รัฐบาลชวนฉลอง เทศกาล Pride Month ทั่วไทยตลอดเดือน มิ.ย. 68 ตั้งเป้าเป็น Pride Destination ระดับโลก

วันนี้ (27 พฤษภาคม 2568) ณ ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Amazing Thailand Love Wins Festival (Pride Month) หนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 ร่วมเฉลิมฉลอง Pride Month หรือเดือนแห่งความภาคภูมิใจของชุมชน LGBTQIAN+ ทั่วโลก เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่สนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ พร้อมเป็น Pride Destination ระดับโลกอย่างแท้จริงนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า โครงการ Amazing Thailand Love Wins Festival (Pride Month) เป็นการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมทางเพศ และการยอมรับความหลากหลายทางเพศ (Gender Diversity) ซึ่งได้กลายเป็นประเด็นสำคัญในระดับสากล โดยประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่เปิดกว้าง และเป็นมิตรกับชุมชน LGBTQIAN+ มาโดยตลอด และได้มีการประกาศใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2568 ที่ผ่านมา ถือเป็นวันแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่จะต้องถูกจารึกไว้ว่าเป็นวันที่คู่รัก LGBTQIAN+ สามารถจดทะเบียนสมรสได้อย่างเท่าเทียมหลังการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขกฎหมาย มาตรา 1448 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ “สมรสเท่าเทียม” ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้ว และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2567 เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญของเปลี่ยนผ่านการยกระดับความเท่าเทียม และสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกซึ่งเห็นคุณค่า ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเสรีภาพทางเพศนายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การจัดกิจกรรม Amazing Thailand Love Wins Festival (Pride Month) ในช่วงเดือนมิถุนายน ถือเป็น Pride Month หรือเดือนแห่งความภาคภูมิใจของชาว LGBTQIAN+ ทั่วโลก ไม่เพียงแต่จะเป็นเวทีในการแสดงออกถึงความรัก ความเท่าเทียม และความหลากหลายทางเพศอย่างสร้างสรรค์เท่านั้น แต่ยังช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ โดยจากผลการศึกษาของ Agoda เผยว่า จากการประกาศใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมของประเทศไทย คาดว่าจะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 4 ล้านคน/ปี และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกว่า 65,000 ล้านบาท รวมถึงช่วยเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของไทยจากตลาดนักท่องเที่ยว LGBTQIAN+ ของโลกที่คาดว่ามีมูลค่าสูงถึงกว่า 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปี การจัดกิจกรรม Amazing Thailand Love Wins Festival (Pride Month) ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศครั้งนี้ นอกจากจะสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจท่องเที่ยว ร้านค้า และชุมชนท้องถิ่น ยังเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้าใจ ส่งเสริมความรักและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมที่เปิดกว้าง และยอมรับความแตกต่างอย่างยั่งยืน และช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์และศักยภาพในการมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเจ้าภาพ World Pride 2030นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมเดินหน้าส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยเป็น Pride Destination จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มจากทั่วโลกอย่างเท่าเทียม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเสมอภาค สะท้อนศักยภาพ ความพร้อมและภาพลักษณ์ของประเทศไทยภายใต้แบรนด์ Amazing Thailand ให้แข็งแกร่งและยั่งยืนในระดับโลก โดยในปีนี้ ททท. ร่วมแสดงจุดยืนและฉลองเดือนแห่ง Pride อย่างยิ่งใหญ่ ผ่านการสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจัดในหลายพื้นที่ทั่วประเทศตลอดเดือนมิถุนายน อาทิภาคกลาง งาน Bangkok Pride Festival 2025 ภายใต้ธีม Born This Way : การต่อสู้ที่เดินต่อไปจากสมรสเท่าเทียม สู่การรับรองอัตลักษณ์ ในวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2568 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งไฮไลต์กิจกรรม ได้แก่ การจัดขบวนแห่ 7 ขบวนหลัก 7 สี 7 คอนเซ็ปต์ จากนิยามความเป็นตัวเองภายใต้แนวคิด Born This Way Parade ในวันที่ 1 มิถุนายน 2568 เวลา 14.00 – 22.00 น. ณ สนามกีฬาแห่งชาติถึงแยกราชประสงค์ และกิจกรรมเวทีเสวนา Bangkok Pride Forum 2025, เวทีประกาศรางวัล Bangkok Pride Awards 2025 เวที Drag Bangkok Festival 2025, งาน Thailand’s Drag Star 2025 The Finale ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ณ ลานพาร์ค พารากอน และงาน Love with Pride 2025 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ภาคเหนือ งาน Chiang Mai Pride 2025 ในวันที่ 25 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2568, งาน Tak Pride @ แม่สอด ในวันที่ 9 มิถุนายน 2568 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด จ.ตาก, งาน Tak Pride @ แม่ต้าน ในวันที่ 19 มิถุนายน 2568 ณ ที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง จ.ตาก, งาน Tak Pride @ ระแหง ในวันที่ 21 มิถุนายน 2568 ณ หอกิตติคุณ เทศบาลเมืองตาก, งาน Tak Pride @พบพระ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2568 ณ ที่ว่าการอำเภอพบพระ จ.ตาก และงาน Nan Pride 2025 จ.น่านภาคตะวันออก งาน Pattaya Pride ในวันที่ 27-29 มิถุนายน 2568 พัทยา จ.ชลบุรี, งานฝนหลากสี รักหลากหลาย วันที่ 14 มิถุนายน 2568 ณ จวนเรสิดังกัมปอร์ต จ.ตราด และงาน Chanthaburi Pride 2025 จ.ชลบุรีภาคใต้ งาน Samui Pride Nation จ.สุราษฎร์ธานี, งาน Songkhla Pride & Hat Yai Pride ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2568 ณ อ.เมือง และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา, งาน พะยูนตรังไพรด์ (Trang Pride) ในวันที่ 28 มิถุนายน 2568 ณ โรบินสันตรัง และตลาดกลางเมือง จ.ตรัง, งาน Phuket Pride 2025 ในวันที่ 2–8 มิถุนายน 2568 ณ หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต และงาน Krabi Pride 2025 จ.กระบี่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งาน Khon Kaen Pride Festival 2025 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2568 ณ จ.ขอนแก่น, งาน Ubon Pride จ.อุบลราชธานี และงาน Mukdahan Pride 2025 จ.มุกดาหารทั้งนี้ ผู้ที่สนใจกิจกรรม Amazing Thailand Love Wins Festival (Pride Month) สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thailandfestival.org หรือ Facebook : Thailand Festival หรือ TAT Contact Center โทร.1672 Travel Buddy