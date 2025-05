“ปราสาทสัจธรรม” ไม่ธรรมดา คว้าตำแหน่ง “ปราสาทไม้แกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในโลก” จาก WORLD BOOK OF RECORDS

ททท.สำนักงานพัทยา ร่วมแสดงความยินดีกับ ปราสาทสัจธรรม (The Sanctuary of Truth) เนื่องในโอกาสที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจาก WORLD BOOK OF RECORDS ในฐานะ “ปราสาทไม้แกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในโลก”





อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอันประณีตงดงามของประเทศไทย





ปราสาทสัจธรรม เปิดให้ชมทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ นักขัตฤกษ์ เปิดจำหน่ายบัตร รอบเข้าชม (รอบกลางวัน) 08.10-17.00 น. รอบเข้าชม (รอบค่ำ) 18.20-20.30 น. ราคาค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 500 บาท (รอบกลางวัน) ผู้ใหญ่ 700 บาท (รอบค่ำ) ส่วน เด็ก (110-140 ซม.) 250 บาท (รอบกลางวัน) เด็ก (110-140 ซม.) 350 บาท (รอบค่ำ) เด็ก (ต่ำกว่า 110 ซม.) เข้าชมฟรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา เปิดเผยอีกหนึ่งข่าวดีของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ดูแลซึ่งสามารถคว้ารางวัลระดับโลกมาครอง โดย เพจ ททท.สำนักงานพัทยา ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่าสำหรับปราสาทแห่งนี้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2524 ภายใต้แรงบันดาลใจของนักธุรกิจผู้ชื่นชอบสถาปัตยกรรมไทยและศาสนาพุทธ ที่ต้องการใช้งานศิลป์เป็นสื่อให้มนุษย์เห็นแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยการปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเล็ก วิริยะพันธุ์ นอกจากจะเป็นเจ้าของโครงการดังกล่าวแล้ว เขายังเป็นผู้ออกแบบ พิพิธภัณฑ์ที่เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 ส.ค.2524 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะเชิดชูความสำคัญของศาสนาปรัชญาว่าเป็นสิ่งสำคัญค้ำจุนโลกในมิติด้านจิตวิญญาณและความศรัทธาอันแรงกล้าในงานศิลปะ ที่สื่อถึงจริยธรรม วัฒนธรรมอันดีงามของการสอนมนุษย์สร้างความดีปราสาทสัจธรรม หรือ พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม เป็นอาคารที่สร้างด้วยไม้แกะสลักทั้งหลังเป็นทรงไทยจัตุรมุข ด้านล่างของฐานเป็นลักษณะฐานสิงห์ ห้องโถงและหน้าต่างเปิดให้ลมและแสงสว่างเข้าออกทั้ง 4 ด้าน ศิลปะตกแต่งปราสาทเป็นศิลปะแนวความคิดสมัยใหม่ที่ผสมผสานกันตั้งแต่อยุธยาตอนต้น จนถึงศิลปะรัตนโกสินทร์ หลังคาซ้อนลดหลั่นกันสี่ด้าน ยอดเป็นสัญลักษณ์พระปรางค์ ยอดสูงทั้งสี่ด้านมีรูปแกะสลักลอยตัวสัญลักษณ์ของเทพยืนบนยอดทั้ง 4 ทิศภายในปราสาทมีประติมากรรมไม้แกะสลักที่วิจิตรพิสดารอยู่แทบทุกจุด และใจกลางพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม เป็นห้องโถงใหญ่มีบุษบกทรงสถูปไม้แกะสลักสง่างาม สื่อถึงสัญลักษณ์แห่งการหลุดพ้นสำหรับไม้ที่นำมาใช้ในการสร้าง ได้แก่ ไม้แดง ไม้ตะเคียน ไม้พันชาด ไม้เคียมคะนอง และไม้สักทอง ซึ่งล้วนเป็นไม้เนื้อแข็งที่สามารถรองรับน้ำหนักได้เป็นพันตัน เป็นไม้ที่ได้มาจากสัมปทานประเทศเพื่อนบ้าน เสาเอกเป็นไม้ตะเคียนทองอายุ 600 ปี การเข้าไม้ของพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรมใช้การยึดต่อไม้แบบโบราณในการเข้าเดือยตอกสลัก เข้าลิ่ม เข้าหางเหยี่ยวโดยไม่มีการใช้ตะปูก่อนถึงพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม ยังมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรมทั้งหลังที่มีพื้นหลังเป็นวิวทะเล ส่วนบริเวณรอบพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม จะมีสวนหย่อม โรงแกะสลัก และร้านขายของที่ระลึกสำหรับการเยี่ยมชมภายในพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม จะมีหมวกนิรภัยให้สวมเพื่อความปลอดภัย เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรมมีการจัดสร้างและซ่อมแซมอยู่โดยตลอด อาจมีชิ้นส่วนการก่อสร้างตกใส่นอกจากนี้ ยังมีมัคคุเทศน์คอยให้ข้อมูลอธิบายเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรมอีกด้วยส่วนห้องโถงด้านทิศตะวันตก ฟ้า ดิน (ธาตุ 4) ภาพจำหลักที่แสดงถึงเรื่องราวการก่อกำเนิดของโลกที่ประกอบขึ้นด้วยมหาภูตะรูป หรือธาตุทั้ง 4 เริ่มตั้งแต่ปฐมกาล "ฟ้า (จักรวาล)" สื่อถึงธาตุลมและธาตุไฟในจักรวาล และ "ดิน" สื่อถึงธาตุน้ำและธาตุดิน เป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งก่อกำเนิดของทุกสรรพสิ่ง เรียกว่าสังขารโลก อันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่มีตัวตนแน่นอน และยังเป็นสิ่งสมมติขึ้นด้านในของพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม มีประติมากรรมไม้แกะสลักที่วิจิตรพิสดารอยู่แทบทุกจุดของปราสาท เช่น ห้องโถงด้านทิศตะวันออก พ่อและแม่ (ความกตัญญูรู้คุณ) สื่อถึงประติมากรรมแกะสลักลอยตัวเป็นรูปพ่อแม่ ผู้ก่อกำเนิดให้ชีวิตด้วยความรัก ความเมตตา ห่วงใยต่อบุตรและธิดา ความรักเมตตาของพ่อแม่จึงยิ่งใหญ่กว่าท้องฟ้าและผืนมหาสมุทรขณะที่ส่วนห้องโถงด้านทิศเหนือ การพัฒนาสังคมและจิตวิญญาณสื่อถึงประติมากรรมและจำหลักความเชื่อของลัทธิเต๋า-ขงจื๊อ ที่แสดงถึงความมีคุณธรรมสูงส่งของพระโพธิสัตว์ในลัทธิพุทธมหายาน มนุษย์แม้ว่าจะมีชาติกำเนิดที่แตกต่างกัน แต่ถ้ามุ่งมั่นเป็นคนดีก็สามารถหลุดพ้นบ่วงกรรม โดยปลดปล่อยตัวจากสิ่งสมมติและกิเลส ตัณหา อุปทานและห้องโถงด้านทิศใต้ ดวงดาว-พระอาทิตย์-พระจันทร์ ภาพจำหลักแสดงถึงพระอาทิตย์ พระจันทร์ และประติมากรรมลอยตัวรูปเทพเจ้าประจำดาวนพเคราะห์ที่โคจรอยู่บนฟากฟ้า ดวงดาวเหล่านี้มีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต ส่งผลต่อสรรพสิ่ง ทำให้เกิดการวิวัฒนาการและพฤติกรรมต่างๆ บนโลก เกิดความแตกต่างระหว่างสัตว์โลกกับมนุษย์และนี่ก็คือมนต์เสน่ห์ความงามของ "ปราสาทสัจธรรม" ปราสาทไม้สุดวิจิตรอลังการ ที่นอกจากจะเคยติดอันดับ 2 สถาปัตยกรรมสวยที่สุดของเอเชียแล้ว ล่าสุดยังได้รับการรับรองว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากหนังสือบันทึกสถิติโลก World Book of Records London UK ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของวงการท่องเที่ยวบ้านเรา