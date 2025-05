จัดใหญ่ “มหกรรมท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์” ดำน้ำ กอล์ฟ ท่องเที่ยวกลางแจ้ง พบโปรฯ เด็ด กิจกรรมหลากหลาย

เปิดเผยว่า การจัดงานหรือที่จัดขึ้นในวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2568 ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการในธุรกิจนี้เป็นอย่างมาก โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 600 คูหา เช่น สนามกอล์ฟ อุปกรณ์กอล์ฟ สถาบันสอนดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำ บริษัทนำเที่ยว เรือนำเที่ยว อุปกรณ์เดินป่า ที่พัก และอุปกรณ์ถ่ายภาพ ฯลฯ ซึ่งมาร่วมจัดโปรโมชั่นในราคาพิเศษมอบส่วนลดสูงสุดถึง 80% อีกทั้งในปีนี้ได้จัด Business Matching หรือกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ โดยเชิญกลุ่มผู้ซื้อจากประเทศเวียดนามและมาเลเซียมาพบกับผู้ประกอบการไทยด้วยนอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โครงการสร้างบ้านปะการังเทียม กิจกรรม “TDEX You Give.. We Share” ครั้งที่ 4 เชิญชวนบริจาคชุดดำน้ำและอุปกรณ์ดำน้ำมือสองสภาพดี เพื่อมอบให้มูลนิธิหรือหน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ เป็นต้น และสัมมนาไดร์เวอร์ทอร์ค ร่วมแชร์ประสบการณ์การดำน้ำให้ความรู้กับผู้ที่สนใจรวมถึงยังมีกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายใต้น้ำ "18th TDEX Underwater Photo Contest" ในปีนี้ได้เปิดโอกาสให้ช่างภาพใต้น้ำทั้งมือเก่า มือใหม่ และมืออาชีพ ได้ส่งผลงานเข้าร่วม โดยมีผู้ส่งภาพเข้าประกวดสูงถึง 164 คน รวมทั้งสิ้น 889 ภาพ และการประกวดคลิปวิดีโอใต้น้ำ "TDEX Underwater Moment Video Contest" ครั้งที่ 2 มีผลงานรวมทั้งหมด 117 คลิป โดยผลงานทั้งหมดจะถูกคัดเลือกและตัดสินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 400,000 บาท โดยจะประกาศผลงานในวันที่ 22 พ.ค. 2568 นี้ ซึ่งผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะนำมาจัดแสดงในช่วงวันจัดงานทั้งนี้ การจัดงาน THAILAND GOLF & DIVE EXPO plus OUTDOOR FEST 2025 ยังได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) อย่างเต็มที่และต่อเนื่องมาหลายปี เนื่องจากเป็นมหกรรมแสดงสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ ที่เป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นการท่องเที่ยวกลุ่มมูลค่าสูง เพราะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะจำเป็นต้องซื้อ หรือเช่าอุปกรณ์ดำน้ำ อุปกรณ์กอล์ฟ สนามกอล์ฟ หรืออุปกรณ์แคมปิ้งเดินป่าที่มีมูลค่าสูงกว่าการท่องเที่ยวทั่วไปมาก และยังได้รับการสนับสนุนจาก Chang Cold Brew Cool Club ในครั้งนี้ โดยเฉพาะในส่วนของงาน Thailand Golf Expo ซึ่ง “ช้าง" ได้ส่งเสริมกีฬากอล์ฟในทุกด้านมาอย่างต่อเนื่อง“การจัดงานฯในปีนี้ มั่นใจว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่ต่ำกว่า 60,000 คน เพิ่มขึ้นกว่า 10% เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีเงินสะพัดภายในงานนี้กว่า 200 ล้านบาท สูงกว่าปีที่ผ่านมา 10–15% เพราะกิจกรรมกลางแจ้งเหล่านี้ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากทั้งชาวไทยและต่างประเทศ” นายสุรพล กล่าวด้านกล่าวว่า ททท. ได้มุ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มมูลค่าสูงมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยว และกระจายรายได้ไปยังชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยการเจาะตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีศักยภาพสูง ซึ่งนักท่องเที่ยวดำน้ำ กีฬาทางเรือ การเล่นกอล์ฟ และการเดินป่าตั้งแคมปิ้ง ก็เป็นกลุ่มสำคัญที่มีการใช้จ่ายสูง โดยมีค่าเฉลี่ยในการเข้าพักประมาณ 3-4 วัน มีการใช้จ่ายตกวันละ 3–4 พันบาท สูงกว่าการท่องเที่ยวปกติประมาณ 20% ซึ่งในปี 2568 คาดว่าประเทศไทยจะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวดำน้ำมากกว่า 8,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ถึงเกือบ 2,000 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่สูงถึง 12% ต่อปีนอกจากนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยภูมิภาคภาคใต้ ยังได้ร่วมกับสำนักงานในพื้นที่ 4 สำนักงาน คือ สำนักงานชุมพร สำนักงานเกาะสมุย สำนักงานกระบี่ และสำนักงานพังงา โดยได้นำตัวแทนสมาคมและชมรมต่าง ๆ ในพื้นที่มาร่วมออกบูธภายในงาน THAILAND GOLF & DIVE EXPO plus OUTDOOR FEST 2025 เพื่อนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ ทั้งกอล์ฟ ดำน้ำ กิจกรรมกลางแจ้ง โดยคาดว่าในการจัดงานครั้งนี้จะมีผู้ซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวจากผู้ที่เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นแพ็กเกจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคึกคักให้กับการท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวพรีเมียม ให้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ“การท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ และกีฬากลางแจ้ง ยังขยายตัวได้อีกมาก เนื่องจากในการท่องเที่ยวกลุ่มนี้ยังมีคู่แข่งน้อย เพราะแหล่งท่องเที่ยวของไทยโดยเฉพาะภาคใต้มีจุดแข็งสูงทั้งฝั่งอันดามัน และอ่าวไทย รวมทั้งการให้บริการของไทยก็ดีกว่าในราคาที่สมเหตุสมผล จึงทำให้ตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มนี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มได้อีกมหาศาล” นายกิตติพงษ์ กล่าวผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬากอล์ฟได้ทาง Facebook Page "Thailand Golf Expo" หรือเว็บไซต์ www.ThailandGolfExpo.com สำหรับกิจกรรมดำน้ำสามารถติดตามได้ที่ Facebook Page "Thailand Dive Expo (TDEX)" และเว็บไซต์ www.ThailandDiveExpo.com ส่วนกิจกรรมท่องเที่ยวกลางแจ้ง Outdoor Fest สามารถดูรายละเอียดได้ผ่านทาง Facebook Page "Traveler & Outdoor Expo" หรือเว็บไซต์ www.traveloutdoorexpo.com