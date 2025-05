ดุสิต ฟู้ดส์ ผนึกการบินไทย ส่ง 4 เมนูจาก SMEs เจ้าเด็ด เสิร์ฟบนเที่ยวบิน

สำหรับเมนูใหม่ที่จะทยอยขึ้นเสิร์ฟในเที่ยวบินชั้นประหยัดของการบินไทยในเร็ว ๆ นี้ ได้แก่:– ตำนานร้านข้าวหน้าเนื้อและข้าวหน้าไก่เจ้าดังที่อยู่คู่สยามสแควร์มากว่า 50 ปี– เจ้าดังย่านบางรัก เส้นเหนียวนุ่ม ซุปกลมกล่อม และเป็ดตุ๋นสูตรพิเศษ– เมนูตำรับภูเก็ต เส้นบะหมี่ผัดกับซีฟู้ดและเครื่องเครารสเข้ม– เมนูไทยโบราณจากเชฟตุ๊กตา รสชาติเผ็ดหวานหอมสมุนไพรโดยเมนูใหม่ทั้ง 4 รายการ จะร่วมเสริมทัพกับเมนูที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ ได้แก่ ข้าวมัสมั่นไก่ และ ข้าวกะเพราไก่ จากบ้านยี่สารอาหารไทย, โกยซีหมี่ จาก “น่ำเทียน by Khanta” และ ข้าวซอยไก่ จากร้าน “ข้าวซอยลำดวนฟ้าฮ่าม” ซึ่งล้วนเป็นร้านอาหารชื่อดังที่มีเรื่องราว เอกลักษณ์ และรสชาติอันโดดเด่นทั้งนี้ โครงการ “Streets to Sky” ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขับเคลื่อน Soft Power ด้านอาหารไทย โดยสายการบินแห่งชาติอย่างการบินไทย ที่มุ่งนำเสนออาหารไทยต้นตำรับให้แก่ผู้โดยสารจากทั่วโลก สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการบินไทย ที่เชื่อมั่นว่า Soft Power ด้านอาหารไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกโดยก่อนหน้านี้ การบินไทยได้เปิดตัวโครงการ Taste of Thai Tales เพื่อส่งเสริมเมนูอาหารไทยอย่างพิถีพิถันบนเที่ยวบินในชั้นพิเศษมาแล้ว และครั้งนี้ ดุสิต ฟู้ดส์ ได้ร่วมเป็นกำลังสำคัญในโครงการ “Streets to Sky” ด้วยเริ่มต้นนำ 4 เมนูดังจากแพลตฟอร์ม ปิ่นโตฮับ ขึ้นเสิร์ฟในเที่ยวบินชั้นประหยัดของการบินไทยในทุกเส้นทางระหว่างประเทศ ก่อนที่จะเพิ่มอีก 4 เมนูใหม่ในเร็ว ๆ นี้ โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายผลักดันอาหารไทยให้เป็น Soft Power ระดับโลก ภายใต้วิสัยทัศน์ “Bring Asian Food to the World”นางสาวมณิศา มิตรไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำกัด เปิดเผยว่า ‘ดุสิต ฟู้ดส์’ ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ Bring Asian Food to the World อย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับการบินไทยส่งเมนูเด็ดจากร้านสตรีทฟู้ดส์ชื่อดังในประเทศไทยขึ้นเสิร์ฟบนเที่ยวบินชั้นประหยัดทุกไฟลท์ระหว่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากผู้โดยสาร เนื่องจากรสชาติอาหารที่ให้บริการเหมือนกับได้ทานจากร้านต้นตำรับ ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเติบโตของร้านอาหารขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง แม้แต่ละร้านจะไม่ได้เป็นเชนใหญ่ แต่ล้วนมีเสน่ห์เฉพาะตัว ทั้งในเรื่องรสชาติและเรื่องราวของเมนู“โครงการ ‘Streets to Sky’ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกลุ่มดุสิตธานี โดย ดุสิต ฟู้ดส์ และการบินไทย มุ่งผลักดันอาหารไทยให้เป็น Soft Power สำคัญของประเทศ พร้อมผลักดันวัตถุดิบคุณภาพจากเกษตรกรไทยเข้าสู่กระบวนการผลิต ช่วยสร้างรายได้ สนับสนุนอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเพื่อสร้างโอกาสให้กับร้านอาหารขนาดกลางและขนาดเล็กของไทยไปสู่ตลาดโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ” กรรมการผู้จัดการ ดุสิต ฟู้ดส์ กล่าว