมกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วโลกร่วมมือกันใส่ใจดูแล และอนุรักษ์ท้องทะเลให้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ สวยงาม และยั่งยืนตลอดไป