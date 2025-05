เปิดสถิติ “คนจีนเที่ยวไทย” ต่ำสุด/วัน นับแต่เปิดฟรีวีซ่า หลังท่องเที่ยวไทยสะดุด ททท.เร่งหาตลาดใหม่ทดแทน

เปิดสถิติจีนเที่ยวไทยต่ำสุดต่อวัน





เวียดนามคู่แข่งที่น่ากลัว





ททท.เดินหน้าเจาะตลาดใหม่ทดแทน

ภาคการท่องเที่ยวของไทยที่เป็นหนึ่งในกำลังหลักในการสร้างรายได้เข้าประเทศ วันนี้กำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่อีกครั้ง เมื่อจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวไทยลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน ที่เป็นเป้าอันดับหนึ่งของการท่องเที่ยวไทยนั้นลดฮวบฮาบลงถึงเกือบ 50 % จากปัจจัยลบหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น กรณี “ซิงซิง” เเกงค์คอลเซ็นเตอร์ลักพาตัวคนจีน เมืองไทยไม่ค่อยปลอดภัย-เกิดอุบัติเหตุบ่อย ฝุ่น PM 2.5 คนไทยส่วนหนึ่งต่อต้านนักท่องเที่ยวจีน เมืองไทยไม่มีที่เที่ยวใหม่ ๆ ทำให้คนจีนเบนเข็มไปเที่ยวเวียดนามแทน ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในจีน รัฐบาลจีนส่งเสริมคนจีนเที่ยวในประเทศ และล่าสุดจากเหตุแผ่นดินไหวใหญ่ในเมียนมาทำตึก สตง. ถล่ม จนเป็นข่าวฉาวโฉ่ไปทั่วโลกโดย รายงาน “สถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติ” ที่เดินทางเข้าประเทศไทยล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-20 เม.ย. 2568 จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสม 11,272,379 คน เพิ่มขึ้น 0.52% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (2567) โดยชาวต่างชาติที่มาเที่ยวไทยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. จีน 1,524,697 คน 2. มาเลเซีย 1,401,169 คน 3. รัสเซีย 835,385 คน 4. อินเดีย 677,793 คน และ 5. เกาหลีใต้ 549,982 คนนายธนกร วังบุญคงชนะ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองหัวหน้าพรรค และ สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) เปิดเผยว่า แม้ว่าสถิตินักท่องเที่ยวโดยรวมไตรมาสแรก จะถึง 9.55 ล้านคน เติบโตเพิ่มขึ้น 2% แต่หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าตัวเลขจะปรับตัวลงในช่วงไตรมาส 2 นี้ ซึ่งเป็นช่วงโลว์ซีซัน และเมื่อมาดูสถิติพบว่าตลาดท่องเที่ยวที่เป็นปัญหาใหญ่ในขณะนี้ คือ ตลาดจีน ที่มีแนวโน้มชะลอตัวหนักต่อเนื่อง ล่าสุด จำนวนนักท่องเที่ยวจีนทำสถิติตกต่ำสุดมาอยู่ที่ประมาณ 5,000-6,000 คนต่อวันเท่านั้น“เมื่อดูตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนก็รู้สึกเป็นห่วงภาคท่องเที่ยวของไทยที่จำนวนนักท่องเที่ยวจีนลดลงเกือบ 50% นายกรัฐมนตรี รัฐบาลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำเป็นจะต้องเร่งปรับแผนเพื่อแก้ปัญหา ทั้ง เรื่องการเร่งสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยเมื่อมาเที่ยวไทย พร้อมกับผนึกกำลังความร่วมมือภาคธุรกิจการท่องเที่ยวจัดแคมเปญครั้งใหญ่เพื่อทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวนั้นเข้มแข็ง ผมเห็นด้วยกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ที่เสนอให้รัฐบาลเร่งให้โจทย์กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หน่วยงานด้านการทำตลาดเร่งปรับแผนและหาช่องทางสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดจีน และดึงนักท่องเที่ยวกลับมาโดยเร็ว” นายธนกร กล่าวนายธเนศ ศุภรสหัสรังสี นายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี เผยถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวในเมืองพัทยา ว่าปัจจุบันกำลังปัญหานักท่องเที่ยวจีนลดลงต่อเนื่อง หลังเกิดเหตุลักพาตัวนักแสดงจีนจากชายแดนไทยไปยังประเทศพม่า และเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศพม่าจนส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย ทำให้นักท่องเที่ยวจีนทั้งแบบที่เดินทางมากับกรุ๊ปทัวร์ และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเอง หรือ FIT ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนายธเนศ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ช่วงเดือน มี.ค.68 ที่ผ่านมาตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาเยือนเมืองไทย ลดเหลือเพียง 300,000 คน ขณะที่ประเทศเวียดนาม มียอดการเติบโตของนักท่องเที่ยวจีนสูงขึ้น โดยเฉพาะในเดือน มี.ค. ที่มีตัวเลขมากถึง 670,000 คนนายธเนศ กล่าว พร้อมกับเสนอแผนปฏิบัติการเร่งด่วนไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย1.การจัด MEGA FAM Trip ด้วยการเชิญตัวแทนเอเย่นต์และสื่อจีน จำนวน 400 คนให้เดินทางมาเยือนไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใหม่2.เสนอเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำ (Charter Flight) จากเมืองต่าง ๆ ในประเทศจีนกว่า 1,000 เที่ยวบิน พร้อมเงื่อนไขสนับสนุน หากมีผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 80%3.ขยายโครงการลักษณะเดียวกันไปยังตลาดเกาหลี และรัสเซีย เพื่อกระตุ้นการเดินทางเข้าไทยให้เพิ่มขึ้นด้าน นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท. ปรับกลยุทธ์เร่งผลักดันนักท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวตลาดที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง และเป็นตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อมาชดเชยนักท่องเที่ยวตลาดจีนที่มีแนวโน้มหดตัวลงในปีนี้ โดยเน้นการเพิ่มจำนวนของตลาด Quality Leisure, Family และ Incentive ในตลาดระยะไกล 15 ตลาด ได้แก่ ยุโรป ( อังกฤษ, เยอรมนี, อิตาลี, อิสราเอล, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, นอร์เวย์, ออสเตรีย), อเมริกา (อาร์เจนตินา, บราซิล), โอเชียเนีย (ออสเตรเลีย), ตะวันออกกลาง (ซาอุดีอาระเบีย คูเวต) และแอฟริกา (แอฟริกาใต้) และตลาดระยะใกล้ 9 ตลาด ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย อินเดีย ศรีลังกาผู้ว่าการ ททท. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ททท. ได้เร่งการขยายการเติบโตของตลาดกลุ่มเป้าหมาย High Value ซึ่งมีการใช้จ่ายสูง อาทิ กลุ่ม Health & Wellness อาทิ นวดแผนไทย สปา โยคะ อาหารสุขภาพ และ Wellness Program ประเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวยุโรป ตะวันออกกลาง อาเซียน และจีน กลุ่ม Yacht/ Super Yacht สำหรับตลาดยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชียแปซิฟิก กลุ่ม Sport and Entertainment โดยมีกีฬาที่จะส่งเสริม อาทิ กอล์ฟ มาราธอน วิ่งเทรล มวยไทย ดำน้ำ จักรยาน ในตลาดรัสเซีย ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย จีน เกาหลี ญี่ปุ่น และกลุ่ม Digital Nomad และ Workation ซึ่งประเทศไทยมีหลายเมืองที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยม อาทิ เชียงใหม่ กทม. ภูเก็ต เกาะสมุย หัวหิน และ กระบี่นอกจากนี้ททท. ยังเดินหน้าเจาะตลาดตะวันออกกลางซึ่งเป็นตลาดดาวรุ่ง ในงาน “Arabian Travel Market (ATM) 2025” ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของภูมิภาคตะวันออกกลาง โดย ททท. และผู้ประกอบการจากเมืองไทย ที่ไปร่วมงานดังกล่าว มุ่งนำเสนอสินค้าบริการทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายและมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลาง โดยเฉพาะกลุ่ม Wellness ที่ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็น Medical และ Wellness Hub ระดับโลก รวมถึงกลุ่ม Luxury, Family, Halal-friendly Tourism ควบคู่กับการนำเสนออัตลักษณ์เสน่ห์ไทยที่มีความหรูหราผ่านแนวคิดในการออกแบบคูหาประเทศไทย และการนำเสนอประสบการณ์ 5 Must Do in Thailand เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาค้นพบความสวยงามของประเทศไทย และความอบอุ่นของมิตรไมตรีจากคนไทย รวมถึงความหลากหลายของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของ Amazing Thailand