แปลกใหม่ริมฝั่งโขง ททท.จัดใหญ่งาน "Music & Mutelu Festival" มัดรวม ทุกศาสตร์สายมูไว้ในงานเดียว ที่ นครพนม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดเต็มประสบการณ์ท่องเที่ยวสายมูกับงาน “Music & Mutelu Festival” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2568 ณ สวนชมโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ภายใต้แนวคิด “มูแลนด์ แดนอีสาน” โดยมี นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายธีระศิลป์ เทเพนทร์ รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน ททท. ร่วมทำพิธีเปิดงานฯ เทศกาลนี้มัดรวมทุกศาสตร์มูเตลูมาไว้ที่เดียว ผสานเรื่องราวความเชื่อ ความศรัทธา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพิธีกรรมต่าง ๆ เข้ากับเสียงดนตรีและกิจกรรมสายมูเตลูอย่างสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จริง พร้อมส่งมอบความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. ต่อยอดกระแสการท่องเที่ยวสายศรัทธา ด้วยการจัดงาน "Music & Mutelu Festival" ภายใต้แนวคิด “มูแลนด์ แดนอีสาน” เปิดประตูสู่ดินแดนศรัทธา ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2568 ณ สวนชมโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เทศกาลที่รวมทุกศาสตร์สายมูของไทยไว้ที่นี่ที่เดียว โดยยกรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผสานกับดนตรีและความเชื่อพื้นถิ่น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น พิธีกรรมต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมสายมูเตลู ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดขายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวนอกจากนี้ ททท.ยังตอกย้ำคุณค่าของเสน่ห์ไทยผ่านแนวคิด 5 Must Do in Thailand เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่มีความชื่นชอบการแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรีสมัยใหม่ และกิจกรรมความเชื่อความศรัทธาในเรื่องสายบุญ สายมูเตลู ออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งต้นทางและเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง เพื่อรับความสุขตลอดทั้งปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 ตลอดจนเป็นการกระตุ้นจำนวนนักท่องเที่ยวและวันพักค้าง ทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยภายในงาน “Music & Mutelu Festival” จังหวัดนครพนม นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินไปกับการแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรีสมัยใหม่ และกิจกรรมความเชื่อความศรัทธาในเรื่องสายบุญ สายมูเตลู ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมสายมู ดูดวง, เสริมดวงจากหมอดูชื่อดัง และการเสี่ยงทาย Art Toy สายศรัทธาสายมูกิจกรรม DIY สินค้ามงคลเสริมดวงชะตา, กิจกรรมสักยันต์เสริมดวง และสติ๊กเกอร์ Tattoo สายมูเตลู การสร้างจุดถ่ายภาพด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (AR) การออกร้านอาหารที่มีชื่อเสียง เมนูอาหารมงคลเสริมดวงเฮง อาหารเพื่อสุขภาพปรับสมดุลร่างกาย และอาหารถิ่น รวมถึงเมนูอาหารอื่นๆ ที่น่าสนใจ และ Food Truck จำนวนกว่า 40 ร้าน โซนตลาดมูเตลู รวมถึงการตกแต่งบรรยากาศภายในงานให้มีความน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเชื่อความศรัทธาส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลต์ของงานคือการแสดงคอนเสิร์ตของเหล่าศิลปินชื่อดังของเมืองไทยตลอด 3 วันของการจัดงาน ได้แก่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 พบกับ เน็ค นฤพล, The Richman Toy และ Bowkylion วันที่ 10 พฤษภาคม 2568 พบกับ Landokmai, Anatomy Rabbit และ Polycat วันที่ 11 พฤษภาคม 2568 พบกับ Slapkiss, Yented และ Potatoนอกจากนี้ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ภายใต้แนวคิด “อีสานหมานคัก" โดยชวนนักท่องเที่ยวเข้าพักในพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อรับของที่ระลึกสุดพิเศษ หรือโพสต์ภาพแหล่งท่องเที่ยวสายศรัทธา เพื่อเสี่ยงเซียมซีรับธูปนำโชคและลุ้นรับของที่ระลึกเป็น Voucher Must Taste จากร้านอาหาร, เครื่องดื่ม, คาเฟ่, โรงแรม และที่พักสุดหรูในจังหวัดนครพนมสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Thailand Festival หรือ Facebook Page : TAT Contact Center หรือโทร. 1672 Travel Buddy