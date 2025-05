เปิดแล้ว! “SAMA Garden” ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมือง

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง เฟซบุ๊ก SAMA Garden อินสตาแกรม @samagarden.thailand และ ไลน์ออฟฟิเชียล @SAMAGarden

(สมาการ์เด้น) Green Lifestyle Centre แห่งแรกของประเทศไทย เปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้ววันนี้ ณ ไบเทคบุรี ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคใหม่ที่แสวงหาความใกล้ชิดกับธรรมชาติ ด้วยพื้นที่สีเขียวใจกลางเมือง รวมต้นไม้นานาชนิด ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และสินค้างานคราฟต์ ร้านอาหารและคาเฟ่ ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง และกิจกรรมเวิร์กชอปกล่าวว่า “วิถีชีวิตในเมืองที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ ความตึงเครียด และมลพิษ ทำให้ผู้คนในปัจจุบันต้องการพื้นที่สีเขียวที่สงบ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจและเติมพลังชีวิต จากสิ่งดังกล่าว ภิรัชบุรี กรุ๊ป ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีแนวคิดการพัฒนาทำเลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม จึงเปิดตัวแลนด์มาร์กแห่งใหม่ในไบเทคบุรี โดยที่นี่เป็น Green Lifestyle Centre ที่เชื่อมโยงไลฟ์สไตล์ของคนเมืองให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติ หลบหนีจากความวุ่นวายในเมือง และเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบ Green Living ได้ทุกวัน ครบจบในที่เดียว ทั้งการชมและเลือกซื้อต้นไม้ ชอปปิ้งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ พาสัตว์เลี้ยงเดินเล่น รับประทานอาหารและเครื่องดื่มสไตล์โฮมเมด ตลอดจนเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนผ่านหลากหลายกิจกรรม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต”มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 11,000 ตารางเมตร ผู้มาใช้บริการไม่เพียงแต่จะได้ผ่อนคลายไปกับพื้นที่สีเขียวเท่านั้น แต่ยังได้พบกับประสบการณ์แปลกใหม่ผ่าน 12 โซน ได้แก่• 1. House of Plants แหล่งรวมต้นไม้กว่า 1,000 ชนิด ทั้งพันธุ์ไม้ยอดนิยมและหายาก ที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจน (Traceability) รวมถึงมีตัวอย่างการจัดสวนเรือนกระจก เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เยี่ยมชมได้เลือกซื้อกลับไปปลูกที่บ้านเพื่อสร้างสวน 0 นาที ตามคอนเซปต์ “เริ่มต้นที่ SAMA Garden และจบที่บ้านของคุณ”• 2. Lifestyle Hall รวบรวมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสินค้างานคราฟต์คุณภาพสูงกว่า 80 แบรนด์ โดยผู้ประกอบการรายย่อย ที่มาพร้อมดีไซน์ร่วมสมัยและเน้นเรื่องความยั่งยืน• 3. Event Space พื้นที่จัดกิจกรรมที่รองรับทั้งงานแต่งงาน ปาร์ตี้เปิดตัวสินค้า ไปจนถึงอีเวนต์องค์กร โดยลูกค้าสามารถปรับแต่งการตกแต่งได้ตามธีมที่ต้องการ พร้อมมีทีมงานมืออาชีพให้บริการ• 4. Outdoor Lifestyle Zone พื้นที่จัดแสดงพรรณไม้ เฟอร์นิเจอร์ และตัวอย่างสวนกลางแจ้ง เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติ• 5. Workshop Zone พื้นที่สําหรับจัดกิจกรรมเวิร์กชอปหลากหลาย เช่น การจัดกระถางต้นไม้ หรือการประดิษฐ์งานฝีมือ ที่ให้ผู้เยี่ยมชมได้เรียนรู้และทํากิจกรรมร่วมกัน• 6. Garden Gadgets Zone โซนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทำสวนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ รองรับความต้องการของผู้รักการจัดแต่งต้นไม้และทำสวน• 7. SOS: Plants Service Counter จุดให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้ต้นไม้ของคุณกลับมาเขียวสดอีกครั้ง• 8. GAYA Restaurant & Bar แวะเติมพลังกับร้านอาหารสไตล์ Asian-Fusion ที่นำเสนอเมนูอาหารจานเด็ดจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปรุงอย่างพิถีพิถันในแบบโฮมเมด โดยเลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ดีต่อสุขภาพ• 9. GAYA Tea Room คาเฟ่สไตล์อังกฤษในเรือนกระจกที่เสิร์ฟขนม น้ำชา และกาแฟ ชวนให้ผ่อนคลายไปกับการจิบเครื่องดื่มแก้วโปรดในบรรยากาศที่เงียบสงบและเป็นธรรมชาติ• 10. Pets Zone ร้านเพ็ทชอปที่คัดสรรสินค้าคุณภาพ ตอบโจทย์เหล่าคนรักสัตว์เลี้ยง• 11. Library Zone มุมหนังสือและของที่ระลึกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ในบรรยากาศเงียบสงบ เหมาะสำหรับการพักผ่อนและอ่านหนังสือ• 12. Kids Zone โซนสินค้าสำหรับเด็ก ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและปลูกฝังแนวคิดการรักธรรมชาติให้กับน้อง ๆSAMA Garden พร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแล้ววันนี้ อาคารไบเทคบุรี โดยเปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 10:00 – 19:00 น. เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS สถานีบางนา (ทางออก 1) และสำหรับผู้ที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว สามารถใช้บริการที่จอดรถชั้นใต้ดินของอาคารไบเทคบุรี พิเศษ! เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ SAMA Garden ขอมอบประสบการณ์สุดพิเศษแก่ผู้เยี่ยมชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กับกิจกรรมเวิร์กชอป อาทิ การประดิษฐ์การ์ดจากดอกไม้แห้ง การปลูกต้นไม้จิ๋วในกระถาง และการปั้นจานดินเผา โดยผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กชอปได้ผ่าน ไลน์ออฟฟิเชียล @SAMAGarden พร้อมกันนี้ยังขอเชิญชวนทุกคนร่วมเพลิดเพลินกับเสียงดนตรีจากหลากหลายวงดนตรี ที่มาร่วมสร้างบรรยากาศแสนรื่นรมย์ในกิจกรรม Music in The Garden ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2568