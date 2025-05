งาน “Amazing Krabi Green Guide Fest 2025” จัดใหญ่ พร้อมผลักดันกระบี่สู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียวระดับสากล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดกระบี่ และพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เตรียมจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในวันที่ 15 - 18 พฤษภาคม 2568 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา–หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ภายในงานชูแนวคิด Green Vibes และ Eco-Friendly Event สร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวร่วมขับเคลื่อนกระบี่สู่พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ มุ่งยกระดับจังหวัดกระบี่สู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบจุดหมายปลายทางสีเขียวอย่างยั่งยืนในระดับสากลนายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า “กระบี่เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงของประเทศไทย ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทะเล หาดทราย ป่าเขา และหมู่เกาะต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงระดับโลก จังหวัดจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของชุมชนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม งาน Amazing Krabi Green Guide Fest 2025 เป็นโอกาสสำคัญที่จะแสดงศักยภาพของกระบี่ในการเป็นต้นแบบเมืองท่องเที่ยวสีเขียวระดับสากล และสร้างกระแสการท่องเที่ยวที่มีจิตสำนึก ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งสะท้อนถึงอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างแท้จริง”นางจิระวดี คุณทรัพย์ รองผู้ว่าการ ด้านตลาดยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ททท. เปิดเผยว่า งาน Amazing Krabi Green Guide Fest 2025 ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ Krabi Prototype ที่ ททท. ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนตลอดห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวในการยกระดับจังหวัดกระบี่สู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบจุดหมายปลายทางแห่งความยั่งยืน เพื่อผลักดันแนวคิด Sustainable Tourism ที่โลกปัจจุบันให้ความสำคัญแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้พัฒนาสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการมุ่งหน้ายกระดับผู้ประกอบการด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ชุมชนท่องเที่ยว เจ้าของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ เข้าสู่การรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนของ ททท. ได้แก่ Sustainable Tourism Acceleration Rating (STGs STAR), CF-Hotels และรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย รวมถึงการเข้าสู่มาตรฐานความยั่งยืนในระดับสากล ได้แก่ Green Destinations Top 100 Stories และ Tourism Caresนางจิระวดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำหรับงาน Amazing Krabi Green Guide Fest 2025 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นเทศกาลท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มุ่งสู่การเป็น CARBON NEUTRAL EVENT โดยจะเปลี่ยนการเดินทางท่องเที่ยวให้สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจฐานรากในระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะ ในจังหวัดกระบี่ที่มีความพร้อม ทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่งดงาม เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของทุกภาคส่วน งานในครั้งนี้ออกแบบให้เชื่อมโยงกับแนวคิด 7 Greens และ 5 Must Do in Thailand เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่า และสร้างความเข้าใจใหม่ ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและร่วมขับเคลื่อนกระบี่สู่อนาคตแห่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนายชัยภัทร วสุนธรา นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ กล่าวเสริมว่า “ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของกระบี่มีความตื่นตัวและพร้อมขับเคลื่อนแนวทางการท่องเที่ยวแบบ Green Tourism อย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือกับ ททท. ในการจัดงานครั้งนี้นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะส่งเสริมให้ธุรกิจท่องเที่ยวของเราปรับตัวสู่แนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลดการสร้างขยะ การใช้พลังงานสะอาด หรือการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่เน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนและธรรมชาติ งานเทศกาลนี้จะเป็นอีกแรงผลักดันสำคัญที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของกระบี่ในสายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก”ด้าน นางสาวกัสมาพร ลิมปนพงศ์เทพ นายกสมาคมโรงแรมกระบี่ กล่าวว่า “อุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดกระบี่ให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการลดใช้พลาสติก การจัดการน้ำเสีย การคัดแยกขยะ และการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นในบริการต่าง ๆ การจัดงาน Amazing Krabi Green Guide Fest 2025 จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างความรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวว่าโรงแรมในกระบี่ก็มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับโรงแรมอื่น ๆ ทั่วประเทศ”สำหรับเทศกาล Amazing Krabi Green Guide Fest 2025 ภายในงานมุ่งนำเสนอความยั่งยืนในทุกมิติ รวมถึงนำเสนออัตลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ภายใต้ 5 Must Do in Thailand ผ่าน 7 Greens ได้แก่ Green Recreation กิจกรรมทางบก และกิจกรรมคลาสเรียนทางน้ำ Surfboard Skimboard กิจกรรม Sound Healing และ Yoga กิจกรรมสำหรับสายอนุรักษ์ และกิจกรรมสร้างมูลค่าจากเศษขยะ Green Music การแสดงดนตรีสด โชว์อัตลักษณ์ ตั้งแต่วงดนตรีท้องถิ่นรวมไปจนถึงศิลปินระดับประเทศGreen Food การนำเสนออาหารยั่งยืนในจังหวัดกระบี่ และการสาธิตการปรุงอาหารจากเชฟชื่อดัง พร้อมเสิร์ฟเมนูรักษ์โลกที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น Green Art นิทรรศการศิลปะจากวัสดุรีไซเคิล เวิร์กชอปงานหัตถกรรม และการแสดงพื้นบ้าน Green Learning บูธความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และกิจกรรมให้ความรู้สำหรับเด็กและเยาวชน Green Society พื้นที่พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างนักท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการท้องถิ่น Green Tourism เส้นทางท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในกระบี่ที่เน้นการลดคาร์บอน และการใช้บริการจากชุมชนโดยตรงสำหรับ งาน Amazing Krabi Green Guide Fest 2025ททท. ตั้งใจให้การจัดงานดังกล่าวเป็นต้นแบบของ Carbon Neutral Event ในทุกมิติ โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งการใช้วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในงานตกแต่ง ภาชนะอาหารและเครื่องดื่ม การใช้วัสดุท้องถิ่นเพื่อลดระยะทางในการขนส่ง การใช้พลังงานทดแทน ลดใช้พลังงานก๊าซหุงต้ม และมีการบริหารจัดการแยกขยะ รวมถึงรับซื้อขยะจากการจัดงานเพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ คำนวณและชดเชยการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยการซื้อคาร์บอนเครดิต เพื่อขอการรับรองเป็นงาน Carbon Neutral Event อย่างถูกต้องดังนั้น Amazing Krabi Green Guide Fest 2025 จึงไม่ใช่แค่เทศกาลท่องเที่ยว แต่เป็นเวทีของการเปลี่ยนแปลง ที่จะนำกระบี่ก้าวไปข้างหน้าในฐานะเมืองต้นแบบด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง โดย ททท. คาดว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้าร่วมงานมากกว่า 5,000 คน สร้างรายได้หมุนเวียนไม่น้อยกว่า 35 ล้านบาททั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Amazing Krabi Green Guide Fest